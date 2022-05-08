AKM, sembol heykelini seçecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla bir heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan görünür olacak heykel, alanında duayen isimlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilecek. AKM'nin ikonik mimarisine katkıda bulunması beklenen eserin yaratıcısı 150 bin TL'nin sahibi olacak. Geçtiğimiz ekim ayından bu yana sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi, ikonik silüetini tamamlayacak heykeli arıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtması beklenen eser, ülke çapında düzenlenen bir yarışmayla seçilecek. Yarışma sonucunda birinciliğe layık görülen heykel, Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak. AKM'nin eşsiz mimarisiyle ön plana çıkan yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan da seyredilebilecek eser; mimar, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Hüsamettin Koçan, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanlarının zirve isimlerinden oluşan jürinin birinciliğe layık gördüğü sanatçı 150 bin, ikinciliğe layık gördüğü sanatçı 100 bin, üçüncülüğe layık gördüğü sanatçı ise 50 bin TL para ödülü kazanacak. Mansiyona değer görülen üç sanatçı ise 20 bin TL ile ödüllendirilecek.Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecek. Son teslim tarihi 25 Temmuz olan yarışmaya sanatçıların; eserleri için fiziksel veya dijital olarak hazırladıkları sunumlar ve tasarım maketleri ile başvurmaları gerekiyor. Derece alan ve mansiyona layık bulunan heykeller, 15 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ve ödül töreni sonrasında akmistanbul.gov. tr adresinden duyurulacak.REMZİ BUHARALI (AKM SANATSAL İŞLER YÖNETMENİ)- Biliyorsunuz AKM herhangi birkültür merkezi olmaktan çok öte birmisyona ve prestije sahip. Bu prestijiyarınlara taşıyacak eserlerle AKM kimliğiniyeni nesillere ve tüm dünyayatanıtacağız. Bunu da tarihi tecrübe vebirikimi, çağdaş yorumlarla zenginleştirerekyapmak istiyoruz. Heykelyarışması da bunun çok önemli bir halkasınıtamamlayacak. Eserin AKM ilebağ kurması, mekansal bütünlüğe katkısağlaması çok önemli. Özgünlük isetartışmasız her sanat eseri için vazgeçilmez.Hem yerel birikimimizden vegeçmiş serüvenimizden ilham alınmasıhem de bugüne ve geleceğe dair yenibir şeyler söylüyor olması beklentilerimizarasında.- Sanatı şehir mimarisi ile bütünleştirmek,şehir estetiğine katkı sağlamakve bunu yaparken de nitelikli eserlerlekalıcılığı sağlamak niyetindeyiz. Yapılacakheykel, AKM'nin sanatsal kimliğinişehir meydanında ifade edecek birpotansiyele sahip olsun istiyoruz. Esersadece AKM'nin değil İstanbul'un dasimgelerinden biri olacak. Taksim gibibir meydanda sergilenecek eseri hergün binlerce kişinin göreceğini düşünürsekhafızalarda ne denli yer edeceğinianlamış oluruz. Heykel meydandanrahatlıkla algılanabilecek ve AKMile bir ahenk oluşturacak. AmacımızAKM'ye eser kazandırmanın yanı sıraşehrimize eşsiz sembollerden birinidaha eklemek.- Yarışma sonunda eserlerimizibir sergi ile sanatseverlerle buluşturacağız.Kültür ve Turizm Bakanlığımızilk kez bu denli kapsamlı birheykel yarışması düzenliyor. Böyleönemli bir yarışmanın AKM çatısı altındagerçekleşiyor olması gerçektenbüyük bir onur. Sanatçılarımızın dabu sorumluluk ve bakış açısı ile üretecekleri,tüm zamanları kucaklayan,biçimsel yaklaşımlar yerine soyutbir yaklaşımla tasarladıkları eserleribekliyoruz.Şehrin kültür-sanat yaşamına yön veren Atatürk Kültür Merkezi, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor. Günümüzde dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti. Heykel, resim, seramik ve fresk dallarında 1968'de düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri bugün hâlâ AKM opera fuayesinde sergileniyor. Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise AKM'nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor. Ödül alan ve eski AKM binasının iç ve dış mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Heykel yarışması, 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve kültürel devamlılık misyonu itibarıyla da önem taşıyor. (Yarışmayla ilgili bilgiye bit.ly/heykel-yarismasi adresinden ulaşabilirsinz)