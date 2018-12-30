Bir dönemin yıldızı Deniz Akbulut...

Yeşilçam'ın bir aydınlık yüzü varsa bir de karanlık yüzü vardır. İşte o karanlık yüzünden pek bahseden olmaz. Ağızlar mühürlüdür. Oysa anlatılmayan o bölümde dramlar, zorbalıklar, harcanıp giden hayatlar bulunur...