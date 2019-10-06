Kusursuzluk artık satmıyor

Bundan onlarca yıl sonra biri "Alessandro Michele'nin moda dünyasına olan katkısı nedir?" diye soracak olsa bence hepimiz tek bir ağızdan "Estetik ve güzellik algımızla oynadı" diyebiliriz rahatlıkla. Hem de bunu sadece çılgın ve sıra dışı koleksiyonlarıyla değil podyuma çıkardığı mankenlerle ve marka yüzleriyle de yaptı. Konunun nereye varacağını sanırım şu an hepiniz tahmin ediyorsunuz. Evet Milano Moda Haftası'nda Gucci defilesinde podyuma çıkan ve markanın yeni tanıttığı yüzler arasında olan manken Armine Harutyunyan...

10 YILLLIK ARAYIŞ

Bir dönem ruh ve sinir hastalıkları tedavi merkezlerinde kullanılan ve hepimizin hafızalarına kazınan beyaz gömleklerden esinlenerek hazırladığı koleksiyonla zaten herkesi şoke eden Alessandro Michele, "Toplumun bizleri kontrol etmesinin en son noktasıdır, üniformanın en sert ve acımasız halidir bu gömlekler... Ben de satışa sunmayacağımız bu 21 farklı gömlek tasarımıyla bir kez daha toplumun bizi kontrol etme şekline karşı çıkıyorum" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama ve toplumun bizi her konuda kontrol etme çabasına tepki veren bir moda tasarımcısının manken olarak Harutyunyan'ı seçmesi çok da beklenmedik değil aslında. Yıllar boyunca modaevleri 'kusursuz' olarak lanse edilen bir güzelliğin peşine düştü. 1.75'in üzerinde boyu olan, 90-60-90 hatta daha da ince bir vücut formuna sahip olan bu mankenin yine de kadınsı hatlarını korumasını bekledi moda dünyası. Uzun, sağlıklı saçlar, etli dudaklar, hokka burunlar, uzun kirpikler, büyüleyici gözler, çıkık elmacık kemikleri, küçük kulaklar... Anoreksiyanın, blumiyanın bu kadar yaygın olmasının, estetik ameliyatlara her yıl yüz milyonlarca dolar harcanmasının nedenidir moda endüstrisi... Ama son 10 yılda bu dev endüstri de şekil değiştirmek zorunda kaldı. Tabii ki tamamen ekonomik nedenlerden... Podyumlara çıkan ve olmayan bir güzellik kavramını sürdürmeye çalışan yavaş yavaş yok olmaya; ölümler, intiharlar yaşanmaya başlayınca hükümetler de olaya el atınca ister istemez şekil değiştirdi moda dünyası... Onlarca yıl boyunca podyuma çıkmayan siyahiler, yuvarlak hatlılar, Asyalılar, hatta klasik güzellik algısına çok da uygun olmayan kızlar yavaş yavaş çıkmaya başladı podyumlara... Çünkü 90'larda doğan jenerasyonun bu olmayan güzellik algısıyla uğraşacak hali pek de yoktu. Bu arkaik düşünce yapısı nedeniyle cebinde para olan bu yeni jenerasyon modadan uzak durmaya başlayınca modaevleri yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek zorunda kaldı. Barbie bebekleri kıskandıracak mükemmeliyetteki kızlar yerine bu sefer de fiziksel olarak güzellik normundan uzak kızların devri başladı. Aşırı güzel, aşırı zayıf, aşırı uzun derken, aşırı yuvarlak hatlı, aşırı kilolu farklı mankenlerin devri başladı... Şimdi de karşımızda milyonlarca insan tarafından acımasızca eleştirilen bir genç kız daha var. Armine Harutyunyan... İnternette fotoğraflarına baktığınız zaman hepsinde defiledeki ya da moda çekimindeki gibi görünmediğini fark edeceksiniz. Berlin'de sokakta yürürken fark edilmiş ve moda şovu ile markanın yeni yüzlerinden biri olması teklif edilmiş. Henüz 23 yaşında... Bir sanatçı... Grafik tasarımı ve illüstrasyonlar yapıyor...

BERLİN'DE KEŞFEDİLDİ

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelmiş. Dedesi de ülkenin önemli sanatçılarından biri olan Khachatur Azizyan... Annesi bir doktor. Ama o da sergiler düzenliyor. Modayla hiçbir alakası yok... Ne Gucci marka bir kıyafet alma peşinde koşmuş ne de o podyumda olma... Bir sanatçı olarak farklılıkları desteklemek ve belki de artan estetik ameliyatlara kendi dilinde bir cevap vermek istemiş. Defileden sonra da kendisine yöneltilen sorulara, "Asla podyumda yürüyeceğim aklıma gelmezdi. Hayal etmediğim bir hayalin gerçek olması gibi bir şey bu. Berlin'deydim. En sevdiğim grubun konserini dinlemek için şehirdeydim. Modayla ilgilenen bir ekip yanıma geldi iletişim numaralarımı istedi. Bir ay sonra benimle iletişime geçtiler. Hem heyecanlandım hem de inanamadım. Gucci'yi de başına Alessandro Michele geçtiğinden beri takip ediyorum. Bambaşka bir güzellik algısı var ve güncel sanata gönderme yapan bir tasarım anlayışına sahip" yanıtını vermiş... Biz görürmüyüz bilmiyorum ama umarım modanın gerçekten normalleştiği bir dönem gelir. Sonuçta konu, üzerinde etiketler olan kıyafetlerden ibaret sadece...