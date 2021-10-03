1 milyarlık veri dünyası TikTok

Facebook 1 milyar kullanıcıyı geçeli oldukça uzun zaman oldu. Dünya veri havuzunun önemli bir bölümünü ellerinde tutuyorlar. Şimdi onlara Tik- Tok katıldı. 1 milyarlık nüfusun içinde Kayserili, Trabzonlu, Urfalı, Adalı, İzmirli, Edirneli, İstanbullu, Bursalı da var. Peki sizi ailenizden iyi tanıyan bu uygulamaların bedava videoları yüklerken milyarlarca dolarlık reklama karşılık verilerimizi sunduğundan haberiniz var mı? Yani Çinli TikTok'un ABD
merkezli veri devlerinden bir farkı yok. TikTok yetkilileri misyonlarını yaratıcılığa ilham vermek ve eğlendirmek olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam ediyor: "Bugün bu misyonu ve topluluğumuzun dünya çapında 1 milyardan fazla insana ulaşmasını kutluyoruz. Artık aylık 1 milyardan fazla kullanıcı eğlenerek öğrenmek ve yeni şeyler keşfetmek için TikTok'a geliyor. Ailelere, küçük işletmelere ve birer yıldız haline gelen içerik üreticilerimize ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. İçerik üreticilerimizin yaratıcılığı ve özgünlüğü sayesinde TikTok, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için günlük yaşamlarının bir parçası haline geldi. Küresel topluluğumuz, farklı jenerasyonlardan milyonlarca insana ulaşma kabiliyetiyle dikkate değer durumda. Müzikten yemeğe, güzellik ve modadan kültür ve sanata bütün içerikler TikTok'ta yer alıyor." TikTok, 2018 yılının ocak ayında 55 milyon olan aktif kullanıcı sayısını 2020 yılının temmuz ayında yaklaşık 700 milyona çıkarmıştı. Kullanıcı sayısının artışında, Kovid-19 salgını esnasında dünya genelindeki yasak ve kısıtlamalar nedeniyle insanların evde kalmalarının büyük etkisinin olduğu belirtiliyor. Çinli teknoloji şirketi ByteDance'nin geliştirdiği DouYin adlı kısa video platformunun uluslararası versiyonu olan TikTok, ABD, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da yaygın şekilde kullanılıyor.