Telefonumu verin, ders çalışacağım!

Öğrenciler için artık ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak sadece okul, dershane, özel ders üçgeniyle sınırlı değil. Mobil uygulama üretme çılgınlığının eğitim alanına da yansımasıyla öğrenciler için farklı farklı alternatifler doğmuş durumda. Yerli yabancı birçok uygulama sayesinde öğrenciler takıldıkları konularda, sorularda yeri geliyor öğretmenlerden yeri de geliyor başka öğrencilerden uygulamalar vasıtasıyla yardım alabiliyor. Biz de Türkiye'den üç başarılı eğitim uygulamasının kurucularıyla konuştuk. Kunduz, Eodev, Bir Bilene Sor uygulamaları bir yandan öğrencilere derslerinde yardımcı oluyor bir yandan da eğitim alanında farklı birer alternatif olmaya çabalıyor.Bir Bilene Sor isimli uygulamanın kurucusu Gökhan Alpaslan, "Ben girişimci doğanlardanım" diyor. Gazi Üniversitesi elektrik-elektronik bölümü mezun olup ardından da yazılımla alakalı pek çok fakültede yüksek lisans eğitimi almış. Üniversite sınavına hazırlanırken yaşadığı problemleri düşünüp çekirdek bir ekip oluşturarak da 2015'te mobil uygulamaların yükseliş devrine o da dahil olmuş. Devamı da şöyle...Amacım öğrencilere fayda sağlamaktı yıllar önce benim çektiğim sıkıntıları çeken birçok öğrencinin olduğunu fark ettim. Iğdır'da Isparta'da, Adana'da Konya'da Kars'ta, kısacası Türkiye'nin her yerinde hayallerinin peşinde koşan bu gençlere bir nebze fayda sağlamak için yola çıktım.İlk zamanlar zordu. Öğrenciler soru soruyordu fakat soruları çözen kimse yoktu. Sınava kadar eş dosttan yardım istedim ben dahil 20 bine yakın soru çözmek zorunda kaldık. Uygulamayı haziran ayına kadar 1000 kişi hazirandan sonra da 5 bin kişi kullanmaya başladı. Eylül ayında ise 30 bin öğrenciye ulaşmıştık.Çözemediğin sorunun fotoğrafını çekip anında tüm Türkiye'de öğrencilerin önüne düşürüp çok hızlı bir şekilde uygulama üzerinden çözümü öğrenebiliyorsunuz.Seviyesi iyi olan, derece yapabilecek olan öğrenciler ve yardımlaşmayı seven birçok öğretmen bu platform üzerinden yardım bekleyen bu öğrencilerin sorularını çözüyorlarSınavlarda ilk 30 bine giren öğrenci bir şekilde kendini kurtarıyor fakat bu kesimin haricinde 1 milyonu aşkın öğrenci de var. Öncelikli amaçlarımızdan biri de bu arkadaşlara yardımcı olmak.Şu ana kadar 6 milyonun üzerinde soru soruldu. Bu sorulara gelen toplam cevap 10 milyonu geçti.Çok fazla teşekkür mail'i mesajı alıyoruz; İyi ki varsınız, sizin sayenizde tıp okuyoruz gibi... Öğretmenlerimiz de çok yardımsever, çok soru çözüyorlar platform üzerinden.Eodev.com 2012'nin eylül ayından beri faaliyet gösteriyor.Mobil uygulaması da 2013'ten beri kullanımda. Platform, ABD merkezli eğitim uygulaması ve dijital şirket Brainly ile işbirliği gerçekleştirmiş durumda. Oyunlaştırma metodu ile öğretmeyi amaçlayan eodev'in kurucusu Meriç Balak ile konuştuk.Eodev.com tamamen oyunlaştırma metodu üzerine kurulmuş bir sistem. İlkokuldan üniversiteye öğrenciler zorlandıkları ders konularında ya da ödevlerinde sorularını belli bir puan karşılığında soruyorlar. Eğer kullanıcının soru sorabilmesi için yeterli puanı yoksa başka kullanıcılara yardım edip puan kazanması gerekiyor. Puan satın alınması söz konusu değil. Sistem tamamen ücretsiz olup karşılıklı yardımlaşma üzerine kurulu.Platform içerisinde öğrenciler, öğretmenler, veliler, akademik uzmanlar, eğitim kurumları ve eğitim gönüllüleri yer almakta. Dolayısıyla sorulara bu gruba dahil olan herkes, bilgi sahibi olduğu konuda cevap veriyor.Oyunlaştırma yöntemi ise öğrencilerin en büyük motivasyon kaynağı. Sistem içerisinde 10 binden fazla soru yanıtlamış birçok kullanıcı var.Brainly ile birlikte dünyadaki en büyük hedefimiz eğitimde eşitlik fırsatını tüm öğrencilere sunabilmek. Bugün 13 milyondan fazla tekil kullanıcı ile Türkiye'de bu hedefimize büyük ölçüde eriştiğimizi görüyoruz.Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de öğrenciler en çok matematik, geometri ve fizik alanlarında sorular soruyor.Platform üzerinde 14 milyondan fazla soru 35 milyondan fazla cevap verildi.Başar Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç, Boğaziçi Üniversitesi'nden üç arkadaş. Üniversiteden mezun olduktan sonra hepsi ayrı ayrı girişimlerde bulunup, kurumsal alanda da kariyerlerini sürdürüyorlar.2016'da ise bir araya gelip Kunduz adlı eğitim platformunu oluşturuyorlar.İki yılda 5 milyon sorunun yanıt bulduğu ve yüzbinlerce öğrencinin faydalandığı Kunduz'un serüvenini gelin onlardan dinleyelim...Bizim uygulamamız üyelikli.Sorusu olan öğrencilerle, soruları yanıtlayabilecek eğitmenleri bir araya getiren bir platformuz.Uygulamamız her yıl 100 binin üzerinde öğrenci tarafından kullanılıyor. Sistemimizde 10 binin üzerinde alanlarında uzman profesyonel eğitmenimiz var.Uygulama kısaca şöyle işliyor: Öğrenci ders çalışırken bir soruya takıldığında Kunduz uygulamasında fotoğrafını çekiyor.Sistemimizde kayıtlı profesyonel eğitmenlerimizden biri soruyu alıyor ve açıklamalı bir çözüm hazırladıktan sonra öğrenciye geri gönderiyor. Öğrenci sorusuna yerinden kalkmadan cevap almış oluyor. Eğitmen de oturma odasından gelir elde etmiş oluyor.Şu anda Kunduz'da bir soru sorduğunuzda saat kaç olursa olsun ortalama 10 dakikada çözüm alıyorsunuz.Özel ders ve dershanecilik çok pahalı ve bunun fırsat eşitsizliği yarattığına inanıyoruz.Her öğrenci dilediği zaman masasından kalkmadan profesyonel bir eğitmenden çok ucuza destek alabilsin istedik.Her sınıftan öğrenciye destek oluyoruz ancak en çok öğrencimiz üniversite ve liseye giriş sınavlarına hazırlananlar...Öğrenciler en çok matematik çözmeyi seviyorlar ancak en çok zorlanılan konu kesinlikle fizik. Türkiye'de en çok bu iki alandaki öğretmenlere talep var.Her gün o kadar güzel yorumlar alıyoruz ki!Üniversite sınavında ikinci olan öğrencimiz de oldu, Suriye'deki savaş sırasında sınır köylerinden bizimle hazırlanan öğrencilerimiz de...Kunduz geçtiğimiz hafta Hindistan'da da faaliyet göstermeye başladı. Aynı sosyal misyonla sınava hazırlıkta her öğrencinin eşit fırsatlara sahip olabilmesi için Hindistan'da da hizmet vermeye başladık.