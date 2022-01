4 milyon adım kızıma miras

Bir gece yarısı uykusundan uyanıyor ve oturduğu semt Moda 'dan Lozan 'a yürümeye karar veriyor. 94 gün süren yolculuğunda 3240 km yürüyerek 4 milyon adım atıyor. Peki neden Lozan'a yürüyor Serkan Rasa "Kızım senin için yürüdüm. Sen de hayatında istediğin her şeyi başarabilirsin" diyebilmek ve manevi bir miras bırakabilmek için... Serkan Rasa ile ilham verici yolculuk hikayesini konuştuk. Röportajımıza babasını ziyarete gelen Rasa'nın kızı Mia İdil de eşlik etti.- Bu yürüyüşe beni götüren süreçten önce müthiş koşturmacanın içindeydim. 17 yaşından bu yana hem mektepli hem de alaylı olarak turizm sektöründeyim ve üst düzey yönetici oldum. 650 kişiyi yönetiyordum, üç tane otelin başındaydım. Eski eşim, kızımın annesi İsviçreli. Ayrıldıktan sonra çocuğumdan ayrı kalınca hayatı, işimi, kısacası her şeyi sorgulamaya başladım. Depresyona girdim. Hiperaktif, neşeli, optimist ve hareketli bir adamken evden dışarı çıkmak istemeyen, yataktan koltuğa, koltuktan yatağa geçen biri oldum. Sonra kendime, "Serkan harekete geç" dedim. Ve ilk olarak Moda'dan Yoğurtçu Parkı'na yürümeye geçtim. İki km ile yürüyüşe başladım. Spor zaten hayatımda hep vardı ama en çok kendimi yürürken keşfettim.- Kızım Lozan'da yaşıyor ve çocuğundan ayrı her baba gibi ona özlem duyuyordum. Burukluk hissediyordum. "Acaba babalığımda yetersiz miyiz?" diye sorularım oluyordu. Eski eşimle de aramız iyi ve kızımı yılda dört beş kere ziyarete gidiyordum. Ama yine de hep içimden diyordum ki; "Kızıma kalıcı bir şey bırakmalıyım. Bu parasal değeri olan bir şey değil, manevi bir şey olmalı." Maddi şey kötü yönetildi mi elinizden kayar gider ama manevi olarak bırakacağınız şey miras kalır. Bir gece üçte yataktan fırladım ve "Lozan'a yürüyeceğim" dedim kendime.- "Delirdin mi sen?" diyençok oldu. (Gülüyor) Sonra fikrimiözümseyince çok destek görmeyebaşladım ve "Neden olmasın, senyaparsın." demeye başladılar. 17yaşından beri gezginim, 17'imdeAvustralya'ya gittim tek başıma.Dünyanın farklı şehirlerinde yaşadım.Antremanlara başladım ve hergün 20, 30 km yürüdüm.- Çizdiğim rota Moda'danLozan'a 3240 km yol idi. Sahildenyürümeyi tercih ettimçünkü denize girmek ayaklaraiyi geliyor. Rotam şöyleydi;İstanbul'dan Yunanistan,Makedonya, Arnavutluk,Karadağ, Hırvatistan, Bosna,Slovenya, İtalya ve en sonolarak da Alplere tırmanarak İsviçre 'ye indim. Güzel birrotaydı.- Yok, Schengen ile sınırlargeçilebiliyor zaten. Amabenim AB vatandaşlığım var.Yedi yıl Paris'te yaşamıştım.- Aslında ekonomik olarakistediğim çok bir şey yoktu amayürüyüşüme sponsor desteği deoldu. Yakın bir arkadaşım, Dubaimerkezli şirketinde çalıştığı üstdüzey yöneticisine, kızım için yürüyeceğimdenbahsediyor. Onlarda çok etkilenerek bana sponsoroldular. Sponsorum olmasa da buyürüyüşü yapacaktım. Bir sandviç,su yeterli oluyor yürüyüşte, geneldede çadırda kalıyorum.- Nisan 14'te başladım, ağustostabitirdim. Yağmura çok yakalanmadım,Yunanistan ve İsviçre'deıslandım. Yolculuğum inanılmazkeyifli ve güzeldi. İçsel yolculuğumuda içine katarak kafamdakisoruların yanıtlarını buldum.- İstedikten sonra hayatta herşeyi başarabileceğini hem de cesuradımlar atmayı öğrenmesini.Hayatta karar verebilmek, cesuradımlar atabilmek çok önemlidir.Kız çocukları dünyanın neresindeyaşıyorsa yaşasın, ne yazık ki-1'dedir. O yüzden kız çocuklarınıncesur adım atabilmesi çok önemli.Projeye bir de isim koydum; dosomethingforyourchildren.(Çocuğuniçin bir şeyler yap)- Birbirimize kavuşuncaduygusal yoğunluk yaşadık.Şimdi 10 yaşında. Mesajıtam olarak idrak edeceğiyaşlarda henüz değil,birkaç yıl sonra dahaçok özümser. İleride sorgulayacağınıdüşünüyorum.Belki o da, "Baba ben yelkenledünya turuna çıkacağım tekbaşına" der. İstedikten sonraher şeyi başarır. Önünde canlıbir örnek var."Anne babalar çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmiyor, doğru iletişim kuramıyor. Restoranlarda yemekteyken çocukların elinde telefon oluyor. Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum tabii ki ama ben de çocuğumla çok fazla vakit geçiremediğim için böyle bir şey yapmak, farkındalık yaratmak istedim. Her gün yürüyüşümü bir çocuğa hediye ettim, önce arkadaşlarımın çocuğu için yürüdüm. Onlara yürüyüşümü hediye ettiğimi paylaşırken sosyal medyadan da talepler geldi; "Benim çocuğum için de yürür müsünüz?" şeklinde. O günün yürüyüşünden video çekip çocuğa hediye ediyordum. 90 çocuğa yürüyüşüm hediye oldu.""Yunanistan'da yürürken, suyum bitti ve serap görmeye başladım. Bir ev gördüm ve kapısını çalarak, Türkiye'den yürüdüğümü, suyumun bittiğini söyledim. Beni inanılmaz sıcak karşıladılar, su verdiler. Yol için de kurabiye, sandviç ikram ettiler. İsviçre'de aç kaldım, her yer kapalıydı. O sırada bir elma bahçesi gördüm ve iki elma aldım, yürüyordum. Karşıma bir kadın çıktı, "Sizi görmüştüm yürürken, eğer isterseniz evim yakında size öğlen yemeği verebilirim." Açken bu teklif müthiş gelmişti. Bir de Alpler'de 2500 metreye çıktım, çok ıslanmıştım. Karşıma bir manastır çıktı. Görevliye, "Üstü kapalı bir yere çadırımı kurabilir miyim?" dedim. "Bizim sizin gibi gezginler için hazırladığımız bir odamız var" yanıtını verdi. Odada kaldım, sıcacıktı. Bana yemek de ikram etti. Bunu hiç unutamam."