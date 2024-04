Sessiz lüksün sembolü

Geçtiğimiz yazdan bu yana tüm o savruk eşofman görüntüsüne, aşırı seksi her yeri dekolteli elbise karmaşasına, üst üste logolar içindeki look'lara karşı hepimizi ferahlatan bir trend daha var biliyorsunuz... Old money, yani nesiller boyu varlıklı olanların tercih ettiği zamansız, sofistike ve elegan tarz... Trençkotlar, mavi ince çizgili gömlekler, beyazlar, kremler, ekrular, vizonlar, altın mücevherler, saç aksesuvarları, kısa topuklar, zarif spor ayakkabıları... Sayısız kez çok başarılı bir şekilde kombinlenebilecek olan tüm bu tarzlar bize yaklaşık bir yıl boyunca sadeliğin ne kadar hoş olduğunu yeniden hatırlattı... Diyeceksiniz ki "İdil tüm bunları biliyoruz artık. Defalarca okuduk, haydi gel sadede" dediğinizden eminim... İçinizden geçenlere bir soru ile karşılık vermek isterim "Kim sizce bu eski para stilini en çok yansıtan Hollywood starı?"... Bana soracak olursanız Gwyneth Paltrow... Belki de bu yüzden Paltrow'un kendi yaşam platformu Goop üzerinden bir koleksiyonu piyasaya çıkardığını öğrendiğimde oldukça sevindim... Koleksiyon tam da tahmin edeceğiniz gibi Paltrow'un kusursuz old money stilinden esinleniyor...Sonuç olarak kabul edelim lüksün ve şov dünyasının merkezi Los Angeles'ta 1972 yılında dünyaya gelen Paltrow'dan daha iyi sade ancak sofistike bir moda zevkini ifade edecek biri de yok... Yapımcı-yönetmen Bruce Paltrow ve oyuncu Blythe Danner'ın kızı olarak dünyaya gelen Paltrow 2018 yılından bu yana da yapımcı-yönetmen Brad Falchuk ile birlikte... İlk evliliğiniyse efsanevi Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile yaptığınıysa hatırlatmamıza gerek yoktur herhalde... Paltrow'un dedelerinin de çok büyük çelik üreticileri olduğunu ve tüm ailesinin çok varlıklı olduğunun da altını çizmemize gerek yoktur herhalde... Platrow sadece güzel bir yüz ve fizikten de çok öte... 1998 yılında ilk Oscar'ını alan ve oyunculuk kariyeri çeşitli ödül ve başarılarla dolu olan Paltrow, 1991 yılından bu yana oyunculuk dünyasının içinde...Ailesi ünlü iş insanları, yapımcı, yönetmen ve devlet adamlarıyla dolu olan Paltrow 2008 yılında Goop ismini verdiği bir blog açarak iş hayatına atıldı. Bu blog'u bir internet sitesine ve sonuç olarak kendi yayınlanan dergisi olan, çeşitli event'ler düzenleyen ve marka iş birlikleriyle pop-up mağazalara açan dev bir platforma çeviren Paltrow şu anda yaklaşık 250 milyon dolar değer biçilen bir şirketin sahibi olmuş durumda... Şirketin şu an yüzde 30'luk hissesine sahip olan ve şirketin CEO'su olarak görev yapan Platrow ayrıca çeşitli belgeseller için yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürüyor... Çeşitli kozmetik firmalarına da yatırım yapan Paltrow, sağlıklı yaşam üzerine düzenlediği etkinlikler ve sempozyumlarla da sürekli olarak gündeme geliyor.Kariyerinin ilk günlerinden itibaren her zaman giyim tarzı, stili ve kullandığı markalarla gündeme gelen ve her zaman rafine bir moda algısına sahip olan Paltrow tarzının 'sessiz lüks' olarak adlandırılmasıyla ilgili olarak, "Kendimi bildim bileli hep böyle giyindim. Hiçbir zaman trend takip etmedim. Hep çok iyi kaliteli kumaşlar kullandım. Uzun ömürlü, sürekli olarak giyebileceğim parçaları tercih ettim. Kalıbın, dikişin iyi olmasına özen gösterdim. Kendi markamda da bu detaylara dikkat ediyorum. Ayrıca kızım Apple da bu yoldan gidiyor. Hızlı moda markasında alışveriş yapacağına ya da trend takip edeceğine her zaman için benim dolaplarımdan vintage bir parça ödünç almayı tercih ediyor" diye konuşuyor.