Yemeğin sanat hali Gastro Sanat Merkezi’nde

Fatih Belediyesi tarafından gastronomi ve sanat tutkunları için hazırlanan 'Gastro Sanat Eğitim Merkezi' geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir törenle açıldı. Merkez; profesyonel şefler ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel Türk mutfağından dünya mutfağına, pastacılıktan kuyumculuğa kadar birçok alanda eğitim sunacak. Biz de bu merkezi sizler için gezdik.Gastro Sanat Eğitim Merkezi tarihin izlerini taşıyan bir binada faaliyet gösteriyor. Merkez, Fatih İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunuyor. 1918 yılında çıkan bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelen bina uzun uğraşlar sonucu ayağa kaldırılmış. Binadan içeriye adım attığınızda tarihin sır ve gizem dolu koridorlarında dolanıyormuş hissine kapılmanız bu yüzden. Gastro Sanat'ta profesyonel şefler ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde başta yöresel Türk mutfağı, dünya mutfakları, Osmanlı saray mutfağı yapım ve sunum teknikleri, pastacılık ve barista eğitimlerinin yanı sıra, kuyumculuk teknolojileri, porselen ve cam boyama, giyim teknolojileri ve tekstil geri dönüşümü gibi birçok alanda; profesyonel seviyede eğitimler programlanmış. Merkezde; sanat atölyelerinde 17 branş, gastronomi alanında da 51 branş olmak üzere toplam 68 branşla hizmet sunuyor.Eğitime katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar ve Fatih Belediyesi katılım belgesinin de veriliyor. Gastro Sanat Eğitim Merkezi, İstanbul'un tarih ve kültürel mirasını da yaşatarak, kursiyerlerin hem kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine hem de geleneksel el sanatlarının ve lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Gastro Sanat Eğitim Merkezi toplamda iki bin metre kare alana sahip. 100 kişilik kadın eğitim atölyesi, seramik atölyesi ve profesyonel bir mutfak bulunan merkezde; Ulusal ve uluslararası etkinlikler, yarışmalar, yayınlar ve sergiler gerçekleştirebilecek donanıma sahip.Fatih Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Karınca El Emeği Birim Sorumlusu Samiye Soysal, GastroSanat Merkezi gezimizde bize bilgi veriyor. Burada eğitim görecek olan kursiyerlerin, özenle seçildiğini ve mülakatlar sonucu alındığını söylüyor. Başvurmak için Fatih İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmek gibi bir zaruretin olmadığını da ekliyor.Mülakatlarda kursiyer olmaya hak kazanamayanlar için de daha kısa süreli atölyeler düzenlediklerini belirtiyor. Toplam kayıtlı öğrenci sayılarının daha şimdiden 3 bin 75 civarı olduğunu ifade eden Soysal, en büyük ilginin mutfak sanatlarına olduğunu da söylüyor. Ardından, kuyumculuğun ve diğer el sanatlarının geldiğini söyleyen Soysal, barista eğitimi veren atölyeye gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydediyor. Ve tabii ki kursların ücretsiz olduğunu da vurguluyor. Kurs süreleri ise 4 ile 8 ay arasında alınan eğitimin içeriğine göre değişiyor. Kurs esnasında yapılan yemekleri, isteyen kursiyerler evlerine de götürebiliyor.Merkezin, mutfak bölümü oldukça profesyonel hazırlanmış. Biz de bu yemek yapma deneyimine eşlik ettik. Hamur açmadan, malzemeleri ekleyip fırına yerleştirene kadar, pizza yapımının her aşamasında bulunduk. Bütün bu yapım esnasında bize Bolulu şef Barış Dırbalı yardımcı oldu. Dırbalı, merkezin eğitmen hocalarından. Pizzamızın fırında pişmesini heyecanla bekledik. Yine şefimizin eğitmenliğinde fırından çıkardık. Ve kursiyerler eşliğinde yedik. İlk deneme için oldukça başarılı bir iş çıkardığımı söylemeden de edemeyeceğim.Merkezin diğer atölyelerini de geziyoruz. Kuyumculuk atölyesi dikkatimizi çekiyor. Kuyumculuk atölyesinden mezun olanların, sektördeki ara personel ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Tekstil atölyesini de aynı merakla gezdik. Kursiyeler, bütünüyle ücretsiz şekilde verilen bu eğitimlerden oldukça memnun.Fatih Belediyesi'nde 14 Karınca Eğitim Birimi bulunuyor. Toplamda 19 bin kursiyer, oldukça geniş bir yelpazeye sahip atölyelerde eğitim görüyor. Bu eğitimlerde yapılan ürünler de 2 adet Karına El Emeği Mağazası'nda satılıyor.