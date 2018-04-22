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Müziksiz kalınca birbirimizi kesmeye başlıyoruz Manga 16 yılı geride bıraktı. Üç şarkılık maxi single çıkaran grup, birlikte bugünlere gelebilmenin sırrını “Egoları olan ama yeri geldiğinde frene basabilen adamlarız” diyerek açıklıyor