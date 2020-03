Moda korona günlerinde

İklim değişikliği, buzulların erimesi, vahşi yaşamın tahrip olması, orman yangınları... Ekolojik ve sosyolojik olayların etkileri her sektörde olduğu gibi modada da kendini gösteriyor. Kimi modacılar duruşlarını tasarımlarına yansıtıyor, kimileri kullandıkları malzemelerle mesajlarını veriyor. Şu an dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz koranavirüs. İtalya karantina kararı aldı, ABD bir ay boyunca Avrupa uçuşlarını kaldırdı. Virüsten korunmak için sık sık televizyonlarda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Elleri yıkamak, hijyene önem vermek, tokalaşmamak, öpüşmemek gibi... Bir de işin maske takma boyutu var. Öyle ki tüm dünyada sadece korana zamanı değil grip zamanları özellikle yurtdışında oldukça yoğın bir uygulama maske takmak. Hatta geçen sene ve önceki yıl kimi modacılar bahar koleksiyonlarında maskelere de yer vermeye başlamıştı. İlk başlarda podyumda maskeyle yürüyen mankenleri gördüğümüzde yadırgamıştık belki. Ama şimdi sokaklarda kendi tasarımını yapanlardan tutun da koleksiyonlarında maskelere yer veren modaevlerine kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Görünen o ki grip virüsleri etrafta dolaştığı sürece maske de şapka, eldiven gibi günlük aksesuarlar arasındaki yerini alacak.





"DELİ GÖRÜNEBİLİRİM"

2018 New York Moda Haftası'nda tasarım medikal maskeleri ilk kez görmeye başladık. Blogger Esther Berg ve The Real Housewivesof New Jersey'nin yıldızı Dolores Catania'nın ev sahipliğinde gerçekleşen partiye Esther Berg üzerinde Chanel'in çift C logosu olan bir beyaz maskeyle katılmıştı. Maske Chanel'in değildi, Berg kendi eliyle logoyu çizmişti. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da "Gripten korkuyor olabilirim ama modadan feragat etmeye niyetim yok. Deli görünebilirim ama grip olmak istemiyorum. Tarz, şık ve sağlıklı kalın!" yazmıştı. Aslında o yıllarda Seul'de, Tokyo'da bu tarz maskeler takmak elbette modaydı. Hatta bir çoğunda dünyaca ünlü modaevlerinin logoları bulunuyordu.





MODA-SAĞLIK İŞ BİRLİKLERİ

Dev modaevleri aslında bu maskeleri piyasaya sürmemişti. Ama artık markalar maske işine el attı. Ve görünen o ki önümüzdeki yıllarda bu iş daha da fazlalaşacak. Örneğin geçen ay Paris'te düzenlenen moda haftasında 2017 yılında LVMH Genç Moda Tasarımcısı Ödülü'nü kazanan Marine Serre modellerini podyuma kendi tasarladığı kırmızı-siyah medikal maskelerle yolladı. Ardından Hollandalı blogger Romy D'Fonseca da instagram hesabından aynı maskeyle fotoğrafını paylaştı. Bu maske modacının maske markası Airinum ile iş birliği sonucu geliştirilmişti. Aslında bu proje koranavirüsten çok daha önce hazırlanmıştı. Yani olağan grip sezonu için tasarlanan bir maske üretmişti iki marka. Ama koranavirüse denk gelince yankısı da büyük oldu. Zira kısa zamanda bütün stoklar tükendi ve nisan ayına kadar yeni sipariş alamaz hale geldi. Geçtiğimiz haftalarda Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow da uçakta Airinum maskesiyle fotoğraf paylaşıp "Paranoyak? Panik? Propaganda?" yazmıştı...





FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Off-White markası da siyah-beyaz ve farklı renklerde birçok koton yüz maskesi piyasaya sundu. Aslında maskeler 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunda tanıtılmıştı. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle fiyatları iki katına çıktı. 65-95 dolar aralığında satılan maskeler şimdi açık arttırmalarda 200 dolara alıcı buluyor. Bazı mağazalar 290 dolara bile satıyor. İkinci el piyasası dahi aldı başını gitti.



KIRMIZI HALIDA GUCCİ MASKE

Tasarım maskeleri moda haftalarından kırmızı halı etkinliklerine de sıçradı. Ve Billie Eilish katıldığı Grammy Ödül Töreni'nde siyah ve neon yeşil renklerdeki kıyafetini aynı renklerdeki Gucci maskesiyle tamamlamıştı. O an yadırgadık belki ama şimdi nedenini çok iyi anlıyoruz.





YENİ MARKALAR DOĞUYOR

Maske konusu yeni bir iş kolunu da beraberinde getirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde üzerinde kiraz, arı, çiçek gibi desenle bulunan maskelerin tasarlandığı farklı markalar yaratıldı. Kimi 30 dolardan kimi 100 dolardan maskelerini satıyor. Üstelik ne kadar koruyucu olduğu bilinmeyen maskeler kapış kapış gidiyor.





GELİNLİK İÇİN BİLE GÜLÜMSETEN TASARIMLAR MASKE VAR

Malum düğün sezonu kapıda. Ama dünyanın birçok yerinde insanlar kalabalık ortamlara gitmekten çekiniyor. Bir de işin gelin ve damat tarafı var. İşte bu ve bunun gibi şık etkinlikler için Mısırlı modacı Samo Hejres taşlı gelinlik maskesi tasarladı. Ayrıca farklı abiye maskeler de yer alıyor koleksiyonunda. Gana'da gerçekleşen moda festivalinde ise koranavirüse dikkat çekmek isteyen modacılar birbirinden ilginç ve renkli tasarımlarıyla ortaya çıktılar.