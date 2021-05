İsrail’in kanlı ideolojisi

İsrail, bu yıl da yine bir ramazan günü Filistin'i bombalamaya, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri öldürmeye başladı. Daha emziği ağzında, süt kokan bebekler beyaz kefenlere sarıldı. Elinde şekeri ile bombalardan kaçmaya çalışan masum çocuklar kanlara bulandı. Anneler, yavrularına son bir kez sadece morg da sarılabildi... Bütün bu acılar yaşanırken, tüm dünya kör, sağır ve dilsiz kesildi. Kendilerini, adaletin simgesi gören Batılı devletler geçmiş olsun dileklerini kameraların önünde hiç utanmadan ama başlarını da kaldıramayarak İsrail'e gönderdiler.Oysa gerçekleri BM 74. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin'de İsrail'in uyguladığı zulmü dile getirirken gösterdiği harita ile dünyanın gündemine taşımıştı. O tarihi konuşma hâlâ belleklerimizde! Başkan Erdoğan "Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir?" diye haykırmıştı.Filistinli masum çocukların hakkını yüksek sesle arayabilen tek ülke Türkiye oldu. İsrail geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'ya tekrar saldırırken, Z kuşağı da Google'dan Mescid-i Aksa'yı, İsrail'in amacını, Filistin'in tarihini aratmaya başladı. Henüz dünyada olmadıkları zamanın tarihi olaylarını öğrenmek ve olayları öyle değerlendirmek istiyorlardı. Ancak karşılarına çıkan ilk kaynak wikipedia oldu. Peki, burada yazanlar onları doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirebilecek miydi? Tabii ki hayır!Biz de bugün Mescid-i Aksa'nın önemini, Kudüs'ün Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar için ne ifade ettiğini, İsrail işgalinin ardındaki niyeti Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Fehmi Ağca ve İsrail'in saldırısı, pandemiyi fırsat bilerek hangi adımları atabileceği, dünyanın bu saldırıya neden tepkisiz kaldığını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi, ORDAF başkanı Zekeriya Kurşun ile konuştuk.Müslümanlar için, Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs'te yer almaktadir. Hz. Muhammed'in buradan göğe (Miraca) yükseldiğine inanılmaktadır. Yahudiler için, Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvarı yer almaktadır. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanıdır. Hristiyanlar için, Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülmektedir.Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl, II. Abdülhamit'le yaptığı görüşmeler esnasında, kurulacak Yahudi devletinin sınırını, "Kuzeyde Kapadokya Dağlarından, güneyde Süveyş Kanalı arasındaki alan" olarak beyan etmiştir. Bu durumda, Türkiye topraklarının Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep illeri Siyonizm'in hedefleri arasındadır. PKK terör örgütüne Fırat doğusunda bir terör devleti kurdurarak doğu sınırlarını emniyete almak istemektedir. Bugün itibarıyla, fiziki olarak Fırat'ın doğusu ABA ve İsrail destekli PKK terör örgütünün işgali altındadır.Kurulduğu 1948 yılından beri İsrail, Filistin halkına karşı sistemli bir baskı ve şiddet politikası uygulamaktadır. İsrail tüm Filistin'i kendi toprağı olarak görmekte ve topraklarını Filistinliler aleyhine sürekli genişleterek, Nil'den Fırat'a ve Toros dağlarına kadar büyük İsrail devletini kurmak yolunda ilerlemektedir. Diğer taraftan, hükümet kurmakta zorlanan İsrail başbakanı Netanyahu, Filistinliler tarafından yeni bir intifada başlatılmasını kışkırtmakta ve böylece şiddet ve terör yöntemi ile Yahudilerin korku ve endişe içinde olmalarını ve kendisini desteklemelerini sağlamak istemiş olabilir.İsrail daha doğrusu Siyonist Yahudilerin bölgeye gelmesinden itibaren takip ettikleri siyaset değişmemiştir. O da bölge insanını kendi coğrafyasında koparmak ve onun yerine yerleşmektir. Şu anda sekiz milyon mültecinin Filistin topraklarının dışında olması bunu göstermektedir. Adım adım bütün coğrafyayı işgal ederek 1896'daki ilk Siyonist kongrede karar altına alınan Yahudi Devletini gerçekleştirme hayali kurmaktadırlar. Bunun için kendilerinden olmayanlardan arındırılmış bir coğrafya oluşturmak amacındadırlar. İki nokta hariç bu konuda kısmen başarılı olmuşlardır. Kudüs ve Gazze hâlâ hedef tahtasındadır. Özellikle Kudüs baskı terör ve mümkün olan her yöntemle önce Müslümanlardan sonra da Hristiyanlardan arındırılacaktır. Ardından Mescid-i Aksa'nın etrafı ıssız ve işlevsiz bırakılarak üçüncü tapınağın inşasına geçmeyi planlamaktadırlar.En azında dindar Yahudiler günde üç kere bunun için dua yapmaktadırlar. Bu siyonizmin nihai hedefidir. Hatta Evanjelistlerin akidesi ile de uyuştuğu için onlar da bu projeye destek verdiklerini Trump dönemindeki uygulamalarda görmüştük. Zaten Yahudi Devleti'nin gerçekleşmesi de buna bağlıdır. Bu yüzden Evanjelistler de bir an önce Yahudi Devletinin kurulup kıyameti yakınlaştırarak yeryüzünde Tanrının kralığını kuracaklarını hayal etmektedirler. Şu anda Siyonist Yahudiler ve Siyonist Evanjelikler bu konuda müttefiktirler. Bunun için her çareye başvurmakta her fırsatı değerlendirmektedirler.MÖ 1020'de Yahudi krallığı kuruldu. Hz. Süleyman, M.Ö 965-930 arasında Mısır'dan Fırat Irmağı'na kadar toprakları genişletti ve ilk Yahudi tapınağını inşa ettirerek Kudüs'ü İbranilerin kutsal şehri haline getirdi. Daha sonra krallık ikiye bölündü. İsrail Krallığı, M.Ö 722'de Asur İmparatorluğu'nun hâkimiyetine geçti. Yahudi Devleti ise, MÖ 587'de Bâbil Krallığı'nca istila edildi. Yahudiler Bâbil'e sürüldü ve Kudüs tapınağı yıkıldı.Yahudilerin Bâbil esareti 70 yıl sürdü. Sürgünde Filistin ile bağlantılarını koparmadılar. Pers Hükümdarı Keyhüsrev MÖ 538'de Bâbil'i ele geçirip Bâbil Krallığı'na son verdi ve sürgündeki Yahudilerin yurtlarına dönmelerine izin verdi. Pers Hükümdarı II. Dara zamanında özerk yönetime kavuşan Yahudiler, Kudüs'te yıkılan tapınağın yerine M.Ö 515'te ikinci bir tapınak inşa ettiler.Yahudilerin, M.S 66-73 arasındaki ayaklanması üzerine, Romalılar ikinci tapınağı yıktılar. Yahudiler Mısır'a ve diğer ülkelere sürüldüler. Yahudiler, kutsal tapınağın M.S 70'de ikinci kez yıkılışı ile 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşu arasında geçen zamanı "Yabancıların Hâkimiyeti Dönemi" olarak adlandırmışlardır.Bana göre bu, Müslüman-Yahudi Savaşı değildir. Ancak savaş antisemitikler tarafından Avrupa'dan çıkarılarak Müslümanların kucağına bırakılmıştır. Şu anda İsrail işgallerini Müslüman topraklarında yaptığı için bunun Müslüman-Yahudi Savaşı olarak düşünmemize sebep oluyor. Oysa asıl savaş Yahudi-Hristiyanlık savaşıdır. Birincisi diğerini dinsiz, ikincisi de Yahudileri peygamberlerinin katili olarak telakki etmektedirler. Bu algı ve anlayış seküler kesimlerin de vicdanlarına yerleşmiştir. Hiçbir Müslümanın Musevilik veya İsevilikle bir problemi yoktur. Hatta ehli kitap olarak onlara inanmak mecburiyetindedir. Maalesef Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanların bu durumunu lehlerinde kullanmaktadırlar.Modern dünyanın son yüzyılda geçirdiği bütün dönüşümlerde, değişimlerde, siyasi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde hep Yahudi sermayesi başrolü oynamıştır. Dünya bankacılık sistemi, finans ve borsa vs Yahudi sermayedarlarının elindedir. Doğal ekonominin ötesine geçmiş olan modern dünya sermayeye muhtaç oldukça İsrail'i destekleyen Yahudi lobilerine boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Özellikle liberal ve serbest pazar ekonomisi içinde Yahudi sermayesinin haberi olmadan bir dolarlık bir hareketin bile yaşanamadığı bir dünyada herkes kör ve sağır olmaktadır. Bu durum akademide de farklı değildir. Dünyanın gözü önünde yaptığı insan hakları ihlallerini hiçbir akademisyen hiçbir hukukçu tenkit edememekte, hatta tarafsız bir çözüm bile önerememektedir. Zira saygın ve büyük akademik kurumlar, araştırma merkezleri Yahudi sermayesi ile fonlanmakta ve böylece bilim adamları rehin alınmaktadır. Bugün herkesin söylediği hatta BM karalarının da onayladığı İsrail'in haksız davranışlarını anlatan bilimsel bir makale Batıda hiçbir akademik dergide yayınlanamaz. Ancak İsaril'in menfaatine uygun bir dile dönüştürülür ise yayınlanabilir.