Genç kızlar ideallerinden vazgeçmemeli

atv dizisi Adı Sevgi, okumak isteyen kız çocuklarına umut olacak bir proje. Dizide Elif Öğretmen, görev yaptığı lisenin başarılı öğrencilerinden Zeynep'in okuldan alınarak ailesi tarafından zorla evlendirilmemesi için mücadele ediyor. Dizide dramatik bir hikayenin kahramanı Zeynep. Birçok genç kızın yaşadığı dramı gözler önüne seriyor. Toplumsal bir konuyu mercek altına alan dizide gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri ve umutlarını kaybetmemeleri gerektiği anlatılıyor. Zeynep karakterini canlandıran Asya Kasap ile bir araya geldik. Gözlerinin içi parlayan, pozitif bir genç kız. Rolünü en iyi şekilde canlandırabilmenin heyecanı içinde. Kasap ile rolünden yola çıkarak gençlere verdikleri mesajları, zorlu sahnelerde yaşadıklarını konuştuk.
- atv ekranlarında her pazar yayınlanan Adı Sevgi, çok önemli mesajlar veren bir dizi. Okuma çağındayken evlendirilen gençlerin dramını anlatıyor. Siz bu konuda neler diyeceksiniz?
- Dizimiz çok güzel mesajlar içeriyor. Dizimizin bu tarz durumlarda farkındalık yaratan mesajlar içermesi beni çok mutlu ediyor.
- Zeynep dizide okulun en başarılı öğrencisi ancak çok zor bir hayatı var. Bölgenin güçlü ailesi Baykaralar'ın oğlunun saplantılı aşkı. Bu rolü canlandırırken neler hissediyorsunuz?
- Zeynep, çok zor fakat bir o kadar da oynaması çok keyifli bir karakter. Volkan'ın saplantılı aşkına maruz kalıyor ve yaşı henüz çok küçük. İdealleri, hayattan beklentileri çok farklı. Umarım; Zeynep'in yaşadıkları, bu yaştaki genç kızlarımızda 'sevgi' kelimesini sorgulatır ve umut etmeyi bırakmamalarını sağlar.
- Zeynep gibi olan genç kızlara mesajınız ne olur?
- Volkan'ın Zeynep'e duyduğu 'sevgi' bazı kızlar için güzel ve çekici bir hal alabiliyor. Fakat bu gerçek bir sevgi değil ve zarar veren bir, bir hastalıklı bir durum. Lütfen bu hassas konuda daha bilinçli olsunlar, zor olsa da isteklerinden ve ideallerinden vazgeçmesinler, vazgeçirmek isteyenlere de izin vermesinler.
- Zeynep şiddet görüyor ama yine de doğru bildiklerini söylemekten vazgeçmiyor. Peki onu durduran ne?
- Zeynep'i durduran şey, yaşının çok küçük olması. Bazen seyircimize tutarsız gelebilir Zeynep'in hareketleri. Niye orada kalıyorsun, söylesene yaşadıklarını gibi düşünebilirler, fakat bu konuda düşünmemiz gereken tek faktör Zeynep'in yaşı bence. Okula gidip eğleneceği yaştayken, şiddet görüyor, zorla evlendiriliyor ve ailesi hiçbir şey yapamıyor. O yaşa göre çok ağır bir durum.
- Dayak yediğiniz sahneleri çekerken zorluk çekiyor musunuz?
- Psikolojik olarak zor bir durum. Ama ekibimiz bu konuda beni çok rahatlatıyor.
- Zeynep zor şeyler yaşayan genç bir kız. Siz ona ne söylemek istersiniz?
- Keşke Zeynep arkadaşım olsaydı da ona sarılıp her zaman yanında olduğumu söyleyebilseydim. Ona destek olup onu bu durumdan kurtarmak için elimden geleni yapardım. Ve her zaman o içindeki güzel umudu kaybetmemesini söylerdim. Ama içim çok rahat, çünkü Elif Öğretmen'i var artık (gülümsüyor).
- Rolün etkisinden çıkmanız kolay oluyor mu?
- Rolün etkisinden çıkmak zaman zaman zorlaşabiliyor. Çok ağır bir psikoloji ve bazen çıkamayabiliyorum.
- Elif Öğretmen'in mücadelesi Zeynep'i kurtarmaya yetecek mi?
- Bu konuda net bir şey söyleyemem. Ama umarım yeter. Tek isteğimiz o.
- Sizce bu dizi Zeynep'le aynı kaderi yaşayan kızlara umut ışığı olacak mı?
- Bence olacak. Zeynep'te kendilerini bulacaklar, dillendiremedikleri duygularını dillendirecekler belki. Elif Öğretmen sayesinde de cesaretlenecek, kendilerini yalnız hissetmeyecekler.
- Adı Sevgi'deki rolünüzün kariyerinizde dönüm noktası olacağını düşünüyor musunuz?
- Olacağına inanıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Bu kadar yoğun tempoda çalıştığım ilk işim diyebilirim. Ve bence çok şanslıyım.
"AMAN DİKKAT ET KIZIM" DİYORLAR
- Anne babanız diziyi izledikten sonra onlar nasıl yorum yapıyor? Herhalde gözyaşları içinde izliyorlardır Zeynep'in yaşadıklarını...
- Annem ve babam kamera arkasına çok hakim oldukları için daha normal karşılayabiliyorlar fakat tabii ki üzülüyorlar. Diziyi heyecanla izleyen anneannem ve babaannem ise, "Aman kızım dikkat et, seni çok üzüyorlar" gibi yorumlar yapıyor (gülüyor).
- Bu diziyle iyice tanınır oldunuz. Dışarıdan nasıl yorumlar alıyorsunuz? Zeynep'in yaşadıklarına üzülenler size mesajlar yolluyor mu?
- Evet çok güzel mesajlar geliyor. Beni yolda görenler bana çok üzüldüklerini söylüyor.
SEVGİYLE BÜYÜTÜLDÜM
- Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
- Ben sevgiyle büyütülmüş, mutlu bir çocukluk geçirdim. Annem çalıştığı için anneannem ve babaannemle büyüdüm. Hiç kıyamıyorlardı bana. Mahallede oyun oynayan özgür bir çocuktum diyebilirim.
- Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
- Kendimi keşfettikten sonra tiyatroya ilgi duymaya başladım. Daha sonra İzmir'de bir oyunculuk ajansı çıktı karşıma ve menajerimle tanıştım, eğitim aldım. Sonraki süreçte şansım yaver gitti. Şu an hâlâ serüvenim devam ediyor.
SAPLANTILI BİR AŞKIN HEDEFİ OLUYOR
Asya Kasap'ın canlandırdığı Zeynep Aydan; okulun en başarılı öğrencisi. Ancak yaşadıkları çok ağır. Başarı yakalayabilecek gözde bir öğrenciyken bölgenin güçlü ailesi Baykaralar'ın oğlunun saplantılı aşkının hedefi oluyor. Zeynep'in istediği tek şey tıp fakültesinde okumak. Hayata dair tüm ümitlerini yitiren genç kızın imdadına ise yeni atanan Elif Öğretmen yetişiyor. Elif öğretmen, Zeynep'in çaresizliğini görüp onun için mücadele ediyor.