Haberler Pazar Sabah Haberleri Bu katliama dur diyecek yok mu?

Bu katliama dur diyecek yok mu? Maganda kurşunları yıllardır masum insanların canını yakıyor. Her yıl çocuk, yaşlı, genç yüzlerce insan ölüyor ve ne yazık ki caydırıcı bir yaptırım hâlâ yok. Geride kalanlar çaresiz. Peki bu vahşeti kim durduracak?