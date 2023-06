Stilinizin tamamlayıcısı güneş gözlükleri

Yaz demek deniz, güneş, kum demek... Ve bununla beraber şapka, sandalet ve güneş gözlüğü de demek biraz bence. Özellikle de güneş gözlüğü demek... Bir tek aksesuvara yatırım yaparak tüm stilinizi tamamlamak ve hatta biraz daha ön plana çıkarmak istiyorsanız o aksesuvar kesinlikle güneş gözlüğü... Dümdüz bembeyaz bir kombini farklı güneş gözlüğü tercihleriyle emin olun bir anda bambaşka bir havaya büründürmeniz mümkün... Nasıl ki "Doğru ayakkabı tercihleriyle gündüzden geceye uzanan bir şıklık mümkün" diyorsak doğru güneş gözlüğü tercihi ve kıyafetle uyumlu kombinler ortaya çıkarmak mümkün... Ve gelelim genel olarak 2023'ün ilkbahar-yaz güneş gözlüğü tredlerine... Bu yazın minimalistlikten uzak, gösterişli renk ve tasarımları ön planda tutan cesur moda algısı, güneş gözlüğü modelleri için de geçerliliğini koruyor. Hep dediğim gibi dolabınıza hangi parçayı eklerseniz ekleyin tabii ki doğal olarak baz olarak kendinizi, fiziğinizi, ten renginizi alın... O konudan emin olduktan sonra da sezon trendlerini doğru değerlendirin... Hadi o zaman gelin bu yazın en iddialı güneş gözlüğü modellerini hep beraber mercek altına aldık. Bu sezon aynı 70'lerde olduğu gibi büyük çerçeveli gözlüklerin tercihinde bir artış var. İspanyol paça jean'ler, etnik desenli elbise ve bluzlarla nasıl bir güneş gözlüğü takmanız gerektiği eminim ki sadece bu cümleyle bile gözlerinizin önünde belirdi... En havalı güneş gözlükleri arasında yer alan oversize güneş gözlükleri, eforsuz ve oldukça 'havalı' bir şıklık yakalamanızı sağlayacak. Büyük ve sezon trendlerine uygun olarak hasır ya da çiçek desenli şapkalarla bu tarz güneş gözlüğü modellerini rahatlıkla bir arada kullanabilirsiniz...Bu yazın trendlerinden biri de renkli camlı güneş gözlükleri. Mavi, sarı, pembe, yeşil gibi canlı renklerde camlar, gözlükleri daha eğlenceli hale getiriyor. Hem klasik hem de modern tarzda tasarlanan renkli camlı gözlükler, her yaşa uygun bir seçenek olacak.2023 yazında spor gözlükleri de trend olacak. Özellikle açık hava etkinliklerinde, spor yaparken ve seyahatlerde tercih edilen bu gözlükler, dayanıklı ve fonksiyonel özellikleri ile öne çıkıyor. Siyah, beyaz, gri gibi sade renklerde tasarlanan spor gözlükleri, modern ve şık bir görünüm sağlıyor.Dikdörtgen çerçeveli güneş gözlükleri, modernize edilmiş sofistike bir izlenim yaratmak için kullanılan şık yaz aksesuarlarından. Şeffaf camlı ve köşeli tarzlarıyla ilgiyi üzerilerine toplayan modellerin keskin hatlardan oluşan tasarımları yeni bir moda akımına liderlik yapıyor.Karışık, renk bloklu ve leopar desenli güneş gözlükleri içeren 2023 koleksiyonlarında desteklendiği üzere, yaklaşan yaz sezonunda bizleri bol desenli görünümler bekliyor. Chanel, Burberry ve Miu Miu gibi markaların yeni modelleri bu trendden geri kalmamanız için çeşitli seçenekler sunuyor.Vazgeçilmez ve ikonik yaz parçalarından olan cat eye yani kedi gözünü andıran çekik tasasımlı güneş gözlükleri, bu yaz da plaj çantalarının içinden ayrılmıyor. Uzun yüz tipleri ile mükemmel uyumu yakalayan gözlüklerin yeni modellerinde, eğimin daha az açılı ve yumuşak geldiği görülüyor. Eklendiği her stile hızlıca klas bir hava vermeyi başaran cat eye gözlüklerle dikkat çeken bir tarz yakalanacağı ise kesin.Yuvarlak güneş gözlükleri, uyandırdıkları retro hissiyat ve 70'lerin özgürlükçü tarzından esinlenen tasarımlarıyla, mükemmel bir yaz aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor. Chanel'in kırmızı kulpları ve Burberry'nin yeşil çerçeveleri bu trende atılmanız için iyi birer başlangıç adımı olabilir. Oversize Güneş GözlükleriDikkat çekici, gizemli ve oldukça koruyucu olan büyük güneş gözlükleri, eforsuz güzellikleriyle zamansız yaz klasikleri arasında yer alıyor. Yazın, plajlarda iri hasır şapkalarla harika bir ikili oluşturan gözlükleri hemen her güneş gözlüğü koleksiyonunda bulabilirsiniz.'Damla' ya da 'pilot' model olarak da bilinen aviator güneş gözlüğü modelleri, pilotların uçuşlarda kullandığı gözlüklerden uyarlanarak sezon trendleri arasına girmeyi başarıyor. Renkli cam seçenekleriyle farklılık yaratmalarının yanında, tasarımsal eklemelerle de çeşitlendirilebilen gözlükleri, her senenin yaz sezonunda kendini gösteriyor.