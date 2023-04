Yeşilçam ikonlarına çizer yorumu!

Çok özel bir mekandayız... Yaklaşık üç yıldır çizerlerin ayda bir, bir araya gelerek belli bir tema üzerinde ürettikleri çalışmaları sergiledikleri Çizgolik Sergisi'ndeyiz... Mekan Kadıköy Barmy... Serginin küratörü her zaman olduğu gibi Güven Erkin Erkal... O ki, Türkiye rock tarihinin en önemli müzik yazarlarından, program yapımcılarından, usta dergici ve sıkı koleksiyoner bir üstat... Türkiye'nin önde gelen çizerlerinin yanı sıra, genç yeteneklerin, yolun başında ama sağlam adımlarla ilerleyen isimlerin çalışmaları da var sergide. Bu kez tema Türk Sineması... Yeşilçam'dan aşina olduğumuz kareler bazılarında mizah harcına bulanmış fikirlerle karikatür tadında, bazılarında da fantastik sosa bulanmış resim formunda yansımış işlere. Tabii ki bu özel etkinlikte medyadan tek misafir de biziz... Ayşen Gruda'lar, Adile Naşit'ler, Şener Şen'ler, Kemal Sunal'lar, Filiz Akın'lar, Türkan Şoray'lar rengarenk çizimlere yansımış... Tabii ki her çizerin kendi duygu ve algı dünyasından çıkarak...DRİMCHİKA"Popüler karakter Vecihi'yi mi çizsem derken yanında Ayşen Gruda'yı gördüm ve 'İşte bu!' dedim. Hem güzel, hem çirkin, hem komik, hem dramatik, koskoca bir Domates Güzeli. Hepimizden bir şeyler var onda. Sinema, resmin, çizgi romanın vücut bulmuş hali gibi. Birbirini karşılıklı beslediğini düşünüyorum. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'i yazarken aynı zamanda illüstrasyonlarını yapması, daha sonra hikayenin filmleşmesi gibi. Hikayeleri görmek istiyoruz. Gördüğümüz hikayeleri çizmek, çizdiğimiz hikayeleri canlandırmak istiyoruz."ELİF BİLGİN"Fantastik Türk sineması, Türk kültürü ve efsanelerinden esinlenerek yaratıcı ve görsel bir şekilde ifade edilmiştir. Sergideki 'Köroğlu' ve 'Battal Gazi' çalışmaları bana ait. Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı bu roller, benim için Türk sinemasının süper kahramanları ve bu nedenle bana ilham kaynağı oldular..."KUTAY COŞKUN"Daha önce Yeşilçam konulu bir çalışma yapmamıştım, benim için de bir yenilik oldu. Türk sinema tarihinin önemli ismi Kemal Sunal'ın resmini yapmaya karar verdim. Ünlü filmi Çöpçüler Kralı'ndaki karakterini çizdim. Apti'nin elindeki süpürgesi, üstündeki çöpçü kıyafeti ve Kemal Sunal'a has o yüz ifadesini kendi çizgimle uyarladım. Normalde düz bir şekilde boyamayı severim, mesela her cisme tek renk, fakat burada farklı renkleri birlikte kullanmam istediğim görüntüyü sağladı."ARZU TAŞÇIOĞLU"Ben sergiye bir Sadri Alışık portresiyle katıldım. İçinde hem mizah hem hüzün barındıran filmlerini, canlandırdığı çocuksu ama olgun karakterleri yansıtmak istedim; eski sinema biletleriyle bir kolaj oyunu yaptım, çok sevdiği Chevy 57'sini arkasına park edip Turist Ömer Uzayda filmine Atılgan'la bir selam yolladım. Bu filmlerle büyüdük, sanat perspektifimizde ve mizah anlayışımızda Yeşilçam'ın izleri olduğu kesin. Ayrıca sinema ve çizim arasında çok temel bir ilişki var. Filmi hayal ederken storyboard'larla bir tür yazısız çizgi roman yaratıyorsunuz."BÜLENT ÜSTÜN"Türkan Şoray gözleri, gulyabaniler, Süt Kardeşler, Cüneyt Arkın aksiyonu, Hababam sınıfları, Kemal Sunal'lar, Halit Akçatepe'ler, Fatma Girik'ler, Turist Ömer'ler... Hep beraber koca bir Türk sineması mitolojisini taradık ve herkes kendi çizgi üslubunca hayatına etki etmiş Türk filmini resmetti. Şimdiki dijital kanal aceleciliğiyle otomatiğe bağlamış film üretimi, hepsi birbirini andıran, adeta yapay zekaya yazdırılmış senaryo ve hikaye anlayışına karşın müthiş organik ve ellerindeki imkansızlıklara rağmen samimiyet dolu filmler üretilmiş. Bu nostalji hissi beni yaşlanmış hissettirmiyor. Bitti diye üzülemiyorum, iyi ki yaşandı ve izlendi diye seviniyorum."