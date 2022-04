Genç kızlar ideallerinden vazgeçmemeli

atv dizisi Adı Sevgi, okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak bir proje. Dizide Elif Öğretmen, görev yaptığı lisenin başarılı öğrencilerinden Zeynep'in okuldan alınarak ailesi tarafından zorla evlendirilmemesi için mücadele ediyor. Dizide dramatik bir hikayenin kahramanı Zeynep. Birçok genç kızın yaşadığı dramı gözler önüne seriyor. Toplumsal bir konuyu mercek altına alan dizide gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri ve umutlarını kaybetmemeleri gerektiği anlatılıyor. Zeynep karakterini canlandıran Asya Kasap ile bir araya geldik. Gözlerinin içi parlayan, pozitif bir genç kız. Rolünü en iyi şekilde canlandırabilmenin heyecanı içinde. Kasap ile rolünden yola çıkarak gençlere verdikleri mesajları, zorlu sahnelerde yaşadıklarını konuştuk.- Dizimiz çok güzel mesajlar içeriyor. Dizimizin bu tarz durumlarda farkındalık yaratan mesajlar içermesi beni çok mutlu ediyor.- Zeynep, çok zor fakat bir o kadar da oynaması çok keyifli bir karakter. Volkan'ın saplantılı aşkına maruz kalıyor ve yaşı henüz çok küçük. İdealleri, hayattan beklentileri çok farklı. Umarım; Zeynep'in yaşadıkları, bu yaştaki genç kızlarımızda 'sevgi' kelimesini sorgulatır ve umut etmeyi bırakmamalarını sağlar.- Volkan'ın Zeynep'e duyduğu 'sevgi' bazı kızlar için güzel ve çekici bir hal alabiliyor. Fakat bu gerçek bir sevgi değil ve zarar veren bir, bir hastalıklı bir durum. Lütfen bu hassas konuda daha bilinçli olsunlar, zor olsa da isteklerinden ve ideallerinden vazgeçmesinler, vazgeçirmek isteyenlere de izin vermesinler.- Zeynep'i durduran şey, yaşının çok küçük olması. Bazen seyircimize tutarsız gelebilir Zeynep'in hareketleri. Niye orada kalıyorsun, söylesene yaşadıklarını gibi düşünebilirler, fakat bu konuda düşünmemiz gereken tek faktör Zeynep'in yaşı bence. Okula gidip eğleneceği yaştayken, şiddet görüyor, zorla evlendiriliyor ve ailesi hiçbir şey yapamıyor. O yaşa göre çok ağır bir durum.- Psikolojik olarak zor bir durum. Ama ekibimiz bu konuda beni çok rahatlatıyor.- Keşke Zeynep arkadaşım olsaydı da ona sarılıp her zaman yanında olduğumu söyleyebilseydim. Ona destek olup onu bu durumdan kurtarmak için elimden geleni yapardım. Ve her zaman o içindeki güzel umudu kaybetmemesini söylerdim. Ama içim çok rahat, çünkü Elif Öğretmen'i var artık (gülümsüyor).- Rolün etkisinden çıkmak zaman zaman zorlaşabiliyor. Çok ağır bir psikoloji ve bazen çıkamayabiliyorum.- Bu konuda net bir şey söyleyemem. Ama umarım yeter. Tek isteğimiz o.- Bence olacak. Zeynep'te kendilerini bulacaklar, dillendiremedikleri duygularını dillendirecekler belki. Elif Öğretmen sayesinde de cesaretlenecek, kendilerini yalnız hissetmeyecekler.- Olacağına inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Bu kadar yoğun tempoda çalıştığım ilk işim diyebilirim. Ve bence çok şanslıyım.- Annem ve babam kamera arkasına çok hakim oldukları için daha normal karşılayabiliyorlar fakat tabii ki üzülüyorlar. Diziyi heyecanla izleyen anneannem ve babaannem ise, "Aman kızım dikkat et, seni çok üzüyorlar" gibi yorumlar yapıyor (gülüyor).- Evet çok güzel mesajlar geliyor. Beni yolda görenler bana çok üzüldüklerini söylüyor.- Ben sevgiyle büyütülmüş, mutlu bir çocukluk geçirdim. Annem çalıştığı için anneannem ve babaannemle büyüdüm. Hiç kıyamıyorlardı bana. Mahallede oyun oynayan özgür bir çocuktum diyebilirim.- Kendimi keşfettikten sonra tiyatroya ilgi duymaya başladım. Daha sonra İzmir'de bir oyunculuk ajansı çıktı karşıma ve menajerimle tanıştım, eğitim aldım. Sonraki süreçte şansım yaver gitti. Şu an hâlâ serüvenim devam ediyor.Asya Kasap'ın canlandırdığı Zeynep Aydan; okulun en başarılı öğrencisi. Ancak yaşadıkları çok ağır. Başarı yakalayabilecek gözde bir öğrenciyken bölgenin güçlü ailesi Baykaralar'ın oğlunun saplantılı aşkının hedefi oluyor. Zeynep'in istediği tek şey tıp fakültesinde okumak. Hayata dair tüm ümitlerini yitiren genç kızın imdadına ise yeni atanan Elif Öğretmen yetişiyor. Elif öğretmen, Zeynep'in çaresizliğini görüp onun için mücadele ediyor.