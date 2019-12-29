Popüler kültürün ilham noktası: Göbeklitepe

Geçen yıl Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girince SABAH Pazar ekibi olarak hemen Şanlurfa'ya gitmiş ve 'tarihin sıfır noktasında' bu başarının perde arkasını haberleştirmiştik. O zaman Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan "Göbeklitepe'nin listeye girmesiyle dünyanın gözü Şanlıurfa'ya çevrildi" demişti. Aslan'ın ne demek isteğini kazı alanına gidip yabancı turistlerin akın akın Göbeklitepe'ye geldiğini görünce daha iyi anlamıştık. Dünyanın her yerinden insan vardı orada. O gün bu gündür yerli yabancı birçok insan Göbeklitepe'ye gidiyor. Ama sadece ziyaret mi? Göbeklitepe son günlerde popüler kültürün de odağında. Arka arkaya kitaplar, romanlar yayımlanıyor, Göbeklitepe üzerine sinema filmi, dizi çekiliyor. Açıkçası böylesi bir durum Türkiye'de pek yaşanmıyor. Türkiye'nin pek çok yerinde kültürel kazı alanları mevcut. Burada bulunanlar müzelerde ya da çıkarıldıkları yerde sergileniyor. Genel eğilim gidip bu alanları ziyaret etmek. Ama Göbeklitepe'de durum başka. Tarihin sıfır noktası sanata, sinemaya da ilham veriyor. Romanlara, filmlere, dizilere konu oluyor. Göbeklitepe'nin gizemi, tarihin yeniden yazılmasına neden olan bir yer olması, 12 bin yıl önce böylesi bir yeri inşa eden insanlara dair merak açıkçası sanatın her alanında insanlara ilham oluyor. İşte bu ilham nedeniyle de popüler kültürün odağına yerleşiyor Göbeklitepe.

ŞANLIURFA TURİZMİNDE SONBAHAR YOĞUNLUĞU

Buraya kayıtsız kalmak çok zor

Göbeklitepe'nin Yas Bulutları adıyla daha önce üç roman yayımlanmıştı. Son olarak da Serra Erdoğan'ın Mona Kitap'tan, okuru 12 bin yıl öncesinin dünyasına götüren Sırlı Gök: Bir Göbeklitepe Hikayesi çıktı. Bütün bunlar edebiyatta yavaş yavaş bir Göbeklitepe külliyatı oluşmaya başlandığını gösteriyor. Uzun zamandır yazarlık, editörlük yapan Erdoğan Göbeklitepe'yi konu alan bir roman yazmasının hikayesini "Bir iş görüşmesi için bu bölgeye gitmem gerekti. Çok fazla zaman da yoktu. Fakat bazen, bazı şeyler insanı ruhundan yakalar ya... İşte öyle. Göbeklitepe, tam da ruhumun bir köşesine dokundu. O anda karar verdim bir şeyler yapmaya. Bu yüzden de tekrar tekrar geri döndüm. Açıkçası orada yaşanan insanlığın yolculuğu beni çok etkiledi. İlk insanın yolculuğu. Göbeklitepe'yi bilirsiniz göğe en yakın yer olarak biliniyor ve 12 bin yıl öncesi yaşanan şeyleri hissettiğim için o dönemi anlatan bir roman yazdım. İnsanların kendini arama bulma çabaları beni çok etkiledi. Her insanın da Göbeklitepe'ye gitmesini tavsiye ederim" diyerek anlatıyor. Kurgu bir eser yazarken Göbeklitepe yazarlara nasıl ilham veriyor? Erdoğan bu soruya şöyle cevap veriyor: "İster istemez ilk insanı düşünüyorsunuz. Nasıl kendini bulduğunu, ne yaptığını, o sanatın oraya nasıl işlendiğini... Göbeklitepe'de aslında her şeyden önce bir sanat var. Orada desenler ve birçok hayvan çizimleri var. Dünyadaki birçok insanın inanma arayışını etkileyecek bir yer orası. Göbeklitepe iyi ki bizim ülkemizde bulunmuş diyorum bu yüzden. Bütün medeniyetlerin geçtiği, konakladığı bu mükemmel topraklara ilk kez varoluş özelliğiyle de inancın nefesi üflemiş oldu. Buna kayıtsız kalmak çok zor."

Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı

SANATA YANSIMAYAN BİR ŞEY VAR OLAMAZ

Peki popüler kültürün Göbeklitepe'ye olan ilgisinin sonuçları ne olur? Yazar Erdoğan "Bir yerin değerlenmesi ve kıymetlenmesi için sanata yansıması lazım. Bu çok önemli bir şey. Sanata yansımayan hiçbir şey var olamaz. Ben oranın turizm müdürüyle görüştüğümde asıl Göbeklitepe yılının 2020 olacağını söylemişti. Belki de sanatın içerisinde kendisini daha çok gösterdikçe, daha çok anlaşılır ve merak edilir hale gelir" diyor.



10 yıl sonra Türkiye deyince akla Göbeklitepe gelecek

Rafadan Tayfa çocukların çok sevdiği bir animasyon dizi. Bu dizinin ilk sinema filmi Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası vizyona girdiğinde rekorlar kırmıştı. Serinin bu hafta vizyona giren ikinci macerası Rafadan Tayfa 2: Göbektepe'de kahramanlarımız 12 bin yıl öncesine gidiyor ve Göbeklitepe'de yaşayan insanlarla tanışıyor. Bu film Göbeklitepe ile ilgili çekilen ilk yapım. Filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan "Göbeklitepe tarihin akışını değiştiren bir keşif. Böylesi bir keşfe kayıtsız kalınması zaten düşünülemez. Şu an dünyanın ilgi odağı. Yurt dışında karşılaştığım 10 kişiden yedisi bana Göbeklitepe'yi anlatıyor. Ama ne yazık ki şimdi sokağa çıksak 10 kişiden üçü biliyor Göbeklitepe'yi. Biz de büyük küçük herkese Göbeklitepe'yi anlatmak istedik. Ama özellikle de çocuklara. Çünkü nasıl Göbeklitepe için tarihin sıfır noktası deniliyorsa çocuk da insanın sıfır noktası. Göbeklitepe ile ilgili ilk sinema filmi çekmek bize nasip oldu. Gelen ilk tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Şunu çok açık söyleyeyim. Şimdi Türkiye deyince insanların aklına Nemrut heykelleri, Ayasofya geliyor. Ama 10 yıl sonra Türkiye deyince Göbeklitepe görüntüsü gelecek akıllara.Daha bunlar başlangıç bundan sonra da birçok filmde izleyeceğimizi düşünüyorum" diyor.

Tarihi nasıl değiştirdi?

Göbeklitepe ile ilgili araştırma ve inceleme kitapları da arka arkaya yayımlanmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yayımlanan Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor bu kitaplardan biri. İkinci kitap ise Doğan Satmış'ın 50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları.



Dizinin başrolü Göbeklitepe

Sinema filmi, romanların yanı sıra Göbeklitepe Netflix'in dizisi Atiye'nin de gündeminde. Netflix sözcüsü Melisa Eyiakkan dizide neden Göbeklitepe'ye odaklandıklarını şöyle anlatıyor: "Göbeklitepe, Atiye'nin ana teması olan mistik dramayı öne çıkartmakta bize çok doğru bir zemin sağladı. Atiye'nin mekan anlamında başrolü Göbeklitepe oldu. İnsanlık tarihi için çok önemli olan bir kültürel mirası, Atiye sayesinde 190'dan fazla ülkeye tanıtacak olmaktan ötürü mutluyuz. Umuyoruz ki dizi sayesinde bölgenin ve Göbeklitepe'nin önemi global anlamda çok daha öne çıkacak."