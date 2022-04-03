Biz bu kış Kamerunluyuz!

Hafta içi birçok ülkenin vatandaşları meşin yuvarlağın peşinden koştu, kimisi sevindi kimisi üzüldü... Zira futbolun uluslararası en prestijli turnuvası Dünya Kupası için eleme etaplarında son karşılaşmalar oynandı ve son biletler sahiplerini buldu...Katar'da kış aylarında oynanacak ilk Dünya Kupası olacak görkemli organizasyona katılım yolunda nefesler tutuldu, heyecan son saniyelere dek sürdü ve hafızalara kazınan anlar yaşandı. Özellikle Afrika Kıtası'nda son bilet uğruna yaşananlar; futbolun sadece bir ayak oyunu olmadığını gözler önüne sererken, Cezayir-Kamerun mücadelesi futbolun içerisinde barındırdığı tüm duyguları gün yüzüne çıkardı.Cezayir, 1-0 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında Kamerun'u Mustapha Tchaker Stadyumu'nda konuk etti. Kamerun, 90 dakikayı Choupo- Moting'in kaydettiği golle 1-0 üstün tamamlarken, Katar bileti için uzatma bölümüne geçildi. Uzatmaların bitimine sadece iki dakika kala Ahmed Touba, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'in pasını gole çevirerek skora dengeyi getirdi ve stadyumu hınca hınç dolduran futbolseverlerin yanı sıra tüm Cezayir halkını da ayağa kaldırdı. Bitime saniyeler kalmış, Cezayir Dünya Kupası'na katılacak olma sevincini yaşamaya başlamıştı, hatta saha içerisindeki sevinçler o kadar uzun sürmüştü ki uzatmalara eklenen dört dakika; Kamerun adına bir mucize imkanı sağladı. 120+4'üncü dakikanın son saniyelerini gösterirken Cezayir ceza sahası içerisindeki karambolde ağları sarsan Toko Ekambi, Kamerun'u 2-1 öne geçirdi ve Katar biletini ülkesine armağan etti. En dramatik Hollywood senaryolarını imrendirecek bir sona sahne olan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cezayir cephesi büyük bir üzüntü, öfke ve şaşkınlık yaşıyordu.Afrika Aslanları lakaplı bize çok tanıdık bir sima olan Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı ise tarihinin en mutlu anlarıyla karşı karşıya kaldığının farkında bile değildi... Kamerun Katar'a gidiyor, Cezayir ise futbol şölenini televizyon başında izlemek zorunda kalıyordu. İki ülkenin yaşadığı farklı duygular, günlerce dünya basınının gündemini işgal ederken, akıllara 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, "Türkiye bitti demeden bitmez" mottosunu yerleştiren A Milli Takımımızı getirdi. İsviçre'de düzenlenen turnuvada A Grubu'ndaki ay-yıldızlı ekip, 2-0'lık Portekiz mağlubiyetiyle başladığı grup aşamasında, ev sahibi İsviçre'yi Arda Turan'ın 90+2'nci dakikada kaydettiği harika golle yenmiş ve akabinde 2-0 mağlubiyetten geri dönerek Çekya karşısında tarihi bir zafere imza atarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip yarı final yolunda Hırvatistan ile kozlarını paylaşırken, 0-0 sona eren normal süre sonrası 119'uncu dakikada Klasniç'in golüne engel olamamış, sadece bir dakika sonra Semih Şentürk'ün örümcek ağlarının tozunu alan vuruşuyla beraberliği sağlamış ve bir kez daha "Türkiye bitti demeden bitmez" diyerek, seri penaltı atışları sonucunda yarı finale yürümüştü.Kamerun'un Cezayir karşısında Türk Milli Takımı'ndan esintiler sunarak attığı mucizevi adım, yolu bu topraklardan geçen eski dostları yad etmemize vesile oldu. Kamerun Futbol Federasyonu'nun başkanlığını Antalya ve Konyaspor'da attığı gollerle Türk futbolunda iz bırakan Samuel Eto'o'nun yaptığı, teknik direktörlüğünü Galatasaray ve Trabzonsporlu taraftarların gönlünde taht kuran Rigobert Song'un yürüttüğü Kamerun'un Katar'da "Türk gibi güçlü" olup olamayacağı, "Kamerun bitti demeden bitmez" mottosunu bir kez daha gündeme taşıyıp taşıyamayacağı büyük merak konusu... Ne yazık ki Cezayir halkı gibi evimizden takip edeceğimiz 2022 Dünya Kupası'nda gerek Kamerun adına sahneye çıkacak eski dostlarla teselli arayacağız...