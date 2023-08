Yeni Audrey Hepburn

Bir süredir farkındaysanız moda dünyasında farklı bir stil ikonumuz var. Ne anoreksik ne de aşırı yuvarlak hatlı... Sağlıklı ve fit... Giydiği her şey üzerinde iyi duruyor dolayısıyla... Sarı saçları, ela gözleri ve bronz teniyle çok hoş... Ve tüm bu fiziksel özelliklerine rağmen de iddiasız, sade, zarif giyim tercihleriyle çok ama çok popüler... Düşünsenize bu yazın en gözde trendi olan sessiz lüks ile ismi resmen yan yana geçiyor... Kimden söz ettiğimizi tahmin ediyorsunuz değil mi? Nicole Richie'den ya da evlendikten sonra aldığı soyadıyla Sofia Grainge... Geçtiğimiz günlerde kendi markası üzerinde çalışmalara başladığını da açıklayan ve sahip olduğu stili aynı ablası Nicole Richie gibi bir markaya çevirme yolunda olduğunun 'müjdesini' veren Sofia Grainge, 24 yaşında olmasına rağmen her adımı, her tercihi sürekli konuşuluyor. Stilisti Liat Baruch ile yaklaşık 3.5 yıldır zamansız bir stil üzerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Grainge, "Zamansız, lüks, elegan ve rahat... Benim giyim tercihlerim hep bu şekilde oldu... Ve tam olarak bundan yola çıkarak kendi markamı kurmaya karar verdim. Şu an markanın bir ismi yok. Çizimler üzerinde çalışıyoruz. Hazırladığımız numuneleri giymeye başladım. İçlerinde çok rahat, konforlu ve şık hissediyorum. Bu ürünleri kullanan herkesin de kendisini keyifli ve mutlu hissetmesini istiyorum" diyor.Sonuçta oldukça iddialı geliyor Sofia Grainge... Yıllar boyunca Kardashian ailesinin eski damadı Scott Disick ile yaşadığı ilişkinin de etkisiyle inanılmaz bir sosyal medya etkisine sahip... Instagram bir yana şu an Z jenerasyonunun esas alışveriş dürtüsünü elinde tutan TikTok üzerinde paylaştığı videolar milyonlar tarafından izleniyor. Paylaştığı güzellik ürünleri, kıyafetler tek kelimeyle yok satıyor. Onun yeni Jacqueline Kennedy Onassis ya da Audrey Hepburn olacağı söyleniyor... Son beş yıla damga vuran Hailey Bieber'ın temsil ettiği giyim tarzına inat yepyeni bir giyim tarzına sahip yani sözün kısası... Zamansız, canlı, ışıl ışıl, genç, modern, klasik modaevlerini de benimseyen, zorlamasız, aydınlık... Doğal ve gerçek bir kadının vücut hatlarını aşırı seksilik kartını oynamadan vurgulayan bir giyim tarzı en önemlisi... Neyse gelelim Sofia Richie Grainge'in tam olarak kim olduğuna.... Aslına bakarsanız soyadından da anlayacağınız üzere müzik dünyasının efsanevi kişiliklerinden biri olan Lionel Richie'nin kızı... 14 yaşında Teen Vogue'un kapağında yer aldı... Yaklaşık bir yıl sonra da dünyanın en ünlü modellik ajanslarından biri olan Select Model Management bünyesinde çalışmaya başladı. İlk podyum deneyimi New York Moda Haftası'nda oldu... Lüks dendiği zaman ilk akla gelen markalardan biri olan Chanel için podyuma çıktı. Detaylı olarak hayatına baktığınızda Sofia Grainge'in ünlü ve popüler olmaktan başka şansı yok gibi... Babasının Lionel Richieolmasının yanı sıra vaftiz babası da müzik dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Michael Jackson...Grainge şu an moda konusunda iddiasını ortaya koysa da aslına bakarsanız babası gibi müziğe olan bir ilgiyle büyümüş... Beş yaşında şarkı söylemeyi, yedi yaşında da piyano çalmayı öğrendi. Babasının gösterilerinde ara sıra sahne aldı ve 14 yaşında vokal koçu Tim Carter'dan vokal dersleri aldı. Ayrıca Good Charlotte grubunun baş vokalisti Joel Madden ile stüdyoda birlikte çalıştı. Ancak, müzik endüstrisinde babasının statüsüne uyum sağlama baskısı nedeniyle müzik kariyerinden uzaklaşmaya karar verdi. Yani müzik dünyasında yer alma hayallerinden genç yaşta vazgeçmek durumunda kaldı... 2014 yılında kardeşi Nicole Richie'nin reality televizyon dizisi Candidly Nicole'de yer aldı... 16 yaşına kadar futbol oynadı.On parmağında on marifet olan birinden bahsediyoruz aslına bakarsanız şu an... Ama sahip olduğu tüm bu özellikler aslına bakarsanız Universal Music Group'un CEO'sunun oğlu Elliot Grainge ile evlenmesi sayesinde bir başka boyuta taşındı... Grainge'in ailesinin tüm müzik dünyasında sahip olduğu güç resmen evlilik yoluyla kendisine de geçti... Sosyal medyadaki takipçilerinin sayısı arttı, markaların, dergilerin ve medyanın kendisine olan ilgisi de arttı. New York Times gazetesi bile "Kardashian klanından birinin uzatmalı sevgilisi olarak ciddiyetle anılmayan Sofia Richie, evlilik kararını almasının ardından bir başka kimliğe büründü adeta..." yorumunda bulundu. Sonuç olarak yıllar boyunca her yaptığıyla gündemde kalmayı sürdürecek yeni bir ikonumuz oldu...