Kupamı Hülya Avşar’ın elinden aldım, daha ne olsun!

Mersin'de yaşayan, 67 yaşındaki Durdu Lale, tenis kursunda tenis öğrenip, Hülya Avşar ile maç yaparak hayalini gerçekleştirdi. Dokuz yaşındaki torunu Toprak'la düzenli olarak tenis kursuna katılan Durdu Teyze, "Torunum Toprak'ı etüt merkezinden aldıktan sonra, spor kompleksinin yanından geçerken tenis oynayanlar dikkatimi çekti. Tenis antrenörü Atilla Bozkurt ile tanıştım. Ben de oynamak, öğrenmek istediğimi söyledim. O da olumlu karşıladı ve torunum ile birlikte tenis dersleri almaya başladım" diyerek başlıyor söze. Durdu Lale, "Atilla hocama dedim ki, benim hayallerim var, bu hayalimin de Hülya Avşar ile maç yapmak olduğunu söyledim. 'Tek rakibim Hülya Avşar' dedim. Önce Twitter hesabından ardından da menajeri aracılığıyla görüştük. Bizi turnuvaya davet etti. Sonunda hayalime kavuştum. Hülya Avşar'ın elinden kupamı aldım. Bir de raket hediye etti. Artık ben onun annesi, o da benim kızım" diyor.Yaşadığı anları unutamıyor Lale: "Bu duyguyu bir daha yaşayabilir miyim bilmiyorum. Bu yaşıma kadar böyle bir duygu yaşamadım. Her gece Hülya Avşar'la yatıp, sabah onla kalkıyorum. Hülya Avşar'la sözleştik, yakın zamanda Antalya'da düzenlenecek turnuvaya da beraber katılacağız. Antrenörüm Atilla Bozkurt bana bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Benim hocam bir tane. İyi ki Atilla hocamla karşılaşmışım". Spor aşığı Lale'nin herkese bir çağrısı var: "Sporu çok seviyorum. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Evde oturarak 'Ayağım ağrıyor, başım ağrıyor, bacağım ağrıyor' diyenlerden değilim. Spor sağlıktır. Spor insanı dinç tutar. Bütün rahatsızlıkları unutturur. İlaç gibidir. 7'den 70'e davet ediyorum. Buyursunlar spora!" Durdu Lale'nin tenis antrenörü Atilla Bozkurt ise süreci şöyle özetliyor: "Durdu Teyze tüm insanlara, sporun önündeki engelin her şeyde olduğu gibi kafada olduğunu, 67 yaşında da bu sporun yapılabileceğini gösterdi. Bunu torunu ile birlikte gerçekleştirmesi onur verici. İnsanlara çok ciddi anlamda ilham kaynağı oldu. Hülya Avşar'ın da bunu fark ederek, bizleri davet etmesi gerçekten onur verici. Tek istediğim kent yöneticilerimizin ve spor seven iş insanlarımızın bizleri desteklemesi. Destek aldığımız zaman daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Destekleri için ayrıca Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'a ve Toroslar İlçe Halk Eğitim Müdürü Mahmut Gül'e çok teşekkür ederim."

