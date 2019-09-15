Modanın dörtlüsü havalı

Kadın moda tasarımcılarının isimlerini düşünmeye çalışın. Kadın ayakkabısı yapan tasarımcıların isimlerini... Kadın çantası tasarlayan dünyaca ünlü markaların kurucularını ve şu anki tasarımcılarının isimlerini düşünün bir de sonra... Sanırım fark ettiniz aklınıza gelen çoğu isim nedense erkek ismi öyle değil mi? Çünkü ne yazık ki kadın moda dünyasında kadınlar hâlâ hak ettikleri yerde değiller. Oysa bir süredir bu konuda genç ve kendisine güvenen kadın tasarımcılar tarafından bir devrim gerçekleşiyor. 20'li yaşların ortasında ve 30'ların sonlarındaki bu kadınlar kadını anlayan estetik ve tasarım anlayışlarıyla milyonları peşlerinden sürüklüyor. Çünkü hepsi ilk önce kendisinin rahat edeceği, seksi hissedeceği tasarımlar yapıyor. İşte son beş yıl içinde üç dev moda markası kuran dört yetenekli ve ilham verici kadın...



AMINA MUADDI

RÜYALARIMIN AYAKKABILARINI YAPIYORUM

Son yılların en popüler ayakkabı markasına imza atan tasarımcı karşınızda... Onun ayakkabı topuklarına farklı dokunuşu hepimizin kalbini çaldı. Bir yandan da tasarladığı ayakkabıların konforlu ve bir o kadar da şık hatta seksi oluşu ilk günden yakaladı bizi. Gelelim son yılların en popüler ayakkabı tasarımcısı olan Amina Muaddi'nin hayatına... İsminden de anlayacağınız üzere Muaddi, Arap kökenli. Yaşamı Ürdün, Romanya ve İtalya arasında geçmiş. Hayatının şöhrete kavuşana kadar olan kısmını Muaddi şu sözlerle anlatıyor: "Yarı Ürdünlü ve yarı Romanyalıyım. Hayatım ağırlıklı olarak bu iki ülkede geçti. Yedi yaşıma kadar Ürdün'de yaşadım. Annem ve babam boşanınca, annemle Romanya'da yaşamaya başladım. Teyzemin eşinin İtalyan oluşu nedeniyle aile olarak hayatımızın bir kısmı da İtalya'da geçti. Liseyi okumam için annem İtalya'ya yolladı. Ve Istituto Europeo di Design'ı bitirdim. Aslında ilk olarak hayalim moda editörü olmaktı ama sonra bir baktım bir markam olmuş." Ünlülere stil danışmanlığı yapan bir ekiple çalışmak onun önünü açan etkenlerden biri olmuş. Ve sonra bir gün stilist bir arkadaşı "Git rüyalarını yaşa. Hayal ettiğin ayakkabıyı tasarla" demiş ve şimdi de kendi deyimiyle "rüyalarının ayakkabılarını" tasarlıyor. Arkadaşının yaptığı konuşmanın ardından bir süre düşünen Muaddi sonunda bir anda kendisini Milano'da ayakkabı üreten bir atölyede bulmuş. Rihanna, Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi isimlerin stillerini tanıması da markasının hızla popüler olmasını sağlamış. 33 yaşındaki Muaddi'nin yaklaşık iki sene önce kurduğu ayakkabı markasını neredeyse tüm Hollywood ve kraliyet mensupları takip ediyor.



GILDA AMBROSIO

ANNEMİN BUTİĞİ İLHAM KAYNAĞIM

Dünyayı kasıp kavuran Attico markasının iki tasarımcısından biri. Geçtiğimiz yıl Forbes dergisi tarafından 30 yaş altındaki sanat ve kültür alanında en etkili 30 kişiden biri olarak seçildi. Gilda Ambrosio 1992 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Istituto Marangoni'de moda tasarımı eğitimi aldı. Annesinin bir butiği bulunan ve tüm çocukluğu bu butikte geçen Ambrosio'nun şu anki mankenleri aratmayan fiziğine bakıp da narin ve minyon bir çocuk olduğunu düşünmeyin. Aşırı kilolu olduğu için istediği şeyleri çocukken giyemeyen Ambrosio, bunun yerine butikteki mankenleri giydirerek oyunlar oynamaya başlamış. Bu da onun henüz küçük yaşlarda kadın vücudunu ve kombinlerdeki matematiği anlamasını sağlamış. 2016 yılında markasını kuran Ambrosio, hâlâ esas hayaline ulaşamadığını söylüyor. "En büyük hayalim tüm hayatınızı kapsayacak bir yaşam tarzı markası kurabilmek. Annemin butiği ilham kaynağı oldu. Şimdi onun gibi çalışan ve bakımlı kadınlar için büyüleyici bir marka kuracağım. Bunun için de önümde henüz çok yol var. Sosyal medya fenomeni olmayı, ünlülerle arkadaşlığı ise hiç önemsemiyorum, kendi hayatımı ve hayalimi yaşamanın peşindeyim sadece" diye konuşuyor





GIORGIA TORDINI

MODA BİR YAŞAM TARZI

Tordini kızkardeşler İtalya'nın en popüler kızları... Giorgia, küçük kızkardeşleri Giulia ve Greta ile İtalya'nın yıllardır stil ikonları arasında. Ama onun esas şöhreti yakalamasını sağlayan şey Gilda Ambrosio ile birlikte kurdukları Attico markası oldu. Babası tekstil sektöründe çalışan Giorgia Tordini, "Moda dışında bir şey yapabileceğimi asla düşünmedim. Attico da benim için iş değil. Benim yaşam tarzım, yaşam şeklim sanki. Zaten modanın hep konuşulduğu bir ailede doğan bir kadın için tasarıma dair bir şeyler yapmak asla iş olarak kabul edilemez. Ailenin, O kadar çok ana gündem maddesi oluyor ki moda... Zaten Milano'da dünyaya gelen biri için moda bir yaşam tarzı" diye konuşuyor. Büyükannesi terzi olan ve çocukluk yıllarından itibaren kumaş ve dikişle ilgilenen Giorgia Tordini, Istituto Europeo di Design'da eğitim almış. Tasarladığı bir ürünü Instagram sayfasında paylaşması ise bir anda Net-a-Porter alışveriş sitesinin moda direktörü Lisa Aiken'in dikkatini çekmesini sağlamış. "Lisa, beni aradı ve ürünleri görmek istediğini söyledi. Henüz birkaç parça tasarlamıştık. Ama Lisa'nın markamızın koleksiyonunu satın almak istediğini söylemesi bir anda her şeyin hızlı bir şekilde başlamasını sağladı" diye anlatıyor hikayesini.



LILIAN AFSHAR

KADINLAR BU DİŞİ ÇANTALARI SEVİYOR

Etrafımızda şeffaf plastik çantalar ve clutch'lar görmeye başladık ya tüm bunların arkasındaki isim Lilian Afshar. L'Afshar markası bir anda o kadar popüler oldu ki onun tasarımı dünyaca ünlü modaevleri ve hızlı moda markaları tarafından da kopyalandı. 2014 yılında markasını şu anda yaşadığı Dubai'de kuran Afshar'ın takipçileri arasında Beyonce gibi önemli isimler var. 2012 yılında ESMOD'dan mezun olan ve mezun olduktan kısa süre sonra markasını hayata geçiren Lilian Afshar sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından tanındığını söylüyor. 28 yaşındaki tasarımcı başarısı hakkında, "Henüz ESMOD'da okurken gözümün önünde nasıl bir marka yaratacağıma dair görüntüler vardı. Bence daha önceki dönemlerden, kadınların daha da kadın gibi görünmeye çalıştığı dönemlerden ilham aldım. Bu da Beyonce, Heidi Klum, Kylie Jenner ve Rosie Huntington Whiteley gibi kadınların bu beklenmedik ve dişi çantaları sevmesini sağladı. Bu çantalar yanında bir kimlik kartı, kredi kartı ve cep telefonundan başka bir şeye taşımaya ihtiyaç duymayan kadınlar için tasarlandı. Henüz mağazamı açmadan bile sosyal medyaya koyduğum görseller sayesinde çok satış yapıyordum. Şu anda okul yıllarında kurduğum hayalin çok ötesindeki bir yerdeyim" diye konuşuyor