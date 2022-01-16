Giriş Tarihi: 16.1.2022

Kahve keyfine süre sınırı Gülçin İşler Fırat

Kahve içmek için gittiğiniz mekanda ne kadar oturursunuz? Son zamanlarda çokca tartışılan bir konu bu. Müdavimlerle kafe sahipleri arasında da sorun oluyor. Müşteriler uyarılmaktan memnun değil, kafe sahipleri de kahve zincirleriyle bir tutulmaktan...