Görme engelli çocuklara ilham oldu

Zülal Tannur 18 yaşında. Prematüre bebek olarak dünyaya geldiğinden göz gelişimi tamamlanamadı. Yüzde 10'un altında görme yetisine sahipti. Ailesi günlük hayatında karşısına çıkabilecek nesneleri bilgisayar ortamında büyüterek gösterdi. Okuma ve yazma dahil olmak üzere her şeyi bilgisayardan öğrendi. Ama bir gecede hayatı değişti. 10. yaş doğum gününden iki gün sonra görme yetisini tamamen kaybetti. Ama teknolojiden hiçbir zaman kopmadı. Kendi ve diğer görme engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için uygulamalar ve projeler geliştirdi. Kitaplar Dile Geliyor projesiyle sesli kütüphane oluşturdu, periyodik tabloyu site haline getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Online Fikir Maratonu yarışmasında görme engelliler için tasarladığı From Your Eyes uygulaması ile birinci oldu. Geçtiğimiz hafta ise dünyanın ilk ve tek akıllı bastonu olan WeWalk'ın geliştirici ekibinde yer alarak 2020 Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında engelleri aşan kadın dalında ödül kazandı. Teknoloji ile engelleri aşan Zülal'in hikayesini kendisinden dinledik. Küçüklüğünden beri teknoloji ile iç içe olan biri Zülal hikayesine şöyle başlıyor: "Prematüre bebek olarak dünyaya geldim. Ailem bilgisayardan renk ve sembolleri gösteriyordu. Hafızamdaki görüntüler ile birleştiriyordum. Teknoloji ile yolumun ilk kesişmesi burada oldu. Beş yaşında bilgisayar kullanmaya başladım. Tamamen kaybedeceğimi bildiğim için alıştırmalar yapıp kabartma öğrendim. Bu kadar erken başıma geleceğini tahmin etmezdim. Sancılı bir eğitim dönemim oldu. Okullar bu durumda bir öğrenciye nasıl eğitim vermeleri konusunda tecrübe sahibi olmadıkları için defalarca reddedildim. Ama okuma yazmayı ilk öğrenen kişi oldum. El yazısını tek başıma öğrendim."

AKILLI BASTONU ÖDÜL ALDI



Böyle bir durumda umutsuzluğa kapılmadan, büyük bir azimle yoluna devam etmek de kolay iş değil. Zülal başkalarına örnek olabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor: "Görme yetimi ilk kaybettiğim yıllarda başarılı rol model olan görme engellilerin hikayesini dinliyordum. Ve tanışıyordum. Şu an da bir rol model olarak umut veriyor olmak benim için çok heyecan verici. Görme engelli bireylerin aileleri bana ulaşıp 'İnşallah çocuğum da senin gibi olur' diyorlar. Dinleyici olarak katıldığım programlara şimdi konuşmacı olarak katılıyorum." Görme yetisini kaybettikten hemen sonra beyaz bastonu öğrenmeye başlıyor. Ama bunun yeterli olmadığını fark ediyor. Bir gün yolu dünyanın ilk ve tek akıllı bastonu WeWalk'un kurucu ortağı ve doğuştan görme engelli Kürşat Ceylan ile kesişiyor: "Kullandığım akıllı baston demir tabela, ağaç ve çıkıntıları algılamıyor. Ama WeWalk öyle değil. Önce görme engellinin kullanıcının başta boyun hizasındaki engelleri tarıyor. Engelle temas etmeden titreşimler göndererek engeli fark etmemizi sağlıyor. Gün geçtikçe yeni özellikler ekleniyor. Ben de bu bastonun geliştirici ekibine girerek ilk kullanıcılarından oldum. Deneyimledikçe de daha fazla görme engellilere ulaştırmam gerektiğini düşündüm. Change.org da kampanya başlattım. 200 bin kişiden fazla imzaya ulaşarak popüler kampanyalardan biri oldu. Belediyeler de kampanyamıza kayıtsız kalmayarak beyaz baston haftasında görme engellilere WeWalk hediye etti. WeWalk etkinlikleri düzenlenmeye başlandı ve elde edilen gelir kampanyamıza bağışlandı. Yurt dışında da kullanıcıları bulunuyor. 37 farklı dile çevrildi. Birçok farklı ülkeden talepler gelmeye başladı ve Edison ödüllerinde altın ödülü ilk defa ülkemize getirdi."



Hayatını yazacak



Teknolojinin hayatımızdaki yerini ise şöyle vurguluyor Zülal: "Bir kadın olarak teknolojiyi geliştirmek kıymetli. Engelliler için teknolojiyi geliştirmek daha kıymetli. Ama en kıymetlisi engelli bireylerin teknolojiyi kullanarak sorunlara köklü çözümler getirebilmesi." Sadece üretmiyor aynı zamanda yazıyor Zülal. "Okuma ve yazmayı kabartma ile basılmış kitapları okuyarak öğrendim. Ama kitapların az olduğunu fark ettim. 11 yaşındayken kabartma şeklinde Yolculuk Nereye kitabımı yazdım. Daha sonra Sevgili Prensesim'i dijitalde tamamladım. 80'in üzerinde makalem, öyküm, şiirim var. Kendi hayatımı konu almak istediğim bir kitap çıkarmak istiyorum. İlham veren öyküler bana nasıl etki ettiyse benim de yazdıklarım belki başkalarına etki edecek. Ben de rol model olup yol göstermek istiyorum" diyor.