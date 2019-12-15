Hafif dizüstü için gramla yarış

Sürekli sırtınızda veya elinizde taşımak zorunda kaldığınız dizüstü bilgisayarın günün sonuna doğru ağırlaştığını hissediyorsunuz. Yeni dizüstü bilgisayarlar hafif olduğu kadar uzun pil ömrü ve yüksek performansa sahip. Farklı ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarların nasıl bir cihaz olduğunu tam şarj edip kullanmadan görmek olanaksız. Yani bir cihazı tanımak için onunla yolculuk yapmalısınız. LG gram serisi dizüstü bilgisayarlar 17 inç, 15 inç, 14 inç ve 14 inç LG gram ikisi bir arada modellerinden oluşuyor. Yeni serinin merkezinde, Iris Plus grafik kartı ve 24 GB'a kadar çift kanallı DDR4 bellek içeren 10. Nesil Intel Core işlemci bulunuyor. LG gram'ın yeni serisinde, geçen senenin modellerine göre grafik işlem gücünün iki katına çıkması, içerik yaratıcılarının hareket halindeyken 4K videoları düzenleyebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, Iris Plus ile dahili oyunların ne kadar yumuşak akışlı olacağını görebilecek. Kullanıcılar, hem 17Z90N hem de 15Z90N modellerinde daha büyük bir 80 Wh pil sayesinde, taşınabilirlikten ödün vermeden, priz aramak zorunda kalmadan, uzun saatler boyu kullanımın tadını çıkarabiliyorlar. Yeni LG gram, Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor ve gelişmiş kablosuz bağlantı, daha iyi verimlilik ve daha düşük pil tüketimi sağlıyor. Ayrıca ürünler, farklı ve zorlayıcı kullanım senaryolarında dahi, cihazların serin ve sessiz çalışmasını sağlamak için mega soğutma sistemine sahip.

İKİSİ BİR ARADA

2020 için yeniden tasarlanan yeni ürün grubu, minimalist bir tasarım sunuyor. Yeni LG gram 15 ve 14, markanın daha az şarj etme gereksinimi ve daha fazla rahatlık için uzun kullanım süreleri sağlama mirasını sürdürüyor. LG'nin ince yapılı dizüstü bilgisayarları, 14 inçlik gövdede 15 inçlik bir ekrana ve 13.3 inçlik bir bilgisayar için tasarlanmış bir kasada 14 inçlik bir ekrana sığma kabiliyetine sahip. LG'nin ultra taşınabilir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı olan LG gram 2-in-1, bu yıl daha fazla işlevsellik ve ThunderboltTM 3 ilavesiyle geri dönüyor. Kullanıcılara, nerede olursa olsun daha üretken olma gücü veren bu çok yönlü cihaz, çekirdek DNA'sını koruyarak, ölçeği sadece 1.145 gramda tutan bir pakette 20 saatten fazla çalışma süresi sağlıyor.