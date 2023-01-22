Karanlık suların delil avcıları

Onlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Boğazı'nda mesai yapan dalgıç polisleri... Hepsi birer deniz polisi... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dalış Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre namı-ı diğer kurbağa adamlar... İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde görev yapıyorlar.Olay yerleri İstanbul suları... Sorumluluk alanları arasında İstanbul Boğazı, barajlar, göletler, su kanalları, bataklıklar ve kanalizasyonlar var. En yoğun mesaiyi İstanbul Boğazı'nda harcıyorlar. İstanbul Boğazı ve şehrin diğer iç suları onlara emanet... İstanbul'un deniz güvenliği için yedi gün 24 saat mesai yapıyorlar. Can kurtarıyorlar, doğayı koruyorlar, derin ve karanlık sulardan delil topluyorlar. Yüzlerce insanın balık tutmak için oltalarını salladığı, binlerce insanın seyre daldığı dakikalarda onlar, en derin noktası 120 metre olan İstanbul Boğazı'nın karanlık yüzüyle buluşuyor. Çalışma derinliği 300 metre olan Kaşif Modeli uzaktan kumandalı 'Sualtı Araştırma Robotu'nu da kullanıyorlar. Önünde ve arkasında iki kamera olan, 180 derece görüş açışı yakalayabilen ve kablolu olduğu için jeneratör desteğiyle süresiz sualtında kalabilen Sualtı Araştırma Robotu ile İstanbul Boğazı'nda arama-kurtarma çalışmaları yürütüyorlar. SABAH Pazar, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'de görev yapan dalgıç polisler ile birlikte İstanbul Boğazı'na açıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; göçmen kaçakçılığının yanı sıra diğer kaçakçılık konularında, kayıp şahıs konularında ve ceset arama konularında da yoğun çalışma yürütüyor. Kurbağa adamlar, yine son bir yılın içerisinde yaşamlarının son bulduğu düşünülen fakat güvenlik güçleri tarafından kayıp olarak aranan sekiz kişinin cansız bedenini İstanbul Boğazı'ndan çıkardı. Böylece toplam 463 saatlik dalışla sekiz kayıp şahıs olayı aydınlatıldı. Deniz polisleri; son bir yılda İstanbul'daki denize düşme ve boğulma olaylarına müdahale ederek beş kişiyi yaşama döndürdü.Kurbağa adamların, suçluların suç delillerini saklamaya veya yok etmeye çalıştıkları noktalara iniş macerası, bir nevi delil avı işte böyle başlıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın önem verdiği birimlerden biri olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; adli soruşturmalarda önemli rol oynuyor. Kurbağa adamların İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde buldukları başta silah, delici aletler, mühimmatlar ve bıçaklar olmak üzere tüm suç aletleri; cinayet, gasp, yaralama ve terör başta olmak üzere işlenen suçları aydınlığa kavuşturuyor. Birçok faili meçhul olay çözümleniyor. İstanbul Boğazı ve şehrin diğer iç sularında; işlenen soygun, cinayet veya yaralama başta olmak üzere farklı suçlardan sonra atılan suç aletlerini çıkartıyorlar. Ortam suyu ile birlikte delil poşetleriyle muhafaza altına aldıkları suç unsurlarını Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim ediyor ve çözülemeyen suçların aydınlığa kavuşmasını sağlıyorlar. Kurbağa adamlar, son bir yıllık sürede İstanbul Boğazı'nda oluşturulan olay yerlerinden toplam 12 suç aletini çıkardı. Silah, bıçak ve boş kovanlardan oluşan 12 suç aletinin incelenmesiyle soygun, gasp, yağma, cinayet, yaralama olmak üzere 20 suç aydınlatıldı.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 16'sı dalgıç polis, 20'si kaptan ve yardımcı personellerden oluşan toplam 140 polis görev alıyor. Sualtı kurtarma çalışmalarında görev yapıyor, intihar ve denize düşme olaylarında kurtarıcı olarak devreye giriyor ve insanların hayatta kalmalarını sağlıyorlar. Deniz kazalarına, plajlardaki boğulma ve diğer kayıp vakalarına müdahale ediyor ve çalınan deniz araçlarını da buluyorlar. Onlar, İstanbul Boğazı'nın gizli gözü... Yedi gün 24 saat boyunca özel bir radar sistemi ile İstanbul Boğazı'ndan ve suyun altından geçen bütün deniz araçlarının takip eden deniz polisleri, 400 görev ve eğitim dalışı tamamladıkları son bir yıllık çalışmalarında, yedi çalıntı deniz aracını buldu. Kurbağa adamların mesaileri bunlarla sınırlı değil... Sahil hatlarındaki mekanlara ve deniz araçlarına yönelik denetimler de gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Boğazı'ndaki emniyet tedbirleri kapsamında da görev yapıyor. Sahil hatlarında ve İstanbul Boğazı'nda devlet büyüklerinin katıldıkları resmi programlardan hemen önce İstanbul Boğazı'nda bomba ve cisim araması da alıyorlar.1953 yılında deniz, hava ve kara hudut kapıları ile birlikte kurulan ve ilk olarak 1968 yılında denize inen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde Suç Önleme ve Soruşturma, Pasaport, Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Sualtı Grup Amirliği isimli dört büro mevcut... Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; 14 büyük bot, üç Zodiac, bir jetski, iki de dalış malzemelerinin bulunduğu ve ulaşım için kullanılan kara aracını kullanıyor. Toplamda 20 deniz aracına sahipler. Onların kurbağa adam olma yolundaki olmazsa olmazları sağlık, ilk yardım, kondisyon ve dayanıklılık... Her biri özel testlerden geçiriliyor. Çanakkale'nin Güzelyalı İlçesi'nde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde tıpkı SAT Komandoları gibi iki aylık bir eğitimden geçiriliyorlar. Kurbağa Adam Temel Eğitim Kursu eğitimlerinin temelinde dalış bulunuyor. Gemicilik, Sualtı Fiziği ve Fizyolojisi Eğitimi, Yüzme Eğitimi, Sualtındaki Cisimleri Fotoğraflama Eğitimi, İlk Yardım ve Dalış Hastalıkları Eğitimi, Sualtı Navigasyon Eğitimi, Zararlı Sualtı Canlıları Eğitimi, Disiplin, Arama-Kurtarma, Ceset Arama Eğitimi başta olmak üzere 47 dersin eğitimini alıyorlar. Eğitimlerin ardından yazılı ve spor sınavlarını kazananlar kurbağa adam unvanına kavuşuyor. Sonrası derin sularla buluşma...İşlenen cinayet, gasp, terör, yaralama, adam kaçırma, tehdit ve soygun gibi ayrı suçlardan sonra denize ve şehirdeki diğer iç sulara atılan veya saklanan suç aletlerini bulan kurbağa adamlar, özellikle son yıllarda suçların dijitalleşmesiyle birlikte dijital suçlara da yoğun bir mesaj harcamaya başladı. Dalgıç polislerin yoğun bir şekilde içlerinde suç unsuru oluşturabilecek bilgi ve belgelerin bulunduğu dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarını buldukları ifade ediliyor. Dijital suç unsurları da diğer suç aletleri gibi Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek dönüşümle incelemeye alınıyor. İnsan ve Göçmen Kaçakçılığı'nın önlenmesi adına da mesai yapan deniz polisleri ve dalgıç polisler; aynı zamanda çevre güvenliğinin ve doğanın da koruyucusu... Yasak yöntemlerle avlanan avcılara ve çevreyi kirleten deniz araçlarının sorumlu personellerine para cezası kesiyorlar.