Bir hediye aldı ailesinin hayatını değiştirdi

Türkiye'nin en genç, ehliyeti olan profesyonel karting sporcusu Sudenur Yurdagül'ün peşine düşüyorum. 2021 yılında senior kategorisinde Türkiye Karting Kadınlar Şampiyonu olmasının ardından 2022'de de aynı başarıyı tekrarlıyor. Tüm motor sporlarının en zor ve anasınıfı olan kartingde bu başarıyı nasıl yakaladığını öğrenmek isterken "Kardeşlerim de motor sporları yapıyor" demesiyle bir anda hikaye başka bir yöne dönüyor.Bu aileyi tanımak için artık ikinci evleri olan Tuzla Karting Pisti'ne gidiyoruz. İşte karşınızda motor sporlarıyla hiç ilgileri yokken, çocuklarının mutluluğu için çok daha heyecanlı bir hayata geçen Serkan-Ebru Yurdagül ve üç çocuklarının hikayesi...Ailemizde yarışçı falan yok. Her şey Sudenur ile başladı. Bugünlere geleceğimiz aklımın ucundan geçmez. Bir gün bizi buraya, Tuzla Karting Pisti'ne getirip "Ben artık karting yapmak istiyorum" dedi.Yarış merakım nereden geliyor, bilmiyorum. Her şey babamın bana küçükken bir yaş günümde aldığı akülü araba ile başladı. O aracı süre süre, arabalara olan sevgim arttı. Bebeklerimin de arabaları vardı. Yaşım ilerledikçe Formula 1'i keşfettim. Motor sporlarını çok sevdiğimi fark ettim. Sonra babamları buraya getirip ilgimi görmelerini istedim. 2020 yılında da isyan edip 'Ben artık kartinge başlayacağım" dedim.Bir iki gün takılsın, nasılsa sıkılır dedik. Piste ilk çıkışında hemen dikkatini çekti izleyenlerin. Kız olduğunu da bilmiyorlar, "Vay be, şuna bak" falan diye konuşanlar oluyor. "Acaba bizimki mi ayarladı bunları, beni kandırmak için" dedim içimden. Burada Tayyar Hamit Yüzbaşıoğulları Hocamız var, "Sizin kızınız mı? Eğitim verelim isterseniz" diye sordu. Nasılsa sıkılır, hevesini alsın diye kabul ettim. Hızlı ilerleme kaydetti. Kısa sürede amatör, hobi araçlar derken bir anda profesyonel yarış arabalarına geçti. Tayyar Hocamız, "Bu kızda yetenek var, bu yıl ilk kez kadınlar kategorisinde kupa başlıyor. Orada yarışabilir' dedi. Sudenur'a bakış açımız değişti.İlk yarışa hazırlanırken, iki hafta kala antrenmanda kaburgamı kırdım. Yarışa çıkabilmek için iki hafta boyunca hiç yerimden kalkmadım. Ve kırık kaburgayla yarışmaya başlayınca ailem "Sen bu işi seviyormuşsun" diyerek bana destek verdi. O sezon şampiyon oldum, ardından takip eden ikinci sezonu da zirvede tamamladım. Artık ailemin gurur duymasının yanında iki kardeşimin de idolü olmuştum.Sudenur'un ardından Elif (14) motokrosa, Miraç da (10) kartinge başladı. Şimdi bu sporlarla ciddi olarak uğraşan, hayatını buna göre programlayan üç çocuğunuz olunca sorunları en üst seviyede yaşıyorsunuz. Biz de bu sebeple kızım Sudenur ile bir akademi kurmaya karar verdik. 24xsport.com adresinde karting sporuna ilgi duyan ve profesyonel karting sporcularına katkı sağlamak istiyoruz. Neden 24 derseniz, biz Erzincanlı bir aileyiz. Bu kadim şehri simgesini taşımak istedik. Tuzla Karting Pisti de bizim için önemli bir merkez. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi ve başkan Şadi Yazıcı'nın da buraya önemli destekleri söz konusu. Bizim gibi sporlarla uğraşan aileler ve sporcu çocukları nasıl sorunlar yaşıyor, hangi alanda destek almaya ihtiyaçları oluyor; nasıl bir yol haritası çizmeleri gerekiyor? Biz Sudenur'un kariyerinin başında 'Kimlerle çalışmalıyız?' sorusuna cevap alamadık. Tamamen el yordamıyla bugüne geldik. O yüzden şimdi hem birikimlerimizi aktaralım hem de diğer sporcularla bu yolculuğu birlikte yürüyelim istiyoruz. Çünkü bir sorun var: Aileler buraya çocukları getiriyorlar. Çocuk karting aracında iki saat döndükten sonra aracından çıkıp evine gidiyor. Olmaz ama biz de bunu bilmiyorduk. Yola çıktıktan sonra öğrendik. Araçtan çıktıktan sonra bir takım soğuma, açma, germe hareketlerini yapılması gerekiyor. Yoksa bu sporun yararı değil zararı olur..Bu sene arabaya geçiyorum. Ama kartingde antrenman yapmayı sürdüreceğim. Çünkü araba ile antrenman yer ve zaman açısından kolay değil ama kartingde çalışma imkanımız daha fazla. Zaten karting daha zor bir yarış. Formula 1 pilotları bile kartingde antrenman yaparlar. Bu sene ya Fiat Cup ya da Clio Cup'ta yarışacağım.Bizim kız her yarışçı gibi biraz deli. Bir yarışta kaza yapmıştı, ambulansa binerken 'Beni ikinci yarışa yetiştirin' diye bağırıyordu. Ama her profesyonel yarışçı gibi trafikte asla hız yapamaz, kuralları çiğneyemez. En ufak bir kazasında hemen ehliyetine bir ay el koyarım. İkincisi olursa bir yıl pistler dışında araba kullanamaz.Özellikle sosyal medyadan çok meydan okuyan oluyor, "Beni yolda geçemezsin" falan diye ama elbette yarış yapılacak yer, yollar değil pistlerdir. Herkesi yarışlar için pistlere bekleriz.Biz çocuklarımızı bir hedefe yönlendirmek istiyoruz. Çocuk çok iyi bir balerin olabilir, ressam olabilir. Aileler parayı verip kursa gönderince işleri bitti sanıyorlar. Oysa asıl iş orada başlıyor. Çocuklar için hedef olmazsa, başarı da gelmez. Mesela Sudenur'u siz yarışta görseniz tanıyamazsınız. Tırnaklarının çıktığını görebilirsiniz direksiyonda iken, yarıştan 15 dakika sonra falan kendine gelir. (Burada heyecanla söze ailenin en ufak yarışçısı giriyor.)Ablamın böyle göründüğüne bakmayın. Yarış için tulumu giydiğin an içinden bir canavar çıkıyor. Yanına yaklaşamazsınız. Ben de ablam sayesinde kartinge başladım, Formula 1 sürücüsü olmayı istiyorum. Kariyer hedefim ise doktor olmak.Ben bisiklet sürmeyi yaşıtlarıma oranla daha geç öğrendim. Ama öğrenince azmim arttı ve motor nasıl olur diye merak ettim. Babamın motoru varmış ama babaannem sattırmış zorla. Şimdi de beni arayıp 'Niye motor kullanıyorsun? Vazgeç bu sevdadan' diyor ama ben iki tekeri çok seviyorum. Herkes beni dört tekere yönlendirmeye çalışıyor ama olmaz. Kariyer hedefim ise oyun yapımcısı olmak, oyunları tasarlamak istiyorum. Ama ablamın izinde ben de motokros alanında ilerlemeyi de arzuluyorum. (Bu esnada Elif'in 14 mü yoksa 15 yaşında mı olduğu konusunda bir tartışma çıkıyor aile arasında. Israrla 15 olduğu iddia eden Elif'e, o bir seneyi geriye almak için bugün neler vermezdim desem de, elbette anlatamam!)Sudenur iki yıldır sponsor desteği buluyor. Ben de muhasebe kökenli olduğum için firmalara sponsorluğun maddi olarak dönüşünü anlatabiliyorum. "Gelin çocuklarınızı yarıştırın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ciddi desteği söz konusu" diyoruz. Maalesef ailelerin bu konuda bilgisi yok. Spor Bakanlığımızın çocuklarımızın spor yapmaları için önemli destekleri oluyor. Biz de kurduğumuz akademide sporcu aileleri sponsorluk konusunda bilgilendirmek istiyoruz."Makyaj sanatçısıyım, hayatım setlerde geçiyordu ama üç çocuk sonrası işe devam edemedim. Ama iyi ki varlar, onlar yaşam enerjim. Sadece yarışlarda yanlarında olamadığımda, ulaşamazsam içim içimi yiyor."