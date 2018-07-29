‘Kara gözlü Türk çocuklarını İstemiyorum’

Geçtiğimiz haftaya Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcu Mesut Özil'in konuşması damgasını vurdu. Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, aşırı sağcı alternatif partisi milletvekilleri ve medya tarafından suçlandı. Yapılan haber ve eleştirilerle haksızlığa uğradığını söyleyen Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Gerekçesi büyük bir gerçeği dünyanın yüzüne çarpıyordu: "Şu an istediğim için konuşuyorum, Grindel istediği için değil. Artık yetersiz ve işini düzgün yapamayan birinin günah keçisi olmayacağım. O fotoğraftan sonra benim Dünya Kupası kadrosuna alınmamı istemedi. Fakat Joachim Löw (teknik direktör) ve Oliver Bierhoff (menajer) arkamda durdu. Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var?