AKM, sembol heykelini seçecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla bir heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan görünür olacak heykel, alanında duayen isimlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilecek. AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin yaratıcısı 150 bin TL'nin sahibi olacak. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak. AKM'nin eşsiz mimarisiyle ön plana çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan da seyredilebilecek eser; mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı ise 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı ise 20 bin TL ile ödüllendirilecek.
15 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek. Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçıların; eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleri ile başvurmaları gerekiyor. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov. tr adresinden duyurulacak.
AKM'NİN SANATSAL KİMLİĞİNİ İFADE ETSİN
REMZİ BUHARALI (AKM SANATSAL İŞLER YÖNETMENİ)
- Bu yıl düzenlediğiniz heykel yarışmasının öncelikli amacı nedir?
- Biliyorsunuz AKM herhangi bir
kültür merkezi olmaktan çok öte bir
misyona ve prestije sahip. Bu prestiji
yarınlara taşıyacak eserlerle AKM kimliğini
yeni nesillere ve tüm dünyaya
tanıtacağız. Bunu da tarihi tecrübe ve
birikimi, çağdaş yorumlarla zenginleştirerek
yapmak istiyoruz. Heykel
yarışması da bunun çok önemli bir halkasını
tamamlayacak. Eserin AKM ile
bağ kurması, mekansal bütünlüğe katkı
sağlaması çok önemli. Özgünlük ise
tartışmasız her sanat eseri için vazgeçilmez.
Hem yerel birikimimizden ve
geçmiş serüvenimizden ilham alınması
hem de bugüne ve geleceğe dair yeni
bir şeyler söylüyor olması beklentilerimiz
arasında.
- Heykel yarışmasının AKM'ye ve İstanbul'un kültür hayatına ne tür katkıları olacak?
- Sanatı şehir mimarisi ile bütünleştirmek,
şehir estetiğine katkı sağlamak
ve bunu yaparken de nitelikli eserlerle
kalıcılığı sağlamak niyetindeyiz. Yapılacak
heykel, AKM'nin sanatsal kimliğini
şehir meydanında ifade edecek bir
potansiyele sahip olsun istiyoruz. Eser
sadece AKM'nin değil İstanbul'un da
simgelerinden biri olacak. Taksim gibi
bir meydanda sergilenecek eseri her
gün binlerce kişinin göreceğini düşünürsek
hafızalarda ne denli yer edeceğini
anlamış oluruz. Heykel meydandan
rahatlıkla algılanabilecek ve AKM
ile bir ahenk oluşturacak. Amacımız
AKM'ye eser kazandırmanın yanı sıra
şehrimize eşsiz sembollerden birini
daha eklemek.
- Birinci olan eser AKM'nin siluetine dahil olacak. Bu anlamda sanatçılardan özellikle nasıl bir içerik bekliyorsunuz?
- Yarışma sonunda eserlerimizi
bir sergi ile sanatseverlerle buluşturacağız.
Kültür ve Turizm Bakanlığımız
ilk kez bu denli kapsamlı bir
heykel yarışması düzenliyor. Böyle
önemli bir yarışmanın AKM çatısı altında
gerçekleşiyor olması gerçekten
büyük bir onur. Sanatçılarımızın da
bu sorumluluk ve bakış açısı ile üretecekleri,
tüm zamanları kucaklayan,
biçimsel yaklaşımlar yerine soyut
bir yaklaşımla tasarladıkları eserleri
bekliyoruz.
KÜLTÜREL DEVAMLILIK SAĞLANACAK
Şehrin kültür-sanat yaşamına yön veren Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor. Günümüzde dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti. Heykel, resim, seramik ve fresk dallarında 1968'de düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri bugün hâlâ AKM opera fuayesinde sergileniyor. Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise AKM'nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Ödül alan ve eski AKM binasının iç ve dış mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Heykel yarışması, 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve kültürel devamlılık misyonu itibarıyla da önem taşıyor. (Yarışmayla ilgili bilgiye bit.ly/heykel-yarismasi adresinden ulaşabilirsinz)