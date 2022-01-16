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Giriş Tarihi: 16.1.2022

4 milyon adım kızıma miras

Gülçin İşler Fırat
4 milyon adım kızıma miras

İstanbul Moda’daki evinden yola çıkıp İsviçre Lozan’a yürüyen turizm yöneticisi Serkan Rasa ile buluşarak ilham verici, cesaretlendirici hikayesini konuştuk

Bir gece yarısı uykusundan uyanıyor ve oturduğu semt Moda'dan Lozan'a yürümeye karar veriyor. 94 gün süren yolculuğunda 3240 km yürüyerek 4 milyon adım atıyor. Peki neden Lozan'a yürüyor Serkan Rasa?
"Kızım senin için yürüdüm. Sen de hayatında istediğin her şeyi başarabilirsin" diyebilmek ve manevi bir miras bırakabilmek için... Serkan Rasa ile ilham verici yolculuk hikayesini konuştuk. Röportajımıza babasını ziyarete gelen Rasa'nın kızı Mia İdil de eşlik etti.
- Moda'dan Lozan'a yürümeye nasıl karar verdiniz?
- Bu yürüyüşe beni götüren süreçten önce müthiş koşturmacanın içindeydim. 17 yaşından bu yana hem mektepli hem de alaylı olarak turizm sektöründeyim ve üst düzey yönetici oldum. 650 kişiyi yönetiyordum, üç tane otelin başındaydım. Eski eşim, kızımın annesi İsviçreli. Ayrıldıktan sonra çocuğumdan ayrı kalınca hayatı, işimi, kısacası her şeyi sorgulamaya başladım. Depresyona girdim. Hiperaktif, neşeli, optimist ve hareketli bir adamken evden dışarı çıkmak istemeyen, yataktan koltuğa, koltuktan yatağa geçen biri oldum. Sonra kendime, "Serkan harekete geç" dedim. Ve ilk olarak Moda'dan Yoğurtçu Parkı'na yürümeye geçtim. İki km ile yürüyüşe başladım. Spor zaten hayatımda hep vardı ama en çok kendimi yürürken keşfettim.
- Ülkelerin sınırlarını aşmaya nasıl karar verdiniz?
- Kızım Lozan'da yaşıyor ve çocuğundan ayrı her baba gibi ona özlem duyuyordum. Burukluk hissediyordum. "Acaba babalığımda yetersiz miyiz?" diye sorularım oluyordu. Eski eşimle de aramız iyi ve kızımı yılda dört beş kere ziyarete gidiyordum. Ama yine de hep içimden diyordum ki; "Kızıma kalıcı bir şey bırakmalıyım. Bu parasal değeri olan bir şey değil, manevi bir şey olmalı." Maddi şey kötü yönetildi mi elinizden kayar gider ama manevi olarak bırakacağınız şey miras kalır. Bir gece üçte yataktan fırladım ve "Lozan'a yürüyeceğim" dedim kendime.



ÖNÜNDE CANLI ÖRNEK VAR
- Çılgınca! Çevreniz nasıl tepkiler verdi?
- "Delirdin mi sen?" diyen çok oldu. (Gülüyor) Sonra fikrimi özümseyince çok destek görmeye başladım ve "Neden olmasın, sen yaparsın." demeye başladılar. 17 yaşından beri gezginim, 17'imde Avustralya'ya gittim tek başıma. Dünyanın farklı şehirlerinde yaşadım. Antremanlara başladım ve her gün 20, 30 km yürüdüm.
- Rotanızı nasıl çizdiniz?
- Çizdiğim rota Moda'dan Lozan'a 3240 km yol idi. Sahilden yürümeyi tercih ettim çünkü denize girmek ayaklara iyi geliyor. Rotam şöyleydi; İstanbul'dan Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna, Slovenya, İtalya ve en son olarak da Alplere tırmanarak İsviçre'ye indim. Güzel bir rotaydı.
- Sınırları geçerken zorluklar oldu mu?
- Yok, Schengen ile sınırlar geçilebiliyor zaten. Ama benim AB vatandaşlığım var. Yedi yıl Paris'te yaşamıştım.



- Ekonomik olarak neler gerekiyor peki bu yürüyüş için?
- Aslında ekonomik olarak istediğim çok bir şey yoktu ama yürüyüşüme sponsor desteği de oldu. Yakın bir arkadaşım, Dubai merkezli şirketinde çalıştığı üst düzey yöneticisine, kızım için yürüyeceğimden bahsediyor. Onlar da çok etkilenerek bana sponsor oldular. Sponsorum olmasa da bu yürüyüşü yapacaktım. Bir sandviç, su yeterli oluyor yürüyüşte, genelde de çadırda kalıyorum.
- Yürüyüşünüz nasıl geçti? Günde kaç adım attınız?
- Nisan 14'te başladım, ağustosta bitirdim. Yağmura çok yakalanmadım, Yunanistan ve İsviçre'de ıslandım. Yolculuğum inanılmaz keyifli ve güzeldi. İçsel yolculuğumu da içine katarak kafamdaki soruların yanıtlarını buldum.
- Kızınıza bu mirasla hayata dair hangi mesajları verdiniz?
- İstedikten sonra hayatta her şeyi başarabileceğini hem de cesur adımlar atmayı öğrenmesini. Hayatta karar verebilmek, cesur adımlar atabilmek çok önemlidir. Kız çocukları dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, ne yazık ki -1'dedir. O yüzden kız çocuklarının cesur adım atabilmesi çok önemli. Projeye bir de isim koydum; dosomethingforyourchildren. (Çocuğun için bir şeyler yap)
- Bu yürüyüş kızınızda nasıl etkiler yarattı?
- Birbirimize kavuşunca duygusal yoğunluk yaşadık. Şimdi 10 yaşında. Mesajı tam olarak idrak edeceği yaşlarda henüz değil, birkaç yıl sonra daha çok özümser. İleride sorgulayacağını düşünüyorum. Belki o da, "Baba ben yelkenle dünya turuna çıkacağım tek başına" der. İstedikten sonra her şeyi başarır. Önünde canlı bir örnek var.



BENİM ÇOCUĞUM İÇİN DE YÜRÜ!
"Anne babalar çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmiyor, doğru iletişim kuramıyor. Restoranlarda yemekteyken çocukların elinde telefon oluyor. Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum tabii ki ama ben de çocuğumla çok fazla vakit geçiremediğim için böyle bir şey yapmak, farkındalık yaratmak istedim. Her gün yürüyüşümü bir çocuğa hediye ettim, önce arkadaşlarımın çocuğu için yürüdüm. Onlara yürüyüşümü hediye ettiğimi paylaşırken sosyal medyadan da talepler geldi; "Benim çocuğum için de yürür müsünüz?" şeklinde. O günün yürüyüşünden video çekip çocuğa hediye ediyordum. 90 çocuğa yürüyüşüm hediye oldu."

YUNANİSTAN'DA SANDVİÇ ALPLER'DE ODA VERDİLER
"Yunanistan'da yürürken, suyum bitti ve serap görmeye başladım. Bir ev gördüm ve kapısını çalarak, Türkiye'den yürüdüğümü, suyumun bittiğini söyledim. Beni inanılmaz sıcak karşıladılar, su verdiler. Yol için de kurabiye, sandviç ikram ettiler. İsviçre'de aç kaldım, her yer kapalıydı. O sırada bir elma bahçesi gördüm ve iki elma aldım, yürüyordum. Karşıma bir kadın çıktı, "Sizi görmüştüm yürürken, eğer isterseniz evim yakında size öğlen yemeği verebilirim." Açken bu teklif müthiş gelmişti. Bir de Alpler'de 2500 metreye çıktım, çok ıslanmıştım. Karşıma bir manastır çıktı. Görevliye, "Üstü kapalı bir yere çadırımı kurabilir miyim?" dedim. "Bizim sizin gibi gezginler için hazırladığımız bir odamız var" yanıtını verdi. Odada kaldım, sıcacıktı. Bana yemek de ikram etti. Bunu hiç unutamam."

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4 milyon adım kızıma miras
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