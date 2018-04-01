Ortadoğu’nun gizemli şekilleri

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, hatta kısmen Sina yarımadası ve Filistin'i de kapsayan Ortadoğu coğrafyasında, havadan görülen çok sayıda ilginç şekil mevcut. Taşların dizilmesi ile oluşturulan bu şekillerin bir kısmı uçurtmalara benzerken, diğer bir kısmı tekerlek, üçgen ve karelere benziyor. Özellikle tekerlekler olarak bilinen, daire ve içinde çizgilerden oluşan şekiller şaşırtıcı derecede hassasiyetle inşa edilmişler. Uçurtmalar birkaç kilometre uzunluğa ulaşırken, tekerlekler 25 metre ile 70 metre arası mesafeleri buluyor. Şekiller çoğunlukla bazalt taşların yığılması ile oluşturulmuş. Şekillerin bir kısmı, Arap bedeviler tarafından 'eskilerin işleri' ismi ile bilinse de çoğu sadece havadan uçak ya da Google Earth aracılığıyla keşfediliyor. Modern bilim literatürüne 1927 yılında bölge üzerinde uçan Percy Maitland tarafından fark edilmeleri ile giriyorlar. Ancak 2010'lardan önce ciddi bir şekilde incelenmiyorlar. Hatta hâlâ çoğunlukla görmezden geliniyorlar.