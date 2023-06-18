Son konteyner kalkana dek!

Deprem bölgesindeyiz, yaraları sarmak amacıyla tüm Türkiye'nin seferber olduğu kentlerden biri olan Adıyaman'da çocukların eğitimi için başlatılan bir destek çalışmasına tanıklık ediyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Vodafone Vakfı, Çocuk ve Aile Merkezleri açmayı sürdürüyor. AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt; başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve uzun vadede iyi olma hallerini destekleyebilmek için kalıcı yapıların ve hizmetlerin inşasına odaklandıklarını aktarıyor. Başyurt, "İlk merkezimiz burası oldu, temmuz ayı başına kadar diğer merkezlerimizi de açmayı hedefliyoruz. İlk aşamada bir yaz anaokulu programı ile çocuklarımızla hemen buluşma amacındayız" diyor.Merkezi geziyoruz. Dört çocuk oyun odası, oyuncak odası ve kütüphane, yetişkin ve teknoloji sınıfı gibi alanlar ilk dikkatimi çeken yerler. Bilgisayarın başındaki 10 yaşındaki Hamza ile konuşuyorum. "İlk kez bilgisayar kullanıyorum. Bak şu zürafalarla diğer hayvanları, yaptığım hayvanat bahçesine sürüklüyorum. Oluyor mu abi?" Olmaz mı hiç... Söz bitiyor!Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy projeyle ilgili detaylar veriyor sonra: "Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da kurulacak Çocuk ve Aile Merkezleri'nde çocuklar, ebeveynler ve kadınların psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Projeyle bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişilmesi hedefleniyor. Afet bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şimdi de AÇEV iş birliğiyle hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara yönelik kapsamlı bir projeye imza atıyoruz. Amacımız bir yıl içinde bölgedeki 650 kişiye ilave istihdam sağlayabilmek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içindeyiz. Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden dayanışmaya önem vererek geleceğiz. Biz son konteyner kalkana kadar burada olacağız" diyor.Merkezlerde ebeveynlerin iyi olma hallerini destekleyebilmek ve çocuklarıyla iletişimlerinde yol gösterici olacak konularla ilgili sohbet edebilmelerini sağlayabilmek üzere yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışacakları yapılandırılmış bir program sunulacak. Ayrıca teknoloji sınıflarında 7-14 yaş çocuklara gönüllü eğitmenlerin desteği ile kodlama eğitimi verilecek. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma ve kendi oyunlarını üretme imkanı bulacak.