Ters köşe roller heyecan verici

Oyuncu Burcu Karakaya
atv dizisi Maraşlı
'ya sonradan dahil oldu. Kısa sürede canlandırdığı avukat Dilara rolüyle beğeni kazanan güzel oyuncu ile oyunculuk kariyerini, dizi sürecini ve aşkı konuştuk
- Teklif geldiğinde senaryoyu okuduğunuzda ne hissettiniz, tepkiniz nasıl oldu?
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Çok heyecanlandım. Çünkü oynadığım karakter bana yakın bir karakter değil. O yüzden, nasıl bir karakter çıkaracağımı merak ettim. Ters köşe roller çok daha heyecan verici ve geliştirici bence. Ayrıca karakterin kendi hikayesi ve gelişim süreci de fazlasıyla merak uyandırıyordu.
- Devam eden iddialı bir diziye sonradan dahil olmanın handikapı var mı?
- Tabii ki herkesin birbirine alıştığı, düzenin yerleştiği bir sete sonradan dahil olmak sizi biraz zorlayabiliyor. Bu da çok doğal. Çünkü kimse sizi tanımıyor, siz kimseyi tanımıyorsunuz. O yüzden ilk hafta tanıma ve alışma süreciyle geçiyor. Ama ben çok şanslıyım. Çünkü herkes çok tatlı ve samimiydi.
- Karaktere yaklaşımınız nasıl oldu?
- İnanın karakteri okuyunca "Of çok iyi ya" dedim. Çünkü tuttuğunu koparan, korkusuz, kimsenin cesaret edemediği davaları almaktan çekinmeyen, cevval bir avukat. Yani ben daha çıt kırıldım, sakin, kendi halinde bir insan olduğum için böyle bir karakteri oynayacak olmak heyecanlandırdı.
İLK GÖRÜŞTE AŞK
- Dilara Maraşlı'ya âşık oluyor. Maraşlı'nın Mahur'a olan aşkından habersiz, ilgisi ona kayıyor. Dilara ile Maraşlı arasında bir ilişki yaşanır mı sizce, ne öngörüyorsunuz?
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Maraşlı ile Dilara'nın
arasında neler
olur, neler gelişir inanın
bilmiyorum ama
Mahur'la Dilara karşı
karşıya gelirse kesin
kıskançlık olur bence.
Hep birlikte göreceğiz.
- Aynı durumda olsanız, aşık olduğunuz kişinin başka birini sevdiğini öğrenince tepkiniz ne olur?
- Aynı durumda olmayı
bence kimse istemez.
Hayal kırıklığı yaşatan,
üzücü bir durum. Benim
daha önce başıma gelmedi.
Elbette çok üzülür, çok zorlanırdım
belki ama hemen
uzaklaşırdım o durumdan.
Aşk için fedakarlık yapabilirim;
ama başka bir insanın
mutsuzluğuna sebep
olacak bir şey yapamam.
- Siz ilk görüşte aşka inanır mısınız?
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İlk görüşte aşka inanırım.
Neden olmasın? Ama
ben biraz zaman geçirerek,
tanıyarak sevenlerdenim.
Karşı tarafın bana hissettirdiği
şeyler önemlidir
benim için.
- İzleyiciler diziye renk kattığınızı düşünüyor. Çok olumlu mesajlar okudum. Size nasıl yorumlar geliyor?
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Evet çok güzel mesajlar
alıyorum. "Oynadığınız
karakter çok gıcık;
ama sizi çok
sevdim" diyen
de var;
"Renk
kattınız"
diyen de.
Teşekkür
ediyorum
izleyicimize.
ASLINDA ÖNCELİĞİM MÜZİKTİ
- Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Neden oyuncu olmak istediniz?
- 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde okudum. 2015 yılında İstanbul'a taşındım. Kafamda hep müzisyen olmak vardı. Ama maalesef müzik bölümünde ikinci aşamada elendim. Arkadaşlarım "Neden oyunculuk sınavlarına girmiyorsun?" diye beni teşvik ettiler. Sınava girdim ve kazandım. İyi ki kazanmışım. İşimi çok seviyorum. Büyük bir keyifle yapıyorum.