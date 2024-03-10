Oppenheimer Oscar’a damga vuracak mı?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri bu gece 96. Kez sahiplerini buluyor. ABD'li ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel'ın dördüncü kez sunacağı tören Dolby Theatre'da düzenlenecek. SABAH PAZAR klasiği haline gelen Oscar Toto'yu bu yıl da değerli jürimizin katkılarıyla hazırladık.Jürimiz, 'En İyi Film' kategorisinde, 13 dalda adaylık alan Oppenhimer'ın büyük ödülü kucaklayacağından emin. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, daha önce 'Dunkirk' filminde aday olduğu 'En iyi Yönetmen' ödülünü bu kez Oppenheimer ile alacak gibi. 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ise filmin başrol oyuncusu Cylian Murphy öne çıkıyor. Geride Kalanlar filmin başrolü Paul Giammati de favori olarak gösterilse de Murphy ilk Oscar heykelciğine bir adım daha yakın...Bir Düşüşün Anatomisi filmi izleyenlerin büyük beğenisini kazansa da gönüllerin şampiyonu olarak kalacağa benziyor. Filmin, En İyi Özgün Senaryo dalında iddiası diğer adaylıklara oranla daha güçlü.En İyi Film dalında da adaylığı bulunan İlgi Alanı ise favori filmlerden. 'En İyi Uluslararası Film Ödülü kazanacağına kesin gözüyle bakılan filmin yönetmeni Jonathan Glazer, yönetmen ödülünü alırsa sürpriz sayılmaz. 11 dalda adaylık alan Zavallılar ile oldukça gösterişli bir filme imza atan Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un da Oscar hayali devam edeceğe benziyor. 81 yaşındaki usta yönetmen Martin Scorsese, Dolunay Katilleri adlı filmle bu sene 10. Oscar'ına aday gösteriliyor. Filmin yıldızı Lily Gladstone, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü için Zavallılar'ın başrolü Emma Stone ile yarışıyor. 2017'de La La Land ile Oscar kazanan Stone, eğer bu sene de ödülü kazanırsa 35 yaşına kadar iki Oscar ödülü kazanmış oyuncu olarak tarihe geçebilir.En İyi Yardımcı Oyuncu kategorisi ise sürpriz beklentisinin en düşük olduğu bölüm. En İyi Kadın Oyuncu dalında Geride Kalanlar filmindeki performansıyla tüm ödülleri toplayan Da'Vine Joy Randolph'un heykelciği kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. En İyi Yardımcı Erkek kategorisinin favorisi ise Robert Downey Jr...Yılın en sükseli filmi Barbie 8 dalda aday olduğu Oscar gecesinde müzikleriyle iddialı. Nitekim Ryan Gosling filmde seslendirdiği I'm Just Ken şarkısını ödül töreninde de söyleyecek.Heykelciğin kime gideceğinin yanı sıra törende İsrail'in yaptığı katliama kimin ses çıkarabileceğini çok merak ediyorum. Yardımcı oyuncu adaylarından Mark Ruffalo yakın zaman önce 'Gazze'deki katliamı durdurun' diye isyan etmişti. Bakalım atom bombası atanları aklamaya çalışan dünyanın en çok izlenen en önemli sinema organizasyonunda hangi babayiğit İsrail'i kınayıp katliama dur diyecek?