Yeşilçam’ın ve müzik dünyasının karanlık yüzünde neler yaşanıyordu? Bir dönemin yıldızı Deniz Akbulut Film Gibi adlı otobiyografik kitabında anlatıyor. Erkek şiddeti, kıskançlıklar, ambargolar, tacizler... Akbulut “Okumuşu okumamışı yok bu işin, iktidarının sarsıldığını hissettiği an erkek saldırganlaşıyor” diyor
Giriş Tarihi: 30.12.2018 09:44Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 09:46
Yeşilçam'ın bir aydınlık yüzü varsa bir de karanlık yüzü vardır. İşte o karanlık yüzünden pek bahseden olmaz. Ağızlar mühürlüdür. Oysa anlatılmayan o bölümde dramlar, zorbalıklar, harcanıp giden hayatlar bulunur...