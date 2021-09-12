Tüneli geçmek rüyamın gerçeğe dönüşmesiydi

Dario Costa
... O rekortmen bir yarış ve gösteri pilotu... Ülkemize de sık sık gelen Red Bull
sporcusu Costa'yı sayısız rekor denemeleriyle tüm dünya tanıyor. İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, son olarak yapımını Kalyon İnşaat
'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu
'nda nefes kesici bir rekor denemesi yaptı. 1730 metrelik tünel geçişini yerden yaklaşık 110 cm irtifayla 43,44 saniyede tamamladı. Dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak "uçakla en uzun tünel uçuşuna" imza attı ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
- Tünelden geçme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu fikir size anlatıldığında neler hissettiniz?
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Tüm bu hikaye aslında benim fikrimdi. Her şey yaklaşık 30 yıl önce gördüğüm bir karikatürle başladı.
Üç yıl önce ise bu projeyi hayata geçirmek için hazır olduğuma karar verdim. O andan sonra da uygun tünel aramaya başladık. Red Bull'un desteği burada benim için çok önemliydi. Ancak bir türlü istediğim alanı da bulamadık. Bir yıl kadar süren arama sonrasında Red Bull Türkiye
'den yakın arkadaşım Kutlu Baklacıoğlu
ile konuşurken onun da benzer bir projesi olduğunu öğrendim. Böylece projede önemli bir adım attık. Yapımını Kalyon İnşaat'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu'
ndaki tüneller konusunda anlaştık ve bir yıl süren hazırlık sürecini başlattık. Yani benim için bir rüya gerçeğe dönüştü.
- Dünyada kimsenin denemediği bir geçiş denediniz? Bu geçiş için kaç ay çalıştınız. Kaç test geçişi yaptınız?
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Yaklaşık 12 ay süren zorlu bir çalışma tempomuz oldu. Hem kara hem de havada çok çalıştık. Ancak herhangi bir tünelde bir deneme uçuşu gerçekleştirmedik. Red Bull Sporcu Performans Merkezi
'nde, Biyonik Yer Teknolojileri'nin desteği ile çok çalıştık.
- Tünel çok uzundu. Hiç bitmeyecek hissine kapıldınız mı? Bittiğinde neler hissettiniz?
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Hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk hissiydi o an... Çok farklı denemeler, uçuşlar yapmıştım ama bu bambaşka bir denemeydi. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi.
- Defalarca farklı farklı riskte ve tehlikede denemeler yaptınız. Bu proje nasıl bir yolculuktu sizin için?
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Tam bir bilinmezlik.
Dediğim gibi bu proje daha önce ben dahil kimse tarafından denenmiş ya da yapılmış değildi. Dolayısıyla bu yol açıcı bir proje oldu.
- Çok sık Türkiye'ye çeşitli etkinlikler için geliyorsunuz. Türkiye'yi ve İstanbul'u Dario Costa'nın gözüyle ve beğenisiyle anlatır mısınız?
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Türkiye'ye gelmeyi ve burada uçuş yapmayı seviyorum. Her geldiğimde de çok sıcakkanlı seyircinin önünde uçuş yaptığım için çok mutlu oluyorum. Harika insanların olduğu bir ülke. Buraya her gelişimde mutlu ayrılıyorum..