Son pişmanlık neye yarar!

Dr. Mevlüt Dağ (Medikal Estetik Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Reha Yavuzer (Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı)

Opr. Dr. Dilek Avşar (Estetik, Plastik Cerrahi Uzmanı)

Dr. Yasemin Savaş (Medikal Estetik Tıp Yönetim Kurulu Başkanı)

Geçen hafta uluslararası basında özellikle de İngiliz medyasında estetik uygulamalar ve operasyonlar konusu çok gündemdeydi. Bunun nedenlerinden biri yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen ünlü manken Bella Hadid'in "İlk burun estetiğimi 14 yaşımda yaptırdım. Bugüne kadar yaptırdığım pek çok estetik uygulamayla ilgili pişmanlığım var. Ama en çok burun operasyonumdan mutsuzum. Keşke belli bir karakteristiği olan burnumu korumuş olsaydım" demesi...Bella Hadid'in bu sözleri bir bayrak oldu. Ünlü, kariyer sahibi, güzelliğine önem veren ve güçlü bir kadının samimiyetle estetik konusundaki pişmanlığından bahsetmesi, birçok kadının hislerine tercüman oldu. Güzel, çekici görünmenin adeta sosyal bir norm olduğu ve bunun için de operasyon geçirmenin olağan kabul edildiği bu zamanda Hadid aslında Pandora'nın Kutusu'nu açtı. Estetik dünyası bir endüstri, hem de milyarlarca dolarlık dev bir endüstri. Mesele de bunun için çok çetrefilli. Masumane başlayan güzelleşme çabası insanlarda hayal kırıklığı yarattığı gibi, onları bağımlı hale de getirebiliyor hatta ekonomik olarak ciddi çıkmaza da sokabiliyor. Bu işin bir yönü... Diğer taraftaysa bu dev endüstri denetime de muhtaç. İşi, layıkıyla ve bilimsel yöntemlerle ve meslek etiği içinde yapanlar olduğu gibi, 'merdiven altı' olarak adlandırılan yetkin olmayan insanların da bu işi yaptığı biliniyor. Üstelik bu tür uygulamalara rağbet de oluyor. Biz de Bella Hadid'in pişmanlığını dile getirmesinden yola çıkarak estetik pişmanlığının peşine düştük. Uzmanlarla, hekimlerle, bu konuda çalışan dernek yetkilileriyle ve pişmanlık yaşayan insanlarla konuştuk.Yabancı basını takip ettiğinizde neredeyse gün aşırı cerrahi ya da cerrahi olmayan estetik uygulamalarda karşı karşıya kalınan problemlere dair şikayet ve dava haberleri görüyorsunuz. Bella Hadid gibi öz güvenli, bir şekilde yaptırdığı operasyonu tüm açıklığıyla anlatan ve bu operasyondan yaşadığı hayal kırıklığını ve mutsuzluğunu anlatan birçok yabancı ünlü isim de var. Ancak Türkiye'de hayal kırıklığını, pişmanlığını insanlar anlatmaya pek de niyetli değil. A. K. onlardan biri işte. Göğsüne yaptırdığı estetik operasyondan pişman: "Silikon yaptırdıktan sonra bir göğsümde sıklıkla ağrı hissetmeye başladım. Bunun normal olabileceğini düşündüm uzun bir süre. Ancak ağrılar artıktan sonra bir başka doktora gidip silikonları kontrol ettirdim. Bir kenarının kıvrık kaldığı, derimin fazla kısmının da sağlıksız bir şekilde kıvrılarak cildimin içine dikildiğini öğrendim. Ancak iki operasyonla bu durum düzeltildi."E. Z. 30'larının ortasında bir kadın. Güzel görünmek için girdiği yolculuk onun için çileye dönüşmüş: "Doktorun, yaşla aşağıya doğru sarkan dokuyu düzeltme yöntemi elmacık kemiklerime sert dolgu uygulaması yapmaktı. Ancak zamanla elmacık kemiklerim insansı formunu kaybetti ve iki elmayı o bölgeye yerleştirmişler gibi görünmeye başladı. Bu durumun sonunda bir başka doktor dolguyu eritti ve tüm yüz iskeletime kontrollü miktarda dolgu enjekte ederek yüzümdeki görüntüyü iyileştirdi."40'larının başında bir kadın L. P. Yüzünün genç bir görünüme kavuşması niyetiyle estetik operasyon sürecine girmiş. Ama orijinal güzelliğini kaybettiği için büyük pişmanlık yaşıyor: "Genç görünüm için dolgun dudaklar olması gerektiğini savunan bir doktora gittim. Sonuç olarak dudaklarım yüzümle orantısız bir büyüklüğe ulaştı ve doğuştan ince olan dudaklarımın derisi bu durumu kaldıramadığı için dudak derimde sorun yaşadım."Z. G. 40'larında olan hali vakti yerinde biri. Botoks pişmanlığının nedeni yüzünün aldığı şekil: "Kontrolsüz yapılan botoks nedeniyle yüzümde şeytansı bir görüntü oluştu ne yazık ki. Botoksun etkisi geçse de bu görüntü hâlâ yüzümde" diyor.İnsanlar genellikle yüzünün aldığı görünümden rahatsız. Ya beklentileri yüksek oluyor ya da hekimle bir uzlaşma sağlanamıyor. Bunun sonucunda yeni hallerine alışamıyorlar.Botoksu belli aralıklarla düzenli yaptırmak gerekiyor. Yaş aldıkça bu zaman aralığı da kısalıyor. Dolayısıyla bu işe bir kere giren için ekonomik bir külfet oluşuyor. Bu da pişmanlık nedenlerinden biri.Yapılan uygulamalar sonucu türlü türlü sağlık sorunu yaşamak olası. İşte bu sorunlar insanların aldıkları karardan pişmanlık duymalarına neden oluyor."Türkiye'de botoks, dolgu gibi ve buna benzer medikal estetik dediğimiz cerrahi olmayan estetik işlemleri yapmaya Sağlık Bakanlığı; estetik ve plastik cerrahi uzmanlarına, cilt hastalıkları uzmanlarına ve medikal estetik sertifikalı uzmanlara onay veriyor. Yani bunlar dışında kalanların bu uygulamayı yapmaya onay ve izinleri yok. İnsanların bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca kullanılan malzemeler konusunda hastaların bilinçli olması, kendisinde kullanılacak ürünün gözleri önünde ambalajının açılmasını istemesi şart. Kullandığımız kaliteli ürünlerin dışında çok dolgu malzemesi var piyasada. Uzakdoğu'dan gelen, tabii ki oradan gelen her ürün kötüdür demiyorum ama bizim kullandığımız ürünlerin beşte biri fiyatına satılan ürünler mevcut... Ne yazık ki sahte ürünler de var. Botoks konusunda da Türkiye'de ruhsatlı iki tane ürü var. Biri toz halinde, diğeri film tabaka şeklindedir. Bunlar serum fizyolojik karıştırılarak sıvı kullanılarak ilaç haline getirilir. Ürünün etkili olması için kullanılması gereken serum miktarı bellidir. Ama serum miktarını artırırsanız beş kişiye de yapabilirsiniz aşırı serumlu ürünü. Botoks tutar ama kısa sürede etkisi geçer. Biri bir-iki ay dayanır diğeri beş-altı ay dayanır. Dörde, beşe bölünmüş bir ürünün maliyetiyle tam doz kullanılan ürünün maliyeti tabii ki aynı olmaz.""Güzellik sektöründeki büyümeyle eşzamanlı olarak uygun olmayan işlemlerin yapılmasında da bir artış oldu. Bu konudaki farkındalıkta son zamanlarda tüm dünyada bir artış görüyoruz. Hatta çeşitli ülkelerde konuyla ilgili yasa ve yasaklamalar ve denetimler söz konusu. Bunun son örneklerinden biri de İngiltere'deki yasa tasarısı. Tasarının amacı; amaçlarına uygun olmayan ürünlerin, hekim olmayan bireyler tarafından estetik amaçlı kullanımının önüne geçmek. Kabul etmemiz gerekiyor ki tüm dünya piyasasında gerek kalitesiz gerekse sahte ürünler estetik uygulamalar için kullanılmakta. Türkiye'de de bu konu önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan işlemlerin başarısı ve güvenliği kullanılan malzemenin kalitesi ve uygulayan hekimin bilgi ve becerisi ile doğru orantılı. Öncelikle bu tip işlemlerin kesinlikle doktor olmayanlar tarafından yapılmaması gerekmekte. Hekimler arasında ise konu ile ilgili mutlaka eğitim almış uzmanlık alanı bu doğrultuda olan bireylerin işlemleri gerçekleştirmesi başarı için şart. Uygulayıcı hekimin nitelikleri kadar, uygulanan ürünlerin de nitelikleri önemli. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu konuyla ilgili yapılan toplantılarda bunların ne kadar önemli olduğu tekrar tekrar belirtilmektedir. Estetik işlem yaptırmayı düşünen bireyler mutlaka kullanılan ürünlerin menşei, gerçekliği ve performansları ile ilgili bilgiye sahip olmalı. Gidilen klinik ve işlemi yapan doktor hakkında da detaylı bilgi mutlaka şart. Cerrahi olmayan estetik işlemler yüzeysel bir bakışla basit gibi gözükse de olası çok ciddi komplikasyonları barındırır. Estetik işlemlere başvuru yaşında bir küçülmeyi bütün dünyada yine izliyoruz. Bu tarz uygulamalarda doğumsal bir bozukluk veya kazaya bağlı veya hastalıklara bağlı bir hasar söz konusu değilse 18 yaşından önce başvurmamakta fayda var.""Özellikle sosyal medyanın olumsuz etkileriyle birlikte 14-15 yaş grubunda yüzlerini, ifadelerini değiştirmek isteyen gençlere çok sık rastlıyoruz. O yaşlardan itibaren daha kadınsı görünmek istiyorlar. Sosyal medyadaki reklamlar ve paylaşımlar nedeniyle botoks ve dolgu işlemlerine olan talep artık bu yaş grubuna kadar indi. Aslında 18 yaş altında velisi tarafından onayı alınmamış hiçbir uygulamanın yapılmaması gerekiyor. Ülkemizde zaten bu tür uygulamalar için veli onayı almak zorunlu. Estetik adı altında yapılan ameliyatlı ya da ameliyatsız bütün uygulamalar hekimler tarafından klinik ortamında ve ebeveyn onayı ile yapılabilir. Ancak biz 18 yaş altındaki gençlere botoks ya da dolgu gibi uygulamaları hiçbir zaman önermiyoruz çünkü cilt gelişimini henüz tamamlamamış oluyor. Aynı zamanda bu yaşlarda duygusal ve fikirsel olgunluğa da henüz erişilemiyor. Bu nedenle büyüyünce pişman olmaları büyük olasılık taşıyor."Maalesef Türkiye'de de merdiven altı ürün kullanımı dediğimiz, ruhsatsız, çantalarla satılan ürünler mevcut. İnsan sağlığı, halk sağlığı ve ülke sağlık turizmi açısından bir takip programı ve uygulama yapılacak yerlerin de sağlık kuruluşu olmasının denetlenmesi çok önemli."