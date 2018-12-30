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Bir dönemin yıldızı ...

Yeşilçam’ın ve müzik dünyasının karanlık yüzünde neler yaşanıyordu? Bir dönemin yıldızı Film Gibi adlı otobiyografik kitabında anlatıyor. Erkek şiddeti, kıskançlıklar, ambargolar, tacizler... Akbulut “Okumuşu okumamışı yok bu işin, iktidarının sarsıldığını hissettiği an erkek saldırganlaşıyor” diyor

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 09:46
Bir dönemin yıldızı Deniz Akbulut...

Yeşilçam'ın bir aydınlık yüzü varsa bir de karanlık yüzü vardır. İşte o karanlık yüzünden pek bahseden olmaz. Ağızlar mühürlüdür. Oysa anlatılmayan o bölümde dramlar, zorbalıklar, harcanıp giden hayatlar bulunur...

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Bir dönemin yıldızı Deniz Akbulut...
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