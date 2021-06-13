Giriş Tarihi: 13.6.2021

Sığınakta sauna keyfi MELTEM FIRATLI

Pandemi ve deprem korkusu panik odası ve sığınaklara olan ilgiyi artırdı. Son yıllarda lüks evleri aratmayan sığınaklar inşa ediliyor. Bu sığınaklarda yüzme havuzu, playstation odası, çocuklar için oyun alanı bile var