Gelenekten aldığı gücü geleceğe taşıyor

Röportaj vesilesiyle randevulaşmak için kendisini aradığımızda, telefonun diğer ucundaki ses etkiliyor bizi önce. Tıpkı naif enstrümanı kanun gibi, pırıl pırıl, su gibi akan bir ses ve üslupla konuşuyor... Sazını icra ederken de, konuşurken de ruha dokunmayı biliyor; ünü artık ülke sınırlarını aşıp, çoktan uluslararası sulara yelken açmış kanuni Göksel Baktagir...Tıpkı Mevlevi kültürünün pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağını geleneğe sabitleyen, diğer ayağıyla dünyayı dolaşan sanatçı; Türk musikisinin en derinine attığı çıpaya bağladığı sanatını, kainatın tüm ses deryasında gezdiriyor yıllardır.Baktagir'in yeni albümü 'Aşk Masalı' yayınlandı. Biz de vesileyle Baktagir'in kapısını çaldık. Karşımızda bir müzisyenden öte, sazıyla bütünleşmiş, hem insan ruhunun, hem müziğin derinliklerine talip mütevazı bir bilge gördük...'Aşk Masalı' benim için 26 yıl öncesinde duygularımı enstrümantal müzik formunda besteleyip albümler halinde sunduğum zamandan bu yana birikmiş ve demini almış ezgilerimin arasında bazen beni zorlayıp, bu ezginin içinde sözü olmalı dedirten ve sözlere kavuşup şarkılara dönüşen bir duygu projesi. Bu süreç içinde sözlü hale gelen şarkılarımı Çiğdem Gürdal gibi gönül sesi güçlü bir yorumcu ile eserler ruh kazandı ve demini almış olan projemiz aynı zamanda yakın zamanda bir albüm olarak ta sanatseverlerle buluşacak.- Enstrümantal müziğin büyülü tarafı, her dinleyenin dinlerken kendi metinlerini oluşturduğu sınırsız bir titreşim alanıyla kuşatıyor kalpleri. Aslında içlerinde bazı ezgilerim adeta benim sözümü çıkar bu melodiden dedirtircesine beni o kanala çekti ve ilk başlangıçta ben ezginin sözünü hissederek ortaya çıkardım. Sonrasında da kıymetli şairlerimiz ile melodilerin seyrindeki güfteler ortaya çıkarılmaya başlandı. Şunu da eklemek isterim ki zaman zaman o kıymetli şairlerimizin güftelerinin melodisini oluşturma çabasıyla da besteler yapmaya gayret ettim.- Sesler dünyasının musikiyle örülmüş enstrümantal hali size sınırsız bir alan sunarken, en güçlü şiirde bile sözlerin sınırları çerçevesince o empatiyle duyguyu sınırlandırırsınız.- 'İpek Böceği'nin hikayesi: Bir koza, bir engellenmişlik... Koza delinirse dönüşüm kelebek ve ardında bırakılan ipek saflığı... Yıllar önce bir hikaye okumuştum. Malum ipek yapımı kozaların canlı canlı kaynayan kazanlara açılmasıyla gerçekleşiyor. Sadece bir dönem Hindu'lar artık kozalardan ipek yaparlarmış. Gerçi ortaya çıkan ipek ikinci kalite olurmuş ama hikayenin arkasındaki derin mana beni çok etkilemişti. Hindu'lar cana kastetmemek için yapıyorlarmış. Bu hikayenin etkisiyle, kocasını denebilecek ve Kelebek haline gelen kelebeği kendi duygu tuvalimde resmetmeye çalıştım.- Hepsinin sırlı tarafı gönülden yaklaşmakla oluyor ve yüce Allah'ın bizlere sunduğu güzelliği heyecan duyarak, saygı duyarak işlemeye çalışarak o güçlü bağlar oluşuyor.- Caz müziğin en büyük esprisi, bireysel ruhun ön planda olduğu doğaçlama bölümlerdir. Aslında musiki kültürümüzde yüzyıllardır o caz formu işlenmeye devam etmektedir. Enstrümanlarla yapılan caz formu 'Taksim' adını almış. Dini musikimizde 'Kaside' adını almış, Lâdini musikimizde de 'Gazel' adını almıştır.- Evet Türk Müziği makam müziğidir ve 'perde' müziğidir. Notalar 'perdelerle' kalbe tesir edecek en ince halde işlenir. Her makamın ayrı bir kokusu vardır. Ben icra ettiğim kanun sazına da yakıştırdığım Kürdîlihicazkâr makamını çok severim.- Sırlı yolculuğuna dahil olduğum kanun sazı ile olan muhabbetim hiçbir zaman sadece icracı konumunda olmadı ve ileriye yönelik icracılara fayda sağlamak için içini doldurmaya çalıştığım bir eğitim aracı oldu. Pandemi zamanlarında bile online eğitimler vererek, kanun sazına sevdalı icracılara faydalı olacak programlar yaptım. Bu dönemde ise kanun metodunu kendi el yazımla hazırlamaya başladım.- Bir enstrüman, icracısının aynasıdır. Ona nasıl yaklaşırsanız onun aksi sedalanır teller üzerinde. En samimi duygularla dokunmaya çalışırım. Teller gergin olsa da duygunun ifadesi yumuşak ve sevgi dolu olmalıdır. Tellere mızrabımı o yumuşaklıkta teslim ederim. Sonrasında sabırla işlerim müziğimi.- İyi akortlu bir kanun icracıya güzel bir duygu verir ve bir bağ kurar. Ayni zamanda ahenkli duyulan sesler icracıya cesaret de verir. Bu manada olumlu özellikleriyle kendisine bağlar ancak her enstrümanda olduğu gibi teknik anlamda yol alabilmek için sabırla saz üzerinde etütler çalışmak gerekir.