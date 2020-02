İbrahim Selim: Gazeteci değilim, konuktan başlık alma derdim yok

YÜKLENMEDİN

İbrahim Selim aslında bir tiyatro oyuncusu. Yıllardır çeşitli oyunlarda ve dizilerde rol aldı. Ama gelişen ve değişen dijital mecralar onun için farklı bir kapının da aralanmasına vesile oldu. YouTube'da içerik üretmeye başlayan ve o alanın fenomenlerinden biri olan İbrahim Selim, ünlüleri konuk ettiği formatıyla Zorlu PSM Touche'de İbrahim Selim ile Bu Gece isimli programa başladı. Ama bu piyasaya öyle bir giriş oldu ki, epey farklı ve sarsıcıydı. İbrahim Selim her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor; Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Sertab Erener, Burcu Esmersoy gibi isimlerle üç saate yakın seyirci önünde sohbet ediyor. Ardından bu sohbet biraz da montajlanarak YouTube'da yayınlanıyor. 15 kişiden oluşan bir ekibi var ve her bir konuk için titizlikle çalışıyorlar.Seyirci ve dijital mecranın takipçileri bu sistemi şimdilik sevmiş görünüyor. İbrahim Selim'le bu yeni alanı ve konuklarıyla arasındaki iletişimi konuştuk:- Her zaman bu tarz programlar seyrediliyor. Benim keşfettiğim bir şey değil. Dijital mecra da yeni bir alan, insanlar yeni alanları merak ediyor. Tüm hayatım bunun üzerine kurulu. Bu alanı ne kadar genişletip, ne kadar çok arkadaşımı davet edip, içerik üretmek isteyen insanlara cesaret verirsem o kadar mutlu olurum.- Touche'de geçirdiğimiz sezona dönüp bakınca, bu konukların çoğuyla programda tanışıyoruz, öncesinde bir arkadaşlığım yok. Enis Arıkan, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci hariç diğer isimlerle programda tanıştım. Ama program bitiyor, hepsi arkadaşımdı galiba diye hissediyorum. Zaten davet ettiğim ve merak ettiğimiz isimlerin tamamı, bireysel olarak merak ettiğim isimler. Çağla Şıkel'i de, Burcu Esmersoy'u da, Cem Yılmaz'ı da, Mehmet Günsür'ü de zaten çok merak ediyordum.- Ekip olarak, tamamımızın en büyük derdi, gelen konuğun en ufak sıkıntı yaşamaması. Ben gazeteci değilim ve o konuğun ağzından çıkacak bir başlık peşinde değilim. Konukla iyi vakit geçirmek istiyorum, onu zorlamak değil. Bir yere gitsem, nasıl ağırlanmak istiyorsam öyle ağırlamaya çalışıyorum. Buna seyirciyi de dahil ediyorum. O yüzden konuk sürpriz. Seyirci için her gelen konuk sürpriz. Tüm rahatlığıyla her şeyi konuşabilir konuğum Touche'de ama bunlardan bazılarının dijital mecra da yayınlanmasını istemezse, onları çıkarıyoruz. Üç saat çekim yapıyoruz, bir saat yayınlıyoruz. O konforu vermem gerekiyor.- Dünyanın her yerinde medya tanımlamak istediği gibi tanımlar, menajerler yaratmak isteği imgeyi yaratır fakat bazen kişiyle bu örtüşmez. O noktada sanatçı, ünlü kişi, çıktığı programda özünü göstermek isterse gösterir. Ben de o öz kimliği merak ediyorum, aslında hepsine hayranım.- Ekiple birlikte çılgınlar gibi hazırlık yapıyoruz. Programda sadece sohbet olmuyor, farklı bölümleri var, onları hazırlıyoruz. Program bittikten sonra, dijital mecra için montaja giriyoruz.- Sertap Erener ve Mehmet Günsür programı. Çok karşılıklı ve akıcı gitti. Gelen misafir anlatmayı, uzun uzun konuşmayı sevmiyor olabilir ya da uzun uzun anlatmaya ihtiyacı olabilir. Heyacanlı olabilir, gergin olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Tamamen konuğa odaklı ilerliyorum. Baktım ki yolunda gidiyor hiç ellemiyorum. Cem Yılmaz'ın bölümüyle ilgili söylenen şeyler oldu, "Ne kadar çok konuşmuş, sen de hiçbir şey sormamışsın" diye... Çok acayip değil mi, ne güzel adam konuşuyor, susturayım mı! Biraz daha yüklenebilirdin diyorlar... Benim öyle bir hedefim yok. Ben söyleşi yapmıyorum, beraber güzel vakit geçiriyoruz gelen konuklarla. Söyleşi desem size ayıp olur. Oraya Cem Yılmaz geldiyse ve bir şey anlatıyorsa, dinleyen olmayı tercih ederim.- Tiyatro oyunu Arzu Tramvayı vardı, 19 Şubat'ta Eskişehir'de oynayıp bitiyoruz, Zorlu PSM Touche'de yaptığımız Bu Gece devam ediyor, o aynı zamanda YouTube kanalında sürüyor, Alice Müzikali'nde rolüm devam ediyor.