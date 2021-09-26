Adaletsizliğe zekice karşı koymak hepimizin hoşuna gidiyor

Tunç Şahin
'in yönettiği vizyondaki İnsanlar İkiye Ayrılır
filminde performansıyla dikkat çeken Aras Aydın
, genç jenerasyonun umut vaat eden oyuncularından. Birçok dizide rol aldı bugüne kadar. Halen atv
'de yayımlanan İkimizin Sırrı
dizisinde oynuyor. Beyazperdedeki ikinci macerası İnsanlar İkiye Ayrılır'da zorla borç batağına düşürülen insanların sistemden aldığı intikamda başrolde yer alıyor.
- Siz hiç kredi borcu mağduru olan birisiyle tanıştınız mı? O çaresizliği yaşayan insanları sistem ne kadar koruyabiliyor sizce?
- Aslında kredi mağduriyeti bir örnek, bence filmde anlatmaya çalıştığımız insan
davranışları ve modern çağda yaşam zorluklarına karşı ayakta kalabilme meselesi. Eğer bu konuda seyirciye bir bakış açısı getirebilirsek ne mutlu bize.
- İnsanlara tüketimi özendir sonra kredilerle borçlandır. Tuhaf, adaletsiz bir döngü var. Ama üç kişi filmde sert bir tokat atıyor bu döngüye. Senaryoyu ilk okuyunca siz ne düşünmüştünüz?
- Evet, ekonomik sistem yaşam koşullarımızı belirliyor ve filmde de olduğu gibi ortada bir adaletsizlik varsa bu adaletsizliğe zekice bir karşı koyuş ya da sistemin kendi kurallarıyla takla attırıldığını görmek hepimizin hoşuna gidiyor. Senaryoyu ilk okuduğumda da zeki ve başarılı senaryoya hayran oldum.
- Film biraz da mecburi çaresizliği yaşayanların hikayesi. Sizce mecburi çaresizlikten kurtulmak için ne yapmalı?
- Çaresizlik, çaresiz kalmak gerçekten çok zor bir durum. Ama ben her zaman umut yanlısıyım.
Yaşadığımız her zor durumda bir kurtuluş yolu olduğuna inanmak isterim. Bence insan kendi gücüne ve yapabileceklerine inanmalı ve ona tutunmalı.
- Masumiyetin bittiği bir çağda yaşadığımız söyleniyor ama film hâlâ insani değerlerin önemli olduğuna dikkat çekiyor....
- İnsani değerlerin önemli olduğuna kesinlikle katılıyorum. Onlar bizi biz yapan değerler.
Evet dünyada çok zor bir süreçten geçiyoruz ama insana, doğaya, kendimize saygılı olarak ve birbirimizden güç alarak bütün bu zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.
- Filmde sıklıkla insanlar ikiye ayrılır diye tanımlar yapılıyor. Siz insanları ikiye ayırsanız nasıl bir tanımlama yapardınız?
- Filmin ismi ve ana fikri evet bu ama ben genel olarak insanlar arasında ayrım yapılmayan bir dünyanın daha yaşanılır ve daha mutlu bir dünya olacağı düşüncesindeyim.
OYUNCULUĞU AYIRMAM
- Sanatla iç içe geçen bir yaşamınız var anladığım kadarıyla. Sinema nerede duruyordu sizin için? Sevdiğiniz filmler, yönetmenler hangileri acaba?
- Oyunculuk yapmayı seviyorum ve bunu sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu diye ayırmıyorum. Yakın geçmişten aklımda kalan, beni etkileyen filmler arasında Sound of Metal, Roma, Rocketman, Green Book, Parazit var diyebilirim.