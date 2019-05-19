BUGÜN NELER OLDU

Kabul edelim bu yılın ön plana çıkan, tabir-i caizse en popüler modaevi kesinlikle Dior... Ve bu popülaritenin arkasında başarılı, deneyimli ve öngörülü bir kadın var: Markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri. Bir haftadır en çok konuşulan konulardan biri olan Cannes Festivali'nde ünlü isimlerin üzerinde gördüğümüz tasarımlar arasında en çok konuşulan da yine Chiuri'nin tasarımlarıydı. 2016 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla resmen markanın dümenine geçen ve markanın tarihi boyunca yönetimi ele alan ilk kadın olarak tarihe adını yazdıran 1964 doğumlu İtalyan Chiuri'nin belki de unutmaya başladığımız bir modaevini nasıl yeniden popüler hale getirdiğini hiç merak ettiniz mi? Tabii ki bu başarının arkasında muhteşem bir hikaye var. Chiuri 1964 yılında Roma'da dünyaya geldi. Instituto di Design'da moda üzerine eğitim aldı. Moda kariyerine de 1989 yılında Fendi'de çalışarak start verdi. Fendi'nin ardından 17 yıl boyunca yuvası haline gelen Valentino'da çalıştı. Markanın önce aksesuvar departmanın başına geçti. Valentino'da 2008 yılında Alessandra Facchinetti ile birlikte tüm departmanların kreatif ekibinin başındaydı. 2015 yılında moda dünyasının en prestijli ödüllerini Valentino çatısı altında kazandıktan sonra markadaki koltuğunu en yakın arkadaşlarından birine bırakarak Dior'un başına geçti.Bu koltuğa oturduğunda çoğu kadının çoktan iş hayatından uzaklaştığı, uzaklaşmak zorunda kaldığı yaş olan 52 yaşındaydı. Belki de bunun o kadar farkındaydı ki Dior'daki ilk moda şovu tam bir feminist gövde gösterisiydi. Marka yıllar boyunca tahmin edilebilir, klasik ve romantik olarak tarif edilmişti. Gençler markaya sırt çevirmişti. Böyle bir Dior devralan Chiuri, podyuma üzerinde "Hepimiz feminist olmalıyız" yazan beyaz tişörtler giymiş mankenler çıkardı. Mankenler beyaz spor ayakkabılarıyla ince bir işçilikle dikilmiş elbise ve uzun etekler giyiyordu.Bu ilk moda şovu markanın başına Le Figaro'nun dediği gibi 'Tam bir imparatoriçe'nin geçtiğinin ispatıydı. Yeni görevi açıklandıktan sonra verdiği ilk röportajda şöyle konuştu: "Kadınların egemen olduğu bir aile şirketimiz vardı. İtalyan modasının içindeydim. Annem bir terziydi ve ne denli zorluklarla, nasıl çalıştığını çok iyi görebiliyordum. Benim için kadınların yönetici pozisyonda olmasıdan daha doğal bir şey yoktu. Tam böyle bir atmosferde çocukluğum geçti. Belki de bunu o kadar doğal görmem sayesinde eşim ve ailem de benim kariyerimin peşinden gitmemi bu kadar doğal karşıladı." Dior moda dünyasının en aristoktat dokulu markasıysa ve onun başında İtalyan kanı taşıyan ve güçlü, kadın egemen bir ailede dünyaya gelmiş bir kadın varsa hikayeyi daha derinleştirmek gerekir. Chiuri'nin annesi bir terzi babası ise geleneksel İtalyan gömlekleri diken ve kendi atölyesi olan Paolo Regini'ydi. Ünlü kreatif direktör kendini bildi bileli dikiş diktiğini, dikiş makinasıyla çalışabildiğini boşuna söylemiyordu.Annesi onun hep rol modeli oldu. Onunla ilgili olarak sayısız röportajında "Annem hep çok moderndi. Ve hep çalıştı. Annesi çalışmayan birini anlamam zor. Benim için çalışmayan bir anne düşünmek imkansız. Ben hiçbir zaman 'Hadi git kendine bir koca bul' diyen bir ailede büyümedim. Aksine bana hep 'Okulunda başarılı olmalısın, iyi bir iş bulmalısın, bağımsız olmalı ve kendi paranı kazanmalısın' dedi annem" diye konuştu. Babasını 27 yaşında kaybeden ve o günden sonra annesinin tüm aileyi hem geçindirmek, hem işleri idare etmek için ne kadar uğraştığını gören Chiuri, "Dior için Roma'dan Paris'e taşındım. 50'lerinden sonra kadın için sayısız şeyler söyleniyor. Ben kendimi her zamankinden güçlü hissediyorum. 24 yaşındaki oğlum Nicolo Roma'da kaldı. Herkesin bir birey olarak kendi ayakları üzerinde kalması buna güvenmesi gerektiğini düşünüyorum hayatta. Ben de Londra'da sanat tarihi okuyan kızım için güçlü olmalıyım. Onun ve onun jenerasyonunun kadın olarak ayakta kalabilmesi için aynı benim sahip olduğum gibi örneklere ihtiyaçları var" diyor. Belki de bu yüzden modaevinin koleksiyonu çalışan, aldığı parçaları birbiriyle rahatlıkla kombinleyebilen, etnik detaylarla, seyahatle, gerektiğinde şık gerektiğinde spor hatta maskülen olmakla barışık kadınlar için üretilmiş. Miuccia Prada ve Phoeve Philo gibi tasarımcılardan bahsederken gurur duyan Chiuri, ayakları üzerinde duran, bağımsız, kadınsı sensüalitesini yitirmemiş ve güçlü kadınlar için gerçek bir ilham kaynağı.