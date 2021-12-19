Eski işleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 19.12.2021

DJ, emlakçı, koruma, temizlikçi... Rusya Devlet Başkanı Putin, geçmişte taksicilik yaptığını açıklayınca liderlerin eski eşleri gündeme geldi. Geçmişte sandviç satan da var fotoğrafçılık yapan da... Peki liderler şimdilerde neler yapıyor?