Hafif ticaride rekabet şimdi başlıyor

Fransız Peugeot, yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye'de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, hafif ticari araç segmentinde rekabeti başka bir boyuta taşıyacak. 2023'ü hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3'üncü sırada tamamladıklarını söyleyen PeugeotTürkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Hafif ticari araç pazarından yüzde 7.6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz. Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Toplam pazarın yüzde 22'sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bu oranı 2024'te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. 2024 Ocak-Nisan arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi e hafif ticari modellerimizden geldi. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu. Yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz" dedi.