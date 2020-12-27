2020’yi böyle hatırlayacağız

2020 sen bize neler yaptın? Özellikle de moda dünyasına... Evde oturuyoruz diye alışveriş yapmadık, defileler düzenlenmedi. Dünyayı en çok kirlettiği söylenen ve hızlı moda akımını evlerimize getiren dev zincirler çevreci oldular. Eline iğne iplik almamış olanlar kendi atkı ve kazaklarını örmeye başladı. Tabii ki bizler bu kadar etkilenirken markalar, modaevleri ve onların arkasındaki tasarımcılar da çok etkilendi... Ortaya yüzyıllar geçse de unutulmayacak koleksiyonlar ve fotoğraf çekimleri çıktı... Hadi gelin hep beraber bakalım 2020'yle birlikte beynimize kazınan moda markalarına ve onların çok konuşulan koleksiyonlarına....



Bu tasarımları giyene pek rastlanmadı





1895 yılında İspanyol tasarımcı Cristobal Balenciaga tarafından kurulan Balenciaga bu senenin en çok konuşulan modaevlerinden biri oldu... Kreatif direktör Alexander Wang sonrasında yoluna Demna Gvasalia ile devam ediyordu marka. Gvasalia, 2020 yılında en çok konuşulan tasarımlara imza attı. Çoğunluk, Gvasalia'nın dehasına saygı duruşunda bulunsa da o iddialı kostümleri giyene de pek rastlanmadı.



Erkek başörtüleri dev böcekler



1921 yılında Guccio Gucci tarafından İtalya'da kurulan modaevi Gucci için söylenecek ne çok söz var. Bu modaevinin 2015 yılından bu yana kreatif direktörü Alessandro Michele... Kendisini bir sanat arkeoloğu olarak tanımlayan Michele'nin koleksiyonlarını aslına bakarsanız kostüm olarak da tanımlayabiliriz. Gucci erkek başörtüleri, dev böcekler, spor kıyafetlere taktığı iri kristal taşlarla bu yıla kesinlikle damga vuran markalardan biri...





O defileyi unutabilen var mı?



1945 yılında Pierre Balmain tarafından kurulan Fransız modaevi Balmain, bu yıl moda defilelerindeki muhteşem performansıyla en çok konuşulan marka oldu. Mankenleriyle, bir tekneyle Seine nehrine açılan kreatif direktör Olivier Rousteing'in o defilesini unutabilmek imkansız… Rousteing'in ikinci defilesi yaşadığımız değişimin en güzel özetlerinden biriydi.





Ah o hırka yok mu?



Henüz pandeminin başlarıydı. İşte tam da bu dönemde Harry Styles, NBC'de yayınlanan The Today Show'a konuk oldu. Üzerinde rengarenk, parçalı, bol ve salaş bir hırka vardı. O hırka patch-work trendinin yaygınlaşmasına sebep oldu.



Sosyal medyanın alay konusu oldu



Dünyada hızlı moda dendiği zaman akla gelen en büyük gruplardan biri olan Inditex'in amiral gemisi Zara bu sene moda çekimleriyle gün aşırı sosyal medyanın alay konusuydu... Ocağın üzerinde topuklu ayakkabılarıyla duran genç mankeni ya da paltosunu tersten giymeye çalışan mankenin görüntüsünü unutabilmemiz için oldukça zaman geçmesi gerekiyor. Zaten sosyal medyada da çok uzun bir süre Zara pozu verip görüntülerini yükleyerek eğlenenlerin sayısı da pek az değildi.