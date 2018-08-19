“Trump’ın ipini kendi halkı çekecek”

Vaktiyle, kendi memleketinde epeyce ünlenen bir yarışmada nefretle karışık bir ilgiyle izlenen bir TV şovu figürüydü. Bol miktarda sprey yediğinden asla bozulmayan, epeyce tuhaf taranmış bol dökümlü saçları, öfke dozuna göre hızlıca beyazdan pembeye dönen yanaklarıyla, burnundan soluyarak yarışmacıya ultra yüksek dozda bir kibirle "Kovuldun" diye bağırmaktan haz duyduğu aşikârdı. Yarışmada kırdığı potlar her ne kadar genel kültürünün yerlerde süründüğünü gösterse de, bütün para babaları gibi ABD'de 'alem buysa kral oydu'...

Ama nereden bakarsanız bakın en hafif tabiriyle 'bi' tuhaf' olduğu her halinden belli olan bu adam TV ekranında durduğu gibi durmayacak, hayatımıza dahil olacaktı. Sonraları bütün dünya, hatta kendi ülkesinin halkı bile ABD'nin bu ünlü zengini için, "Keşke antipatik bir şov figürü olarak kalsaydı" diyecekti.

ABD'nin başına geçtiğinden beri hadsizliği, hukuk tanımazlığı, ırkçılığı, saldırganlığı ve asla diplomatik nezakete sığmayacak, 'ben yaptım oldu' tavırlarıyla Donald Trump'tan bahsediyoruz. Pek çok siyaset, ekonomi ve hatta psikoloji uzmanına göre, Hitler'den bu yana dünya dünya olalı böyle bir lider, böyle bir siyasetçi, böyle bir vaka görmedi!