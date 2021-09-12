Sevgiyle beslenen güvenlik neferleri

İstanbul
Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nin Eğitim Merkezi'ne misafir olduk. Aşkar, Ateş, Fırtına, İmre, Karamel, Nefer, Ödül, Tulpar... Hisleri ve duygusallıkları ön planda... Bu nedenle Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli uzman polisler tarafından sevgiyle besleniyor ve özenle bakılıyorlar. İstanbul'un ormanlarında yangınlara, sabotajlara, toplumsal olaylarda da provokatörlere karşı mesai yapıyorlar. İşte İstanbul Emniyeti
'nin Atlı Polis Birliği... Burası, İstanbul Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş
'ın en önem verdiği birimlerden Atlı Polis Grup Amirliği... Başında 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş
ve 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Kaya
'nın bulunduğu İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı... 2018'de oluşturulan ve İstanbul'un Sultangazi
ilçesinde konumlanan Atlı Polis Grup Amirliği kapılarını SABAH Pazar'a açtı. Hayvanseverlikleri, otoriter ve liderlik özellikleri, güler yüzleriyle ön plana çıkan 20 Atlı Birlik Polisi; İstanbul Emniyeti'nin altı atından sorumlu... Onları sevgiyle besliyor ve özenle bakıyorlar. Atların veteriner kontrolleri, beslenmeleri ve diş bakımlarına kadar ilgile-niyorlar.
"ATLARIMIZI ARKADAŞIMIZ VE DOSTUMUZ BİLİYORUZ"
Yabancı turistlerin yoğunlukla bulunduğu tarihi ve turistik noktalarda da görev yapıyor ve İstanbul'un asayişi için mesaideyken yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyorlar. Yabancı turistler ve vatandaşlar atlara ve Atlı Polisler'e ilgi gösteriyor. Atları seviyor, fotoğraf çektiriyorlar. İstanbul Emniyeti'nin sempatik ve duygusal yüzü olan Atlı Polisler, vatandaşların hem atlara hem de kendilerine olumlu tepkiler verdiklerini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiriyor: "Onlar bizim en değerlilerimiz. Görev arkadaşlarımız. Aynı zamanda bizim için birer dostlar. Atlarımızı dostumuz biliyoruz. Yanlarında huzur buluyor, sırtlarında asaleti ve gücü hissediyoruz. O huzur işimize de yansıyor. Bakımlarını, eğitimlerimizi ve görevlerimizi severek yapıyoruz çünkü onlarla her anımızda bir anlam yüklü."
GEMLİK ATI DA VAR; ALMAN, İNGİLİZ, HOLLANDA ATI DA...
AŞKAR: 17 yaşında, Alman Atı, boyu 1.70, kilosu 500...
ATEŞ: 9 yaşında, İngiliz Atı, boyu 1.60, kilosu 270...
FIRTINA: 13 yaşında, Hollanda Atı, boyu 1.65, kilosu 400...
MRE: 11 yaşında, İngiliz Atı, boyu 1.60, kilosu 270...
KARAMEL: 13 yaşında, Alman Atı, boyu 1.78, kilosu 600...
NEFER: 7 yaşında, Gemlik Atı, boyu 1.70, kilosu 430...
ÖDÜL: 11 yaşında, İngiliz Atı, boyu 1.60, kilosu 270...
TULPAR: 20 yaşında, Alman Atı, boyu 1.77, kilosu 500...
GÖREV YERLERİNE 'HARA TIRI' İLE GÖTÜRÜLÜYORLAR
Özellikle yaz aylarında farklı illerde gerçekleşen orman yangınlarının artmasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla mesailerinin büyük bir bölümünü İstanbul'un ormanlık alanlarında geçiriyorlar. Olası orman yangınlarının önlenmesi için ormanlık alanlarda Atlı Polisler'in kontrolünde devriye görevi yapıyorlar. Uzak noktalara hara tırı ile zarar görmemeleri ve yorulmamaları için hassas bir şekilde götürülüyorlar. Pandemi sürecinde koronavirüs ile mücadele önlemleri ve denetimleri kapsamında da yoğun mesai yapan Atlı Polisler; ormanlık alanların dışında, Millet Bahçeleri, sahil kesimleri, plajlar, motorlu taşıtların giremediği alanlar ve görüş açışı geniş olan noktalarda da görev yapıyor. İstanbul'un ormanlarında olası yangınlara, sabotajlara, olası terör eylemlerine, toplumsal olaylarda ise provokatörlere karşı önemli bir önleyici güç olarak mesai yapıyorlar.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLUYORLAR
Altı yıllık Polis Memuru Sefa Merve Karahan, yedi yıllık Polis Memuru Murat Dönmez, dörder yıllık Polis Memurları Güneş Abiş ile Çağrı Irmalı ve üç yıllık Polis Memuru Merve Geyik eğitimlerinden görevlerine, duygularından sağlıklarına dek sorumlu oldukları atlarıyla objektiflerin karşısına geçti. Onlar, İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nde ortalama dört yıldır görev yapıyorlar. SABAH Pazar objektifleri için Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki açık manejde atlarıyla bir saat sis bombalı eğitim yaptılar. Orman yangınlarını önlemek için girişlerin kısıtlandığı ormanlık alanlarda devriye görevine çıktılar. Biz de devriye görevlerini tecrübe ettik.
ÇAYIR OTU, YONCA VE YEMLE BESLENİYORLAR
Atlı Polisler, özellikle hayvan sevgisi üst düzeyde olan, liderlik vasıfları bulunan, atları kontrol edebilecek otoriter karakterlere sahip personeller arasından seçiliyor. Atlı Polisliğe seçilirken ses tonlarına ve fiziksel özelliklerine kadar bakılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde beş ay eğitim alıyorlar ve alanlarında uzmanlaşıyorlar. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün atları günde dört saat eğitim yapıyor. Günlük görev saatleri ise beş... Yaşlarına, kilolarına, eğitimleri ve görevlerine göre günlük beslenme tabloları var. Ölçeklerle yulaf, balya sayısıyla çayır otu, yonca ve yem ile besleniyorlar. Nalbantları her ay aksatmadan bakıma geliyor ve Atlı Polisler huzurunda atların nal bakımlarını yapıyor.