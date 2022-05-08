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Giriş Tarihi: 8.5.2022

AKM, sembol heykelini seçecek

GÖKSAN GÖKTAŞ
AKM, sembol heykelini seçecek

Atatürk Kültür Merkezi, siluetini tamamlayacak, yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı’nda görünür olacak heykelini seçmek için bir yarışma düzenliyor. 18 yaşını doldurmuş her sanatçının katılabileceği yarışmada eserlerin son teslim tarihi 25 Temmuz...

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla bir heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan görünür olacak heykel, alanında duayen isimlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilecek. AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin yaratıcısı 150 bin TL'nin sahibi olacak. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak. AKM'nin eşsiz mimarisiyle ön plana çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan da seyredilebilecek eser; mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı ise 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı ise 20 bin TL ile ödüllendirilecek.




15 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek. Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçıların; eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleri ile başvurmaları gerekiyor. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov. tr adresinden duyurulacak.

AKM'NİN SANATSAL KİMLİĞİNİ İFADE ETSİN
REMZİ BUHARALI (AKM SANATSAL İŞLER YÖNETMENİ)
- Bu yıl düzenlediğiniz heykel yarışmasının öncelikli amacı nedir?
- Biliyorsunuz AKM herhangi bir kültür merkezi olmaktan çok öte bir misyona ve prestije sahip. Bu prestiji yarınlara taşıyacak eserlerle AKM kimliğini yeni nesillere ve tüm dünyaya tanıtacağız. Bunu da tarihi tecrübe ve birikimi, çağdaş yorumlarla zenginleştirerek yapmak istiyoruz. Heykel yarışması da bunun çok önemli bir halkasını tamamlayacak. Eserin AKM ile bağ kurması, mekansal bütünlüğe katkı sağlaması çok önemli. Özgünlük ise tartışmasız her sanat eseri için vazgeçilmez. Hem yerel birikimimizden ve geçmiş serüvenimizden ilham alınması hem de bugüne ve geleceğe dair yeni bir şeyler söylüyor olması beklentilerimiz arasında.



- Heykel yarışmasının AKM'ye ve İstanbul'un kültür hayatına ne tür katkıları olacak?
- Sanatı şehir mimarisi ile bütünleştirmek, şehir estetiğine katkı sağlamak ve bunu yaparken de nitelikli eserlerle kalıcılığı sağlamak niyetindeyiz. Yapılacak heykel, AKM'nin sanatsal kimliğini şehir meydanında ifade edecek bir potansiyele sahip olsun istiyoruz. Eser sadece AKM'nin değil İstanbul'un da simgelerinden biri olacak. Taksim gibi bir meydanda sergilenecek eseri her gün binlerce kişinin göreceğini düşünürsek hafızalarda ne denli yer edeceğini anlamış oluruz. Heykel meydandan rahatlıkla algılanabilecek ve AKM ile bir ahenk oluşturacak. Amacımız AKM'ye eser kazandırmanın yanı sıra şehrimize eşsiz sembollerden birini daha eklemek.
- Birinci olan eser AKM'nin siluetine dahil olacak. Bu anlamda sanatçılardan özellikle nasıl bir içerik bekliyorsunuz?
- Yarışma sonunda eserlerimizi bir sergi ile sanatseverlerle buluşturacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilk kez bu denli kapsamlı bir heykel yarışması düzenliyor. Böyle önemli bir yarışmanın AKM çatısı altında gerçekleşiyor olması gerçekten büyük bir onur. Sanatçılarımızın da bu sorumluluk ve bakış açısı ile üretecekleri, tüm zamanları kucaklayan, biçimsel yaklaşımlar yerine soyut bir yaklaşımla tasarladıkları eserleri bekliyoruz.

KÜLTÜREL DEVAMLILIK SAĞLANACAK
Şehrin kültür-sanat yaşamına yön veren Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor. Günümüzde dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti. Heykel, resim, seramik ve fresk dallarında 1968'de düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri bugün hâlâ AKM opera fuayesinde sergileniyor. Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise AKM'nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Ödül alan ve eski AKM binasının iç ve dış mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Heykel yarışması, 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve kültürel devamlılık misyonu itibarıyla da önem taşıyor. (Yarışmayla ilgili bilgiye bit.ly/heykel-yarismasi adresinden ulaşabilirsinz)

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