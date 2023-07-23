Bir transferden daha fazlası

Lionel Messi, Barcelona'da oynadığı dönemde bir radyo programına bağlanır. Kendisinden dünyanın en iyi futbolcularını sayması istenir. Eden Hazard, Neymar, Suarez, Mbappe, Kun Aguero'yu söyleyen Arjantinli yıldıza programcılar, "Cristiano Ronaldo'yu dahil etmedin" uyarısını yapınca "Onu benimle birlikte listeden çıkardım" der.Dünya futboluna aynı dönemde gelen iki sihirbazdan Porterkizli olanı 2017-2018 sezonunda Real Madrid'den ayrılıp Juventus'un yolunu tutar. Arjantinli olanı ise dört yıl sonra Barcelona'dan ayrılarak Paris St. Germain'e transfer olur. Gittikleri yerlerde eskisi kadar gündeme gelmedikleri gibi kulüplerini de tatmin edemezler...Ronaldo rekor bir ücrete geçen sezon Suudi Arabistan'ın En-Nasr'a transfer olurken, simsarlar Messi'nin aynı lige gelip ezeli rekabetin sürmesini ve yayın gelirlerini hayal eder. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardır. O da savunma oyuncularının hangi saniyede ne yapacaklarını kestiremedikleri Messi'dir.Oysa emeklilik planı daha önce yapan Messi, 2018 yılında Miami'den biri malikane biri rezidansta iki emlak alır. Miami şehrinin özelliği dünyanın en büyük spor organizasyonu olan NBA basketbol liginin en başarılı kulüplerinden Miami Heat'e sahip olmasıdır. Ancak bir de MLS olarak anılan Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin kulübü Inter Miami kulübü var. Beckham'ın sahibi olduğu kulübe yatırımcı olarak gelen Jorge Mas başkan olur. Beckham kurucu ortak olarak Messi hayalinin peşine düşer. PSG ile Şampiyonlar Ligi kazanamayan Arjantinli için 'challenge' vakti gelmiştir.ABD futbol ligi Major League Soccer'ın (MLS) kökeni ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'na dayanıyor. Kupa sonrası futbola artan ilgiyi 'nakde' çevirmek isteyenler, hemen bu ligi kuruyor. Yıllar içerisinde Beckham ve Kaka gibi dünyanın önde gelen yıldızları MLS'de forma giyse de beklenen patlama gerçekleşmedi. Şimdi dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi, MLS'nin makus talihini değiştirebilecek mi?Bu tip transferlerde uzun süreli sözleşme yapan markalar da, kazanan taraflardan olur. 2017 yılında Messi ile ömür boyu sürecek kontrat yapan Adidas, bu sene rapçi Kanye West ile, özel hayatı sebebiyle feshettiği anlaşmanın zararını Messi sayesinde karşılayabilecek.Efsane Boşnak futbolcu Zlatan İbrahimovic, hayatını anlattığı "Ben Zlatan Ibrahimovic" kitabında, hayali olan Barcelona'ya transferi sonrası orada tutunamamasının faturasını dönemin teknik direktörü Pep Guardiola'ya kesmiş, takımda her şeyin Messi'nin etrafında ve ona göre şekillendiğini söyleyerek "Okul takımı gibi" diyerek serzenişte bulunmuştu.Yıllar sonra Messi, başka bir kıtada futbolun pek revaçta olmadığı bir ülkede zor bir işe soyunuyor. Burada da Inter Miami'nin ona göre yenilenmeye başladığını söylemek çok iddialı olmaz. Ligde 22 maçta 14 mağlubiyetle sonuncu olan takımın hocası Phil Neville'in görevine son verilerek Messi'nin yakını getirildi.Ama öyle böyle bir yakınlık değil bu. Tata lakaplı Gerardo Martino ile Barcelona'da ve Arjantin Milli Takımı'nda birlikte çalıştılar. 60 yaşındaki Arjantinlini en önemli artısı MLS'de Atlanta United'ın sadece beş yıl önce şampiyonluğa taşımış olması.Messi'min, Barcelona'dan takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba da Inter Miami'nin kadrosuna katıldı. Sadece iki yıllık imza atan 36 yaşındaki Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nın ardından koleksiyonuna farklı bir kıtadan kupa katmak istediği apaçık ortada. Ne de olsa Güney Amerikalı Messi'nin kendi kıtası Amerika...David Beckham; kariyerine ABD'de devam edecek Lionel Messi'nin Inter Miami ile imza törenini, dünyada 3.5 milyar kişinin izlediğini açıkladı.Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızı Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami'nin tüccar başkanı Jorge Mas, dünya gündemine oturan transfer sonrası 18 bin kişilik DRV&PNK Stadyumu'na üç bin kişilik koltuk ekleneceğini açıkladı. Tahmin edileceği üzere İnter Miami'nin kombine talepleri bir anda katına çıkarken ve Messi'nin imzası öncesi 20-30 olar İnter Miami maç bilet fiyatları da 300 dolara kadar yükseldi.Son yıllarda hem hisselerinde hem ürün satışlarında düşüş yaşayan Apple için, Messi can simidi oldu. Tesadüfe bakın ki geçen sene MLS ile 10 yılık anlaşma yapan düşüşte olmasına rağmen lige 2.5 milyar dolar taahhüt eder. Böylece Apple TV, 10 yıl dünyadaki abonelerine Messi'nin maçlarını ulaştıracak firma olur. Tabi elinizde Messi varken yapılacak film ve belgesellerle ürünün ABD kamuoyuna daha iyi pazarlanması için de imzalar atılır. Futbolu pek bilmeseler de, dünya yıldızı Messi'yi iyice tanımaları reklamcılar için büyük önem taşıyor.2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in kupa hasreti son bulurken, Messi de futbolu bırakmadan bu gururu yaşamış oldu. Peki 36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2026 senesinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Hatta transferinin arkasında ABD'lilerin dikkatini futbola çekmek, reklam pastasını basketbol, beyzbol ve ragbiden biraz pay kapma arzusu olamaz mı? 2026'da 39 yaşına gelecek Messi, ABD'deki Dünya Kupası'nda sahada olur mu?"Katılmayı düşünmüyorum. Kazandığımız turnuva, forma giydiğim son Dünya Kupası oldu ama zamanla durumu yeniden değerlendirebilirim." Bitirirken sözü, Socrates Dergisi'nin değerli yorumcusu Önder Özen'e bırakalım: "O tahmin edilmeyen şeyi görüyor ve olasılık haline getiriyor. Ve hepimizi ikna ediyor."Messi'nin transferi ABD'de futbolun ne olduğunu bilen az sayıdaki insanı mutlu etse de, onlardan daha çok heyecanlanan büyük şirketler oldu. Bir fast food zinciri, transferden bir kaç önce önce çekilen bir reklam filmiyle MessiBurger'i piyasaya sürmüştü. Arjantinli yıldızın transferi sonrası izlenmesi sayısı daha da artan reklamla ,ABD'den en büyük sağlık sorunu olan obeziteye katkı sağlanmış oldu!