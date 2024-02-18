Para değil şöhret peşindeler

İstanbul Mecidiyeköy, ünlü olabilmenin hayalini kuran onlarca figüranın toplanma merkezi haline dönüştü. Farklı ilçelerdeki ajanslara başvuru yapan, toplandıkları Mecidiyeköy'den servislerle çekimlerin yapılacağı plato ve noktalara götürülen figüranların şöhret umuduyla çıktıkları yolculuklarına tanıklık etti. Hepsinin tek hayali bir dizide kısa da olsa bir rol almak ve buradan da ünlü bir oyuncu olabilmek. SABAH Pazar olarak sektöre figüran bulanları da dinledik, oyunculuk hayali için yola çıkanları da... İşte Mecidiyeköy'den ekrana uzanan hayalin perde arkası...İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan ve sadece saatler içerisinde binlerce insanın ve aracın geçtiği Mecidiyeköy, figüranların toplanma merkezi uzun bir süredir. Televizyon programları, diziler, reklam çekimleri ve kısa filmlerde rol alabilmek için ajanslara başvuru yapan figüranlar, çekimlere Mecidiyeköy'deki noktalardan ulaştırılıyor.Sabahın erken saatlerinde biri alışveriş merkezi, üçü kafeterya önü toplam dört noktada toplanıp çekimlerin yapılacağı stüdyolara, kurulu platolara veya alanlara servislerle toplu bir şekilde götürülüyorlar. Yapımcılar, yardımcı oyuncuları bulan ajanslara figüran başına ortalama bin 500 lira ödeme yapıyor. Ayrıca figüranlara günlük sigorta yapıyorlar. Çekimler duruma göre 24 saate kadar sürebiliyor. Figüranların, günlük ödemelerinin dışında yemek ihtiyaçları da karşılanıyor. Yolculuk ve gün yine dönüşün yapıldığı Mecidiyeköy'de son buluyor.Mecidiyeköy'deki bazı esnaf ise durumdan pek hoşnut değil... Bazı iş yerlerinin camına "Ajansların Toplanması Yasaktır" bile yazılmış... Ajansların dışında serbest çalışan ve ajanslara yardımcı oyuncu yönlendiren kişiler de var. Yine İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan mekanlarda toplanan, bekleyen ve şöhret yolculuğuna girmek isteyen yardımcı oyuncu adaylarını bulup, buldukları noktalarda fotoğraflarını çekip bilgileriyle birlikte ajanslara yönlendiriyorlar. 7'den 70'e Mecidiyeköy'de toplanan her yaştan figüranlar, genellikle birbirlerini tanıyorlar. Çoğu yakın arkadaş veya yakın arkadaş adayı...Bir figüranın ayda ortalama en fazla 15-20 gün çekime gidebildiği vurgulanıyor. Plato, set veya çekimlerin yapılacağı diğer noktalara gittiklerinde yardımcı oyuncuların cep telefonları fotoğraf çekmemeleri için toplanıyor. Oynanacak karakterlere göre seçilen figüranlar bu durumdan oldukça rahatsız çünkü sosyal medyada paylaşım yapamıyorlar. Kurallara uymayanlar setten çıkarılıyor ve "Kara Liste" olarak belirlenen listeye alınıyor. Rol bulmaları zorlaşıyor. Figüranların yolculuğunu takip eden ve fotoğraflayan SABAH Pazar, yine Mecidiyeköy'de bulunan ve figüranların başvuru yaptıkları ajansları da buldu.Mecidiyeköy'de iki ayrı pasajda bulunan ajanslara giderek toplanan figüranlardan bazıları tüm günü bu noktalarda geçiriyor ve kendilerine isabet edecek rolleri bekliyor. Sete gittiklerinde ödeme aldıklarını, rollerine göre ve değişen çekimlerle günlük 500-800 lira ödeme yapıldığını ifade eden figüranlar, asıl hedeflerinin sosyal medyada güçlü olabilmek ve ünlü olmak olduğunu vurguluyor. Figüranlar için sabitlenmiş fiyat günlük 470 lira, çekimlere göre fiyat değişiyor.Setlere götürülen figüranlar çekimlerinin saatini beklemek zorunda... Saatlerce beklemenin dışında; sahil, orman gibi açık alanlarda yapılacak çekimler başta olmak üzere zorluklarla dolu çekimlerde özel bekleme alanlarının olmaması gibi güçlüklerle de karşı karşıya kalıyorlar. Ajanslar tarafından ortak bir kararla figüranlar için belirlenmiş bir izin günü var. Haftanın bir günü dinleniyorlar ve platolara figüranlar götürülmüyor. Bazı reklam çekimlerine de gidip, yine talep edilmesi durumunda dublörlük de yapıyorlar.Kuruluş Osman, Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar başta olmak üzere çok sayıda dizide oynayan Yönetmen-Oyuncu Salim Kadıcık, yardımcı oyuncuları Mecidiyeköy Mecidiye Caddesi üzerinde bulunan Akyazıcı Alt Pasajı'ndaki ofisinde ağırlıyor. Ofis, yardımcı oyuncu ve oyuncu adaylarının lokali gibi... 42 yıldır bu sektörün içerisinde olan 63 yaşındaki Kadıcık, başvuru yapan yardımcı oyuncuların "Yeter ki ekrana çıkayım" düşüncesiyle hareket ettiklerini ve ajans sahiplerinin bu durumu fırsat bilerek figüranların ücretlerini artırmadıklarını ifade ediyor."Bize internet üzerinden de ulaşıyorlar fakat genellikle adresimizi bildikleri için doğrudan geliyorlar" diyen Kadıcık, "Özellikle genç arkadaşlar ajanslara 'Yeter ki beni dizide figüran olarak oynatın. Gerekirse ben ödeme yapayım' diyerek para teklifinde bile bulunuyorlar. Bir çıkış noktası arıyorlar. Bana da geliyorlar. 'Salim abi ben diziye girmek istiyorum. Para vereyim' diyorlar ama olmaz! Çünkü bizim işimizde duygu yansıması çok önemli... Herkeste olmuyor. Sanatçı ruhlu, duygusal ve o ruhu yansıtacak yardımcı oyuncuları arıyoruz" ifadelerini kullanıyor.SABAH Pazar'a konuşan yardımcı oyuncular ise sektörün zor koşullarla dolu olduğunu, hem para kazanmak hem de sevdikleri için figüranlığı tercih ettiklerini ifade ediyor. Şöhret olma umudunun da ağır bastığını vurguluyorlar. Geçmişte yardımcı oyunculuk yolundan geçmiş olan, şimdi ise iki filmde başrol almaya hazırlanan oyuncu Duygu Varlı, figüranların yolculuklarıyla ilgili olarak, "Figüranların yolculukları; oyunculuk tutkusu, şöhret olabilme umudu ve ajanslara gidip başvuru yapmalarıyla birlikte başlıyor. Genellikle ajanslara kayıt parası ödemiyorlar. Hedefleri; oynadıkları ufak bir rol olsa da yeteneklerini sergileyebilmek, ön plana çıkabilmek ve bir gün oyuncu olabilmek... Gittikleri setlerde keşfedilmeyi bekliyorlar fakat bu, zor bir yolculuk... Farklı güçlüklerle baş etmek durumunda kalıyorlar. Mesela setlerde genellikle hava şartlarından ve beslenme açısından önemli sorunlar yaşıyorlar. Genellikle barınma sorunu yaşıyor ve rollerini beklerken başlarını sokacak karavan benzeri bir nokta bulamıyorlar" değerlendirmesini yapıyor.Yardımcı oyunculuk yapan Buğra Keskin ise "Setlere giderken kuaför masrafları ve kostüm masraflarını bizler karşılıyoruz. Rolüne göre istenen kostümleri anlaşmalı noktalardan veya bulduğumuz yerlerden kiralıyoruz. Sistem bu şekilde işliyor ve bu masraflar cebimizden çıkıyor. Kuaför ve kostüm paralarını kendimiz ödemek zorunda kalıyoruz. Sadece rolleri diyaloglu olan oyuncuların saç, makyaj, kostüm ve diğer masrafları karşılanıyor" diyerek figüranların bir başka sorununu dile getiriyor.