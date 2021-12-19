Eski işleri şaşırtıyor

Toplantıdan toplantıya koşuyorlar, sürekli ciddi açıklamalar yapıyorlar ya da dünyanın geleceği için kritik kararlara imza atıyorlar. Aynı dünya liderlerinin gençlik yıllarındaki işleriyse oldukça ilginç. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından geçimini sürdürebilmek için taksicilik yaptığını itiraf etti. Putin'in geçmişteki işi üzerinden Rus ve Avrupa basını da liderlerin eksi işlerini yeniden gündeme getirdi.
KOMEDYENLİKTEN LİDERLİĞE
Kazakistan:
Eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
, döküm işçisiydi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko:
Devlete ait bir çiftliği yönetmiş.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski:
Eski bir komedyen.
Türkmenistan Başkanı Gurbangulı Berdımuhamedov:
Aslında bir diş hekimi.
Almanya:
Eski Başkan Angela Merkel
, ilk parasını böğürtlen ticaretinden kazanmış.
ABD:
Eski Başkan Donald Trump
, aile şirketinde emlakçıydı.
ABD:
Eski Başkan Barrack Obama
gençliğinde hediyelik eşya ve sandviç satmış.
İtalya:
Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin ilk mesleği fotoğrafçılıktı.
Vatikan:
Katolik dünyasının lideri Papa Francis, gençliğinde ülkesi Arjantin'de barda güvenlikti.
ESKİ MANKEN HÂLÂ GÖREVDE
Kanada:
Mevcut lider Justin Trudeau kayak eğitmeniydi.
Rusya:
Eski Başbakanı Dimitri Medvedev, gençlik yıllarında belediyede sokak temizleyiciliği yaptı.
Madagaskar:
Eski Devlet Başkanı Andry Rajoelina, DJ'lik yapıyordu.
İzlanda:
Eski başbakan Johanna Sigurdardottir, gençliğinde hostesti.
Venezuela:
Mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eskiden otobüs şoförüydü.
Bulgaristan:
Eski başbakan Boyko Borisov itfaiyeci ve yakın korumaydı.
Moğalistan:
Eski Cumhurbaşkanı Haltmaagiyn Battulga ünlü bir güreşçiydi.
Slovenya:
Cumhurbaşkanı Borut Pahor eski bir model.
Liberya:
Devlet Başkanı George Manneh Weah dünyaca ünlü bir futbolcuydu.
İngiltere:
Başbakan Boris Johnson gazeteciydi.
LİDERLERLE GEZİLER DÜZENLİYORLAR
ABD
'li Jaclyn Sienna India, yaptığı işle CNN Travel'e haber oldu. India, kurduğu Sienna Charles isimli lüks yaşam tarzı şirkeri ile sıra dışı gezilere imza atıyor. Örneğin 2015 yılında müşterilerini eski ABD Başkanı George W. Bush ile Etiyopya'ya götürdü. Aslında sadece Bush ile turlar düzenlemiyorlar. 2012 yılından bu yana 15 eski lider ya da başbakan ile toplamda 100 fazla gezi gerçekleştirdiler. Liderlere yol arkadaşlığı yapmak için müşterilerin en az 100 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.
ÖĞLENE KADAR UYUYOR
Liderler hakkında haber yaparken, basına yansıyan ilginç alışkanlıklarını da atlamamak gerekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:
Business Insider'ın haberine göre gece geç saatlere kadar çalışıyor ve öğlene kadar uyuyor.
ABD eski Başknanı Donald Trump:
Şavk al Avsat'taki haberde Trump'ın başkanlık sürecinde sürekli eline geçen kağıtları yırttığı belirtildi.
Almanya eski Başbakanı Angela Merkel:
2010 yılında Guardian gazetesine verdiği röportajında Doğu Almanya'da büyümenin getirdiği bir alışkanlıkla hâlâ yiyecek stokladığını itiraf etmişti.
İsrail eski Başbakanı Benyamin Netanyahu:
Dondurma bağımlısıydı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Business Insider'a göre Macron, makyaj konusuna takıntılı.
ŞU AN NE İŞ YAPIYORLAR?
Polonya:
Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa son olarak internette iş arıyordu.
Almanya:
16 yıllık görev süresinin ardından 8 Aralık'ta başbakanlığı bırakan Angela Merkel, biraz dinlenip ardından normal hayatına dönmek istediğini açıkladı.
İsviçre:
Günümüzde dünya genelinde 17 kişi ile en fazla yaşayan eski devlet başkanı İsviçre'de bulunuyor. Bu devlet adamlarının çoğu normal yaşantısına devam ediyor.
ABD:
Eski başkanlar arasında Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra en çok para kazananların başında Barack Obama geliyor. Konuşmalarından ve kitaplarından para basan Obama ile eşi Michelle Obama'nın film yapım şirketleri de var.
İngiltere:
Ülkenin eski başbakanları genellikle danışmanlık yapıyor ve katıldıkları davetlerden saat başına yüksek ücretler alıyorlar. Eki Başbakan Tony Blair bunların başında geliyor.
Avustralya:
Ülkenin eski Başbakanı Malcolm Turnbull, şimdilerde küresel bir şirkette danışmanlık görevini üstlendi.
Estonya:
Eski Başbakan Taavi Roivas, görevini bıraktıktan sonra girişimci oldu.
İspanya:
Eski Başbakan Mariano Rajoy, eski işi olan tapu kayıt memurluğuna döndü.