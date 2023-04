Ben senin sanal annenim yavrum!

Çocuklar ve gençler arasında yeni bir akım başlamış, sanal annebaba. Farklı şehirlerde kendilerine anne-babalar buluyorlar. Bu anne babalar da sanal platformlarda olan 20-30 yaşlarındaki gençler oluyor. Bunlar çocuklara ve ergenlere her konuda özgür olduklarını söyleyerek yaklaşıyorlar. Gerçek anne-babalarını dinlemek zorunda olmadıklarını söylüyorlar. "Ailen telefonu elinden alamaz, istediğin sitelere girebilir, istediğim şeyleri indirebilirsin, sen özgür bir bireysin" diyerek çocukların kafalarını yıkıyor ve yakınlık kuruyorlar. Her şeye izin veren, özgürlükçü, eğlenceli sanal anne- babaları olacaklarını vaat ediyorlar."Cinsellik konusunda istediklerini yapabileceklerini, ailelerinin bunlara karışmaya hakkı olmadığını" söylüyorlar. Hatta bu çocuklara sevgili bulanlar bile oluyor. Farklı cinsel yönelimlere özendirme, antidepresan kullanımına zorlama, dinin gereksiz olduğunu aşılama, para isteme, yaşadıkları ülkeden soğutmaya çalışmak başlıca faaliyetleri!Peki, kim bunlar? Çocuklarımıza bu kötülüğü neden yapıyorlar? Çıkarları ne? Sorularımızın cevabını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık'tan aldık.- Sanal anne-baba akımı olarak ifade edilen bu tehlike kısaca internet ortamında yabancı kişilerin anne-baba rolleri üstlenmesi ve sanal bir aile oluşturması anlamına gelmektedir. Bu akım, genellikle çeşitli sosyal medya platformları, çocukların yer aldığı forumlar, sohbet odaları ve oyunlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle aile içi iletişim konularında sorunlar yaşayan çocuklar için sanal anne-babalar adeta bir kaçış ve teselli bulma anlamını taşımaktadır. Fakat sanal ebeveynler ne yazık ki sanıldığı kadar masum değil… Genellikle sosyal medyada ve çocukların ilgiyle takip ettiği oyunlar üzerinden ulaşım işlemini gerçekleştiriyorlar. Özdeşleşme kurarak, ortak zevk ve beğenilerden yola çıkarak çocukları cezbetmeyi amaçlıyorlar. Asıl hedeflerinin ise asi, sorumsuz, kendini içinde yaşadığı topluma yabancılaşan bir nesil yetiştirerek, Türk aile yapısını sekteye uğratmak olduğunu söyleyebilmek mümkündür.- Aslına bakılırsa sanal dünyada her platform çocuklar için potansiyel bir tehdit halini alabilmektedir. Sosyal medya platformları yabancılarla iletişime geçebilme noktasında son derece uygun bir ortam sunmaktadır. Nitekim ortak gruplardan çocuklara ulaşmak daha kolaydır. Bu sebeple anne ve babaların sosyal medyada ve özellikle içerik üretimi sağlayan platformlara karşı hassas olmaları ve kontrolü sağlamaları gerekmektedir. Çevrimiçi oyunlar da çocuklar açısından risk halini alabilmektedir. Bu oyunlar esnasında kendilerini sıcak ve samimi gösteren sanal anne ve babalar, çocuklarla yakınlaşmakta ve böylece istediklerini yaptırabilmektedirler.- Genelde çocukların özgürlüğü üzerindendem vuran bu kişiler aileleri de zamanzaman tehdit edebilmektedir. Hatta çocuklarayönelik şantajlarla birlikte siber zorba halinedönüşebilmektedirler. Arkadaş bulmauygulamaları da uygulama dükkânlarındankolaylıkla indirilebilmektedir. Genelde yaşlimiti olan bu uygulamalara çocuklar yaşlarınıbüyüterek girebilmektedirler. Uygulamalariçerisinde kredi ve hediye gönderimide sağlandığından ötürü çocuklar açısındancazip görülmekte ve kolay kazanç kapısıolarak nitelendirilmektedir. Aileler özellikleçocukların kullandığı cihazları kontrol etmelive bu tip uygulamalar varsa ivediliklekaldırmalıdır.- Ailelerin öncelikle çocuklara ilgi veşefkat göstermesi, vakit geçirmesi önemlidir.Zira ebeveyn ve çocuk arasında sağlıklı birbağ kurulursa birçok sorunun üstesindengelmek son derece kolaydır. Bununla birliktedijital dünyadaki bu tip tehlikelere karşıailelerin cihaz denetimi sağlaması, ebeveynfiltreleri kullanması önem arz etmektedir.Sosyal medya hesaplarının da takibi mühimdir.Özellikle yeni edinilen arkadaşlarve takip edilen hesaplar dikkatlice incelenmelidir.Çocukların sosyal medya hesaplarınıngizlilik ayarları kontrol edilmelidir.Yine çocukların cihaz kullanımlarını sınırlamakve dijital dünyadaki tehlikelere karşıonlara bilgilendirici konuşmalar yapmakciddi katkı sağlamaktadır.- Konu daha çok sosyal medyadayankı bulmuş durumda… Bu iddialarınaraştırılması, gereken hamlelerin yapılmasıönemli! Sanal anne ve babalıkyaygınlaşmaya başlarsa Türk aileyapısının ciddi bir erozyona uğrar.Kendini sözde özgürlükçü olaraktanıyan bu kişilerin önü alınmazsakayıpbir nesil yetişmesideülke açısındanciddibir problemoluşturacaktır.- Sanal anne ve babaların yurt dışı bağlantılı kaynaklardan beslendikleri ve para karşılığı çalıştıkları iddiasına dair şu ana kadar somut bir veri ya da bulgu söz konusu değildir. Fakat geçmişte yaşanan tecrübeler ve Türk toplumuna yönelik gerçekleştirilen yurt dışı operasyonları anımsandığında bu iddiaların çok da yersiz olmayacağı anlaşılacaktır. Zira geçmişte de Türkiye'deki genç kuşağın aklını karıştıran, kimyasını bozmaya çalışan, hatta içinde yaşandığı toplumdan koparmayı arzulayan farklı mihrakları görmüştük. Yani benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bu sebeple şimdi de sanal anne ve babalık akımıyla bu tip oyunlar sahnelenmesi olasıdır. Ancak ve ancak; devlet ve ailelerin ortak çabalarıyla bu tip akımlarla ve tehditlerle mücadele gerçekleştirilebilecek; problemler çözülebilecektir.