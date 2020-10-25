2021’de evler böyle olacak

Her yıl hakim olan genel dekorasyon anlayışına yenilikler ekleniyor ve bir sonraki yılın trendleri, renkleri, materyalleri trend kahinleri tarafından belirleniyor. Bu yıl trend kahinleri bile şaşırmıştır eminim, kim tahmin ederdi son sekiz aydır yaşadıklarımızı? Bu yıl yine yılın rengi lanse edilecek ve hepimiz merakla bekleyeceğiz ama tüm dünyayı etkileyen pandeminin etkilerini de elbette hissedeceğiz bu yeni trendlerde...



Mekanı bölmek ama nasıl?





Geçtiğimiz aylar, bize evimizi sorgulattı. Balkon, bahçe gibi doğaya açılan kapıların önemin anladık ama bir yandan da telefon konuşması yapmak ,bir toplantıya katılmak, bölünmeden bir şey okumak için daha çok bölünmüş alana ihtiyaç duyduğumuzu da fark ettik. Tasarımcılar buna da çözüm getiriyorlar. Yüksek, ses yalıtımı sağlayan keçeden paravanlar kullanarak mekanları bölmek de önümüzdeki yıl her evde görebileceğimiz ayrıntılardan olacak

Sürdürülebilir materyaller



Bu yıl yalnızca ülkemizde değil tüm dünyadaki yangınları düşününce içim nasıl yanıyor anlatamam. Bilim insanları sürdürülebilirlik ve kaynakların devamlılığı konusuna vurgu yaparken var olan kaynakların da uçup gitmesi, kül olması insanın içini acıtıyor. Geri dönüşümlü malzemeler her zamankinden daha önemli olacak önümüzdeki yıl hiç kuşkusuz. Geçtiğimiz gün jüri üyesi olarak katıldığım Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda tekstil tasarımı öğrencilerinin tasarladığı hemen hemen tüm kumaşların pet şişelerden dönüştürülmüş ve hatta yanmazlık özelliği kazandırılmış sentetik ürünler olması beni hem çok sevindirdi hem de çok şaşırttı. Dünyayı bu tip çabalar kurtaracak, o kesin. Biz de üzerimize düşeni yapıp, sorumlu alışveriş yaparak bu çabalara katkıda bulunabiliriz.



Doğal aydınlatmanın gücü



Doğal ışığa izin vermek, ışığın evin köşe bucak her yerine yayılması... Daha hafif perdelerin kullanımını da önümüzdeki yıl çok göreceğiz. Tabii ki bu trendi uygulayabilmeniz evinizin konumu ile de alakalı. Ama etrafta, çok yakında bir bina, başka apartmanın balkonu yoksa, doğal ışığın mekanı dönüştüren etkisine şahit olabilmek için ışığın tüm ortamlara yayılmasına izin verebilirsiniz

Biyofilik yaşama giriş



Doğayı hayatımıza olabildiğince dahil etmek, biyofilik yaşama geçiş yapmak da önemli trendlerden olacak. İnsanları doğaya yakınlaştırmayı, doğa ile iç içe yaşıyormuş hissi veren mekanlar yaratmayı amaçlayan biyofilik tasarımı, siz de evinize uyarlayabilirsiniz. Bitkilerin size vereceği yaşam enerjisine şaşıracak ve eskiden bilinenin aksine evden çıkamadığımız şu günlerde evin havasına yaptıkları katkıya da inanamayacaksınız.



Mavinin koyu tonları



Huzurun en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olduğu şu dönemde içimizi ferahlatan, dinginlik veren gökyüzünün ve denizin rengi mavinin tonları en büyük dostumuz olacak. Petrol mavisi, gri mavi ve kobalt gibi koyu, doygun mavileri, lacivert tonlarını göreceğiz daha çok. Bu da mevcut dekorasyona daha az müdahale anlamına geliyor çoğu ev için. Koyu mavi tonları, ahşapla, bakır, pirinç gibi metallerle ve diğer pek çok renk ile benzersiz bir uyum içine rahatlıkla girebiliyor.



Sadeleşme



Önümüzdeki yıl sadeleşme anahtar kelime olacak. Kendinize evinizin mevcut dekorasyonu içinde neyin çıkarılabileceğini, neyin muhafaza edilebileceğini sorun. Bunu bütün odalar için düzenli olarak, her seferinde farklı bir gözle yaparsanız başarıya ulaşabilirsiniz. Bu sadeleşme, aynı zamanda kalitenin kazanması anlamına da geliyor. Trend peşinde koşmayıp yıllarca kullanabileceğinizi bildiğiniz, evladiyelik tabir edilen, zamansız tasarımlara yönelmek önümüzdeki yılın en önemli kazanımı olacak.