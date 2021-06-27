Yapay zekayı robot sanıyoruz

14-44 yaş grubundan yüzde 30'u öğrenci olan 1135 katılımcı ile yapılan AIPA Gelecek Araştırması
: Toplumda Yapay Zeka
Algısı çalışmasının sonuçları ilginç. Araştırmada katılanlara yapay zekayı tanımlama, yapay zeka korkusu, yapay zekanın mesleklerde istihdam ve çalışma alanları üzerindeki etkisi, sektörler ve yapay zeka etkisi, toplumun geleceğinde yapay zeka, yapay zeka ve güven duygusu ile yapay zekanın toplum ve kanun önünde hesap vermesi beklentisinden oluşan yedi başlıkta çeşitli sorular soruldu.
HOLLYWOOD FİLMLERİ ALGIMIZI BELİRLİYOR
Araştırmada, öne çıkan noktalardan biri olarak toplumda yapay zekanın tam olarak bilinmediği, yapay zekayı bildiğini söyleyenlerin ise doğru bilmediği dikkati çekiyor. Yaş grubu ne olursa olsun hemen hemen her yaş grubunun yaklaşık yüzde 20'si için yapay zeka denilince akla robotlar geliyor. Soruları cevaplayan katılımcıların yüzde 22'si yapay zekaya dair bir fikri olmadığını, yüzde 21'i ise yapay zekayı robot ile özdeşleştirdiklerini aktardı. Robot kavramının öne çıkmasının ana sebebini ise Hollywood
. Hollywood filmlerinde çizilen yapay zeka imajının oluşturduğu bu etki, zihinlerde dünyayı ele geçirme, yok etme, zarar verme ve bunu robot eliyle gerçekleştirme olarak yer ediyor. Yapay zekayı doğru olarak tanımlayanlarda, makine öğrenmesi
ifadesi ön plana çıkıyor. Yapay zekaya ilişkin doğru tanımlamayı yapan bireyler arasında kadınların oranı, erkeklere kıyasla belirgin düzeyde daha düşük olması ise yapay zeka alanında kadınların daha az yer aldığına ve kadınların bu alanda daha çok desteklenmesi gerektiğine dikkati çekiyor.
YAPAY ZEKADAN KORKUYORUZ
Yapay zekaya yönelik korkunun temelinde ise iş kaybetme endişesi yatıyor. Öğrencilerde ise, bu endişeye ek olarak, yapay zekanın kişisel bilgilere kolay erişimi ve işleme becerisi ile mahremiyeti zedeleyeceği korkusu da bulunuyor.
EN OLUMSUZ ETKILENECEK MESLEKLER
Katılımcılara yapay zekadan en olumsuz etkilenecek meslekler sorulduğunda yüzde 22 ile doktorluk, yüzde 15,7 ile öğretmen/ eğitimci/öğretim elemanı, yüzde 14,5 ile kolluk kuvvetleri ve yüzde 11,4 ile tercümanlar listede başı çekiyor. Bu mesleklerin öne çıkmasının ardında ise, yapay zekanın bu mesleklerde istihdamı önemli ölçüde azaltacağı düşüncesi yer alıyor. Öte yandan, katılımcılar, başta tıp olmak üzere, güvenlik, eğitim, yönetim, havacılık, hukuk ve sağlık alanında verilen hizmetlerin yapay zeka sayesinde daha etkin ve nitelikli hale geleceğine inanıyor.
YAPAY ZEKA GİRİŞİMCİLERİNİ ARTIRMALIYIZ
AIPA Danışma Kurulu Üyesi, Dr. Şebnem Özdemir, derneğin amacını şöyle anlatıyor: "Ana hareket noktamız ülkemizde yapay zeka ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek. Hedefimiz; yapay zeka konusuna dair farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak. Bu amaçla politikalar üretmek. Ülkemizin yapay zeka geleceğini temsil eden öğrencileri, en başta lise ve üniversite öğrencilerini odak noktamıza alarak yapay zeka alanında birçok faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sonuçları yankı oluşturan Toplumda Algı Araştırmamızla durum tespiti yapmış olduk. Şimdi sıra bu durum tespitindeki olumsuz noktaları çözümlemek ve iyileştirmek adına planladığımız projeleri hayata geçirmekte. Mesela 2021 yılı sonuna kadar yapay zeka ve eğitim alanında ilk politikayı açıklamayı planlıyoruz."