Pelin Akil unutamadığı o anları anlattı! "Ne badireler atlattık" sözünü iliklerime kadar yaşadım!

- Kızlarınızı kucağınıza aldığınız an neler hissettiniz?

- "Mucizelerim benim" dediğimi ve mutluluktan ağladığımı hatırlıyorum. Onları kucağıma almak en büyük hayalimdi, "Ne badireler atlattık" sözünü hamileliğim boyunca iliklerime kadar yaşadım, yaşadık. Tek yumurta ikizleri ve ikizden ikize transfizyon sendromu oluşmuştu aralarında. Karnımdayken ameliyat olmuşlardı. Doğdukları güne kadar her an kaybetme korkusuyla geçen çok zorlu bir dönemdi. Şükürler olsun, Allah'ım onları kucağıma verdi. O duyguyu kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. En tamamlanmış, en mutlu olduğum andı diyebilirim, ama bu cümleler de çok sığ kalır o yüce duygumun yanında.

- Bebeklerinizin adını doğum sırasına göre koymayı düşünmüşsünüz. Doğumda ilginç bir anınız da olmuş...

- Alin ve Lina ismine karar verdiğimiz zaman, kime ne koyacağım da çok netti aslında.

Kuran'da geçen Lina isminin anlamı; hurma fidesi. Alin isminin anlamı; ışığın kaynağı, yükselen ışık. Bu sebeple de ilk çıkacak bebeğin adı Alin olsun diye düşünmüştüm. Kendi ışığıyla da arkasından kardeşi gelsin. Fakat epidural sezaryen sırasında doktorumun "Önce hangisini alayım kilolu olanı mı zayıf olanı mı?" diye sorduğu an, abandone oldum (gülüyor). "Hocam bunu bana sormayın ne olur, hangisini almak isterseniz alın yeter ki alın ikisini de" dediğimi hatırlıyorum büyük bir panikle. Sonra ilk gelenin adı Alin, ikinci bebeğimin ise Lina oldu.