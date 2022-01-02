Yüzyıl sonra o mektuplar açıldı

Hacıoğlu Hızır Efendi

Rizeli Hacıoğlu Hızır'ın mektubunu torunu Mehmet Ali Orhan okurken "Hasret ve özlem var bu satırlarda" diyor.

Hüseyin Altınkaynak, Kurtuluş Savaşı'na katılıp İstiklal Madalyası da kazanmıştı.

Havzalı Mehmetoğlu Hüseyin'in torunu Arif Altınkaynak "Dedem mektup gönderdiğini söylerdi ama bu mektup hiç ulaşmamış aileye. 100 yıl sonra gelmesi insanı hüzünlendiriyor" diyor.

Yusuf İzzettin Dolgungil

Doktor Yusuf İzzettin Dolgungil'in mektubu torunu Betül Al Ahmadi'ye teslim edildi.