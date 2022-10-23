Bu hayat için teşekkürler doktor amca

Defalarca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü... Sevdiği kadın ise kansere meydan okuyordu. İkisi de hastalıklarına çalım atarak, yeni bir hayata 'merhaba' dedi. İsa Özcan kalp operasyonuna girerken, 2 yıl önce evlenme teklif ettiği Neslihan Özcan ile evlendi. Mutlulukları Barlas adını verdikleri bebekleri ile daha da taçlandı. İsa Özcan, "Hayatımın sonu geldi zannettim. Aslında bu hem bir evlenme teklifi hem de bir vedaydı. Operasyondan çıktım. Neslihan kanseri yendi. Biz evlendik. Barlas'ımız da yeni dünyamıza geldi. Şimdi yepyeni bir hayatımız var" dedi. Bebeklerinin doğumunda çektirdikleri fotoğraf karesi ise en güzel hayat öpücüğünü yansıttı. Barlas bebek ilk ziyaretini ise babasının kalbini iyileştiren ve düğünlerinde de onları yalnız bırakmayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan'a yaptı.Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi olan İsa Özcan'ın (31) kalp kası rahatsızlığı vardı ve ona bağlı olarak ciddi ritim bozukluğu yaşıyordu. Defalarca duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Kız arkadaşı Lojistik Satış Bölge Müdürü Neslihan Diyar'a (28) da lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Çift kendini bir anda büyük bir savaşın içinde buldu. Neslihan, lenf kanserini yenmeyi başardı. İsa Özcan'ın ise kalp ameliyatına girmesi gerekiyordu. Tedavisini olduğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde tam da ameliyata giderken 2 yıl önce sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan da bu mutluğu ana şahitlik etti. O dakikaları, "Sevdiğim bir kadın var. Ama benim kalbim dayanmıyor. Kalp operasyonuna girerken ona evlenme teklif ettim. Yeni bir hayata mı gidiyorum yoksa bu bir veda mıydı bilmiyordum. Operasyon başarılı geçti ve yeni hayatımıza merhaba dedik" diye anlatıyor.Başarılı kalp operasyonunun ardından yeni hayatlarında 2 yıl önce dünya evine giren çiftten güzel haber geldi. Özcan çiftinin bebekleri Barlas dünyaya geldi. Oysa ki Neslihan Özcan'ın kanser tedavisinde gördüğü kemoterapi nedeniyle bebeğinin olamayabileceği söylenmişti. Hatta annelik şansını kaybetmemesi için yumurtalıklarının kemoterapiden önce toplanması gerektiği söylendi. Ama bu gerçekleşmedi. Yakalandıkları hastalıklara meydan okuyan çiftin 8 ay önce Barslas adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Barlas'ın doğduğu an ailenin fotoğrafı ise en güzel hayat öpücüğünü yansıtıyordu.İsa Özcan, doktoruna kontrole kucağında bebeğiyle geldi. Kalbini tamir eden doktoru Medipol Mega Üniversite Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan'a teşekkür eden İsa Özcan "Artık kalbimde oğlum Barlas da var. Size bu hayat için teşekkür ederim" dedi. Prof. Dr. Kılıçaslan da hastasının mutluluğuna ortak olup, Barlas bebeği sevdi. Barlas bebek ise olanlardan habersiz, adeta 'bu hayat için teşekkürler doktor amca' der gibiydi. Barlas'ı kalbini tamir eden doktoru Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan ile tanıştıran baba İsa Özcan, "Annesi, babası gibi savaşçı olmasını istediğimiz için bebeğimizin adını mutluluk getiren anlamına da gelen Barlas koyduk. Bizi yeniden dünyaya getiren ise doktorumuz oldu. Benim kalbime dokundu, tamir etti ama kalbimde güzel bir ailem olmasını sağladı. Düğünümüzde de doktorumuz vardı" dedi.Hastasının kucağında bebeğiyle kendisini ziyarete gelmesinden mutluluk duyan Prof. Dr. Kılıçaslan," İsa'nın bir kalp kası rahatsızlığı ve ona bağlı ciddi ritim bozukluğu vardı. Defalarca kalbi durdu ve yeniden çalıştırıldı. Kalp pili taktık. Ama pilden sonra da sık sık ritim bozukluğu yaşadı ve ilaçlara da dirençli hale gelince, ablasyon tedavisi uyguladık. Oldukça uzun, zor ve tehlikeli bir işlemdi ama başarılı oldu. Şimdi onu bebeğiyle karşımda görünce çok mutlu oldum. Bu en güzel teşekkür " dedi.